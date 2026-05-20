Huion เปิดตัวสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ Huion Note E: ยกระดับผลิตภาพที่เข้าถึงได้สำหรับธุรกิจและสายงานสร้างสรรค์
News provided byHuion
20 May, 2026, 15:00 CST
ลอสแอนเจลิส 20 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Huion แบรนด์ผู้นำด้านแท็บเล็ตปากกาดิจิทัล ประกาศเปิดตัว Huion Note E สมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Android ขนาด 8.4 นิ้ว ที่ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพในโลกธุรกิจโดยเฉพาะ โดยมาพร้อมการผสมผสานประสบการณ์การเขียนที่สมจริงแบบปากกาบนกระดาษเข้ากับประสิทธิภาพของระบบดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ Huion Note E สามารถส่งมอบประสบการณ์การจดบันทึก การอ่าน และการวาดเขียนได้อย่างราบรื่น
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ต่อยอดความสำเร็จจากรุ่นก่อนหน้า Huion Note ที่ได้รับคำชมอย่างกว้างขวางในด้านนวัตกรรมการซิงค์เนื้อหาจากลายมือสู่สมุดบันทึกบนมือถือได้แบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขและแชร์ โดยในรุ่น Huion Note E นี้ แบรนด์ได้ขยายขอบเขตจากการเป็นเพียงเครื่องมือแปลงกระดาษสู่ดิจิทัล ไปสู่การเป็นโซลูชันสำนักงานเคลื่อนที่อัจฉริยะอย่างเต็มตัว
Huion Note E โดดเด่นด้วยจอแสดงผลแบบ Soft-light ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล 270 PPI และกระจก AG ซึ่งผสานเข้ากับเทคโนโลยีปากกา PenTech 3.0 ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การมองเห็นและการเขียนที่เป็นธรรมชาติที่สุด การผสมผสานนี้ช่วยนำเสนอทั้งคุ้นเคยและสมรรถนะในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจดรายงานการประชุม การบันทึกแรงบันดาลใจ การเขียนคำบรรยายบนไฟล์ PDF หรือการอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานนอกสถานที่อย่างยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
ฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจ
ประสบการณ์การอ่านที่เหนือชั้น
- ความละเอียดระดับ 1920x1200 พร้อมความหนาแน่นพิกเซล 270 PPI และอัตรารีเฟรช 60 Hz
- กระจกกัดลาย AG ให้สัมผัสคล้ายกระดาษ
- เทคโนโลยี DC Dimming เพื่อความสบายตาในการใช้งาน
การจดบันทึกและรายงานการประชุมดิจิทัล
- เทคโนโลยี PenTech 3.0 พร้อมปากกาแม่เหล็กไร้แบตเตอรี่รุ่น PW510
- พื้นผิวการเขียนที่ให้สัมผัสเสมือนจริง
- เครื่องมือจัดการลายมืออัจฉริยะเพื่อช่วยให้จดบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบสำรองข้อมูลบนคลาวด์ และแชร์บันทึกที่รวดเร็ว
- ฟีเจอร์จัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ
- ขีดความสามารถในการสแกนเอกสาร
การสเก็ตช์ภาพและความบันเทิงทันใจ
- มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 4,500mAh เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 128GB
- ระบบปฏิบัติการ Android 15
- แอปวาดรูปในตัว
- ขนาดกะทัดรัดเทียบเท่ากระดาษ A5 และมีน้ำหนักเบาเพียง 348 กรัม
- รองรับความบันเทิงด้านภาพและเสียง
Huion Note E ถือเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจ ผู้จัดการโครงการ อาจารย์ นักเรียน ไปจนถึงนักออกแบบแฟชั่น
"เราออกแบบ Huion Note E มาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในทุกๆ วันให้กับผู้ใช้ของเรา" Simon ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Huion กล่าว พร้อมเสริมว่า "นี่คือแนวทางใหม่สำหรับสายสร้างสรรค์ในการจดบันทึก รับแรงบันดาลใจ และก้าวเข้าสู่การทำงานแบบไร้กระดาษอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับ Huion
Huion มุ่งมั่นที่จะส่งมอบเครื่องมือสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพสูง และเข้าถึงได้ง่ายให้กับศิลปินดิจิทัลและสายงานสร้างสรรค์ทั่วโลกด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมการวาดเขียนดิจิทัล
ขณะนี้ Huion Note E เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Huion ท่านสามารถเยี่ยมชมหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ store.huion.com เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและอัปเดตล่าสุด
SOURCE Huion
Share this article