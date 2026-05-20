휴이온, 전자 노트북 Huion Note E 출시: 비즈니스와 크리에이티브 업무를 위한 접근성 높은 생산성 제공

로스앤젤레스 2026년 5월 20일 /PRNewswire/ -- 5월 20일, 디지털 펜 태블릿 분야의 선도 브랜드 휴이온(Huion)이 비즈니스 전문가를 위해 특별히 설계된 8.4인치 안드로이드 전자 노트북 Huion Note E의 출시를 발표했다. 실제 종이에 펜으로 쓰는 듯한 자연스러운 경험과 디지털 효율성을 결합한 Huion Note E는 원활한 필기, 독서 및 드로잉 경험을 제공한다.

수기로 작성한 내용을 실시간으로 모바일 기기와 동기화하여 편집하고 공유할 수 있는 혁신적인 기능으로 널리 호평받은 전작인 Huion Note의 성공을 바탕으로, Huion Note E는 단순한 아날로그-디지털 전환을 넘어 지능형 모바일 오피스 솔루션으로 브랜드의 초점을 확장한다.

Huion Note E는 1920x1200 해상도, 270 PPI, AG 글라스를 갖춘 소프트 라이트 디스플레이와 PenTech 3.0을 탑재해 자연스러운 시각 및 필기 경험을 제공하도록 설계됐다. 이러한 조합은 친숙함과 뛰어난 성능을 동시에 제공해 회의 중 효율적인 필기, 아이디어 기록, PDF 주석 달기, 유연한 모바일 업무를 지원하며 전문가들이 더 스마트하고 창의적으로 일할 수 있도록 돕는다.

주요 기능

폭넓은 독서 경험

1920x1200 해상도, 270 PPI 픽셀 밀도, 60Hz 주사율

종이와 같은 질감을 제공하는 AG 에칭 글라스

눈의 편안함을 위한 DC 디밍

회의록 작성 및 디지털 필기

PW510 배터리 프리 마그네틱 펜을 지원하는 PenTech 3.0 기술

종이와 같은 필기 표면

효율적인 필기를 위한 스마트 손글씨 도구

빠른 클라우드 백업 및 노트 공유

할 일(To-do) 및 작업 관리 기능

문서 스캔 기능

즉각적인 스케치 및 엔터테인먼트

장시간 사용을 위한 4500mAh 배터리

128GB 저장 공간

안드로이드 15(Android 15) 운영체제

내장 드로잉 앱

A5 크기와 유사한 가벼운 348g 디자인

시청각 엔터테인먼트 지원

Huion Note E는 비즈니스 전문가, 프로젝트 매니저, 강사, 학생, 패션 디자이너 등 다양한 사용자를 위한 이상적인 생산성 도구다.

휴이온의 사이먼(Simon) R&D 매니저는 "Huion Note E는 사용자의 일상 업무 효율을 높이기 위해 설계됐다"고 전하면서 "크리에이터들이 메모하고 영감을 기록하며 페이퍼리스(paperless) 환경으로 전환할 수 있는 새로운 방식을 제공한다"고 덧붙였다.

Huion 소개

디지털 드로잉 tksdjq에서 15년 이상의 경험을 보유한 휴이온은 전 세계 디지털 아티스트와 크리에이터에게 고성능의 접근성 높은 창작 도구를 제공해 왔다.

Huion Note E는 현재 휴이온 공식 웹사이트에서 사전 예약 판매 중이다. 최신 정보와 업데이트는 제품 페이지(store.huion.com)에서 확인할 수 있다.

SOURCE Huion