Huion lance un carnet numérique électronique, le Huion Note E : productivité accessible pour les entreprises et les créateurs

LOS ANGELES, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Huion, une marque leader dans le domaine des tablettes à stylet numérique, a annoncé aujourd'hui le lancement du Huion Note E, un carnet numérique électronique Android de 8,4 pouces spécialement conçu pour les professionnels. Combinant l'expérience authentique du stylo sur papier et l'efficacité numérique, le Huion Note E offre une expérience fluide pour la prise de notes, la lecture et le dessin.

S'appuyant sur le succès de son prédécesseur, le Huion Note, largement plébiscité pour sa capacité innovante à synchroniser en temps réel le contenu manuscrit sur des appareils mobiles à des fins d'édition et de partage, le Huion Note E étend l'objectif de la marque au-delà de la simple conversion papier-numérique vers des solutions de bureau mobile intelligentes.

Le Huion Note E est doté d'un écran à lumière douce d'une résolution de 1920 x 1200, 270 PPI, et d'un verre anti-reflet, associé à PenTech 3.0, tous conçus pour offrir une expérience visuelle et d'écriture naturelle. Cette combinaison offre à la fois familiarité et performance, permettant une prise de notes efficace pendant les réunions, la capture des idées, l'annotation de fichiers PDF, et facilitant le travail mobile flexible, afin d'aider les professionnels à travailler de manière plus intelligente et plus créative.

Fonctionnalités principales

Confort de lecture

Résolution de 1920 x 1200, densité de pixels de 270 ppp et taux de rafraîchissement de 60 Hz

Verre gravé anti-reflet pour un toucher semblable à celui du papier

Gradation en courant continu pour le confort des yeux

Procès-verbal de réunion et prise de notes numérique

Technologie PenTech 3.0 avec le stylo magnétique sans pile PW510

Surface d'écriture semblable à du papier

Outils d'écriture intelligents pour une prise de notes efficace

Sauvegarde rapide dans le cloud et partage des notes

Fonctionnalités de gestion de tâches et de listes

Capacités de numérisation de documents

Esquisse instantanée et divertissement

Batterie de 4 500 mAh pour une utilisation longue durée

128 Go de stockage

Système d'exploitation Android 15

Application de dessin intégrée

Taille similaire à celle de l'A5 et légèreté (348 g)

Prise en charge des divertissements audiovisuels

Le Huion Note E est un outil de productivité idéal pour un large éventail d'utilisateurs, notamment les professionnels, les chefs de projet, les conférenciers, les étudiants et les créateurs de mode.

« Nous avons conçu le Huion Note E pour améliorer l'efficacité du travail quotidien de nos utilisateurs », déclare Simon, directeur de la recherche et du développement chez Huion. Il ajoute : « C'est une nouvelle façon pour les créateurs de prendre des notes, de s'inspirer et de se passer de papier. »

À propos de Huion

Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du dessin numérique, Huion fournit des outils de création performants et accessibles aux artistes numériques et aux créatifs du monde entier.

Le Huion Note E est désormais disponible en prévente sur le site officiel de Huion. Visitez la page du produit à store.huion.com pour obtenir les dernières informations et mises à jour.

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