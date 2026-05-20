Huion lanza la libreta electrónica Huion Note E: Productividad accesible para empresas y creativos

LOS ANGELES, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huion, marca líder en tabletas gráficas digitales, anunció hoy el lanzamiento de la Huion Note E, una libreta electrónica Android de 8,4 pulgadas diseñada específicamente para profesionales. Combinando la auténtica experiencia de escribir con lápiz sobre papel con la eficiencia digital, la Huion Note E ofrece una forma fluida de tomar notas, leer y dibujar.

Basándose en el éxito de su predecesora, la Huion Note, que obtuvo gran reconocimiento por su innovadora capacidad para sincronizar contenido manuscrito con dispositivos móviles en tiempo real para su edición y compartición, la Huion Note E amplía el enfoque de la marca más allá de la simple conversión de papel a digital, ofreciendo soluciones inteligentes para la oficina móvil.

La Huion Note E cuenta con una pantalla de luz suave con una resolución de 1920 x 1200, 270 ppp y cristal AG, junto con PenTech 3.0, todo ello diseñado para proporcionar una experiencia visual y de escritura natural. Esta combinación ofrece familiaridad y rendimiento, permitiendo tomar notas de forma eficiente durante las reuniones, capturar ideas, anotar archivos PDF y facilitar el trabajo móvil flexible, ayudando a los profesionales a trabajar de forma más inteligente y creativa.

Características destacadas

Lectura avanzada

Resolución de 1920x1200, densidad de píxeles de 270 ppp y frecuencia de actualización de 60 Hz

Cristal con grabado antirreflectante para una sensación similar al papel

Atenuación DC para mayor comodidad visual

Actas de reuniones y toma de notas digitales

Tecnología PenTech 3.0 con lápiz magnético PW510 sin batería

Superficie de escritura similar al papel

Herramientas inteligentes para tomar notas de forma eficiente

Copia de seguridad rápida en la nube y uso compartido de notas

Funciones de gestión de tareas y listas de tareas

Capacidad de escaneo de documentos

Dibujo y entretenimiento instantáneos

Batería de 4500 mAh para un uso prolongado

128 GB de almacenamiento

Sistema operativo Android 15

Aplicación de dibujo integrada

Tamaño similar al A5 y diseño ligero de 348 g

Compatible con entretenimiento audiovisual

Huion Note E es una herramienta de productividad ideal para una amplia gama de usuarios, incluyendo profesionales, gerentes de proyectos, profesores, estudiantes y diseñadores de moda.

"Diseñamos Huion Note E para mejorar la eficiencia laboral diaria de nuestros usuarios", dijo Simon, gerente de I+D de Huion. Y añadió: "Ofrece una nueva forma para que los creativos tomen notas, capturen inspiración y trabajen sin papel".

Acerca de Huion

Con más de 15 años de experiencia en la industria del dibujo digital, Huion ofrece herramientas creativas accesibles y de alto rendimiento para artistas y creativos digitales de todo el mundo.

La Huion Note E ya está disponible para preventa en el sitio web oficial de Huion. Visite la página del producto en store.huion.com para obtener la información y las actualizaciones más recientes.

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