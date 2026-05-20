Huion Lancar Buku Nota Elektronik, Huion Note E: Produktiviti Boleh Diakses untuk Perniagaan dan Kumpulan Kreatif
News provided byHuion
20 May, 2026, 15:00 CST
LOS ANGELES, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Huion, jenama terkemuka bagi tablet pen digital, hari ini mengumumkan pelancaran Huion Note E, buku nota elektronik Android bersaiz 8.4-inci yang direka khusus untuk golongan profesional perniagaan. Menggabungkan pengalaman menulis di atas kertas yang autentik dengan kecekapan digital, Huion Note E menawarkan pengalaman mencatat nota, membaca dan melukis yang lancar.
Lanjutan daripada kejayaan model terdahulu, Huion Note, yang mendapat pengiktirafan meluas atas keupayaan inovatifnya menyegerakkan kandungan tulisan tangan ke peranti mudah alih secara masa nyata untuk penyuntingan dan perkongsian, Huion Note E memperluas fokus jenama daripada penukaran kertas-ke-digital yang mudah kepada penyelesaian pejabat mudah alih pintar.
Huion Note E menawarkan paparan cahaya lembut dengan resolusi 1920 x 1200, 270 PPI dan kaca AG, digandingkan dengan PenTech 3.0, kesemuanya direka untuk memberikan pengalaman visual dan penulisan semula jadi. Kombinasi ini memberikan ciri kebiasaan dan juga prestasi, membolehkan aktiviti mencatat nota yang cekap semasa mesyuarat, merakam idea, membuat anotasi PDF dan memudahkan kerja mudah alih yang fleksibel, lantas membantu golongan profesional bekerja dengan lebih pintar dan lebih kreatif.
Ciri-ciri Ditonjolkan
Pembacaan Luas
- Resolusi 1920x1200, kepadatan piksel 270 PPI dan kadar segar semula 60 Hz
- Kaca terukir AG untuk rasa seakan-akan kertas
- Pemalapan DC untuk keselesaan mata
Minit Mesyuarat dan Pencatatan Nota Digital
- Teknologi PenTech 3.0 dengan pen magnet tanpa bateri PW510
- Permukaan menulis seperti kertas
- Alat tulisan tangan pintar untuk mencatat nota yang cekap
- Sandaran awan pantas dan perkongsian nota
- Ciri-ciri pengurusan senarai kerja dan tugasan
- Keupayaan pengimbasan dokumen
Lakaran dan Hiburan Segera
- Bateri 4,500mAh untuk penggunaan berpanjangan
- Storan 128GB
- Sistem pengendalian Android 15
- Aplikasi melukis terbina dalam
- Saiz seperti A5 dan reka bentuk ringan seberat 348g
- Menyokong hiburan audio-visual
Huion Note E merupakan alat produktiviti ideal untuk ramai pengguna termasuk ahli profesional perniagaan, pengurus projek, pensyarah, pelajar dan pereka fesyen.
"Kami mereka bentuk Huion Note E untuk meningkatkan kecekapan kerja harian buat pengguna kami," kata Simon, Pengurus Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) di Huion. Beliau menambah, "Ia menawarkan cara baharu untuk kumpulan kreatif mencatat nota, merakam inspirasi dan beralih kepada kaedah tanpa kertas."
Latar Belakang Huion
Dengan pengalaman selama lebih 15 tahun dalam industri lukisan digital, Huion menyediakan alat kreatif berprestasi tinggi dan mudah diakses untuk artis digital dan kumpulan kreatif di seluruh dunia.
Huion Note E kini tersedia untuk prajualan di laman web rasmi Huion. Layari halaman produk di store.huion.com untuk maklumat mutakhir dan perkembangan terkini.
