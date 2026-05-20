Huion Lancar Buku Nota Elektronik, Huion Note E: Produktiviti Boleh Diakses untuk Perniagaan dan Kumpulan Kreatif

LOS ANGELES, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Huion, jenama terkemuka bagi tablet pen digital, hari ini mengumumkan pelancaran Huion Note E, buku nota elektronik Android bersaiz 8.4-inci yang direka khusus untuk golongan profesional perniagaan. Menggabungkan pengalaman menulis di atas kertas yang autentik dengan kecekapan digital, Huion Note E menawarkan pengalaman mencatat nota, membaca dan melukis yang lancar.

Lanjutan daripada kejayaan model terdahulu, Huion Note, yang mendapat pengiktirafan meluas atas keupayaan inovatifnya menyegerakkan kandungan tulisan tangan ke peranti mudah alih secara masa nyata untuk penyuntingan dan perkongsian, Huion Note E memperluas fokus jenama daripada penukaran kertas-ke-digital yang mudah kepada penyelesaian pejabat mudah alih pintar.

Huion Note E menawarkan paparan cahaya lembut dengan resolusi 1920 x 1200, 270 PPI dan kaca AG, digandingkan dengan PenTech 3.0, kesemuanya direka untuk memberikan pengalaman visual dan penulisan semula jadi. Kombinasi ini memberikan ciri kebiasaan dan juga prestasi, membolehkan aktiviti mencatat nota yang cekap semasa mesyuarat, merakam idea, membuat anotasi PDF dan memudahkan kerja mudah alih yang fleksibel, lantas membantu golongan profesional bekerja dengan lebih pintar dan lebih kreatif.

Ciri-ciri Ditonjolkan

Pembacaan Luas

Resolusi 1920x1200, kepadatan piksel 270 PPI dan kadar segar semula 60 Hz

Kaca terukir AG untuk rasa seakan-akan kertas

Pemalapan DC untuk keselesaan mata

Minit Mesyuarat dan Pencatatan Nota Digital

Teknologi PenTech 3.0 dengan pen magnet tanpa bateri PW510

Permukaan menulis seperti kertas

Alat tulisan tangan pintar untuk mencatat nota yang cekap

Sandaran awan pantas dan perkongsian nota

Ciri-ciri pengurusan senarai kerja dan tugasan

Keupayaan pengimbasan dokumen

Lakaran dan Hiburan Segera

Bateri 4,500mAh untuk penggunaan berpanjangan

Storan 128GB

Sistem pengendalian Android 15

Aplikasi melukis terbina dalam

Saiz seperti A5 dan reka bentuk ringan seberat 348g

Menyokong hiburan audio-visual

Huion Note E merupakan alat produktiviti ideal untuk ramai pengguna termasuk ahli profesional perniagaan, pengurus projek, pensyarah, pelajar dan pereka fesyen.

"Kami mereka bentuk Huion Note E untuk meningkatkan kecekapan kerja harian buat pengguna kami," kata Simon, Pengurus Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) di Huion. Beliau menambah, "Ia menawarkan cara baharu untuk kumpulan kreatif mencatat nota, merakam inspirasi dan beralih kepada kaedah tanpa kertas."

Latar Belakang Huion

Dengan pengalaman selama lebih 15 tahun dalam industri lukisan digital, Huion menyediakan alat kreatif berprestasi tinggi dan mudah diakses untuk artis digital dan kumpulan kreatif di seluruh dunia.

Huion Note E kini tersedia untuk prajualan di laman web rasmi Huion. Layari halaman produk di store.huion.com untuk maklumat mutakhir dan perkembangan terkini.

SOURCE Huion