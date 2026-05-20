Huion bringt elektronisches Notizbuch Huion Note E auf den Markt: Zugängliche Produktivität für Beruf und Kreative

LOS ANGELES, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Huion, eine führende Marke für digitale Stifttabletts, gab heute die Einführung des Huion Note E bekannt, eines elektronischen Android-Notizbuchs mit 8,4 Zoll, das speziell für Geschäftsleute entwickelt wurde. Das Huion Note E kombiniert ein authentisches Stift-auf-Papier-Erlebnis mit digitaler Effizienz und bietet nahtloses Notieren, Lesen und Zeichnen.

Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers, des Huion Note, der für seine innovative Fähigkeit, handschriftliche Inhalte in Echtzeit mit mobilen Geräten zu synchronisieren, um sie zu bearbeiten und weiterzugeben, breite Anerkennung fand, erweitert Huion Note E den Fokus der Marke über die einfache Umwandlung von Papier in digitale Daten hinaus auf intelligente mobile Bürolösungen.

Das Huion Note E verfügt über ein Soft-Light-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln, 270 PPI und AG-Glas in Kombination mit PenTech 3.0, um ein natürliches visuelles Erlebnis und Schreibgefühl zu bieten. Diese Kombination bietet sowohl Vertrautheit als auch Leistung und ermöglicht effizientes Notieren in Besprechungen, das Festhalten von Ideen, das Kommentieren von PDFs sowie flexibles mobiles Arbeiten, damit Fachleute smarter und kreativer arbeiten können.

Hervorgehobene Funktionen

Umfangreiches Lesen

Auflösung von 1920 x 1200, Pixeldichte von 270 PPI und Bildwiederholrate von 60 Hz

AG-Ätzglas für eine papierähnliche Haptik

DC-Dimmung für Augenkomfort

Sitzungsprotokolle und digitale Aufzeichnungen

PenTech-3.0-Technologie mit batterielosem Magnetstift PW510

Papierähnliche Schreiboberfläche

Intelligente Handschrifttools für effiziente Notizen

Schnelle Cloud-Sicherung und Teilen von Notizen

Tätigkeits- und Aufgabenverwaltungsfunktionen

Funktionen zum Scannen von Dokumenten

Sofortiges Skizzieren und Unterhaltung

4.500-mAh-Akku für eine lange Nutzungsdauer

128 GB Speicher

Android 15 OS

Integrierte Zeichen-App

A5-ähnliche Größe und leichtes Design (348 g)

Unterstützt audiovisuelle Unterhaltung

Huion Note E ist ein ideales Produktivitätstool für ein breites Spektrum von Anwendern, darunter Geschäftsleute, Projektleiter, Dozenten, Studenten und Modedesigner.

„Wir haben das Huion Note E entwickelt, um die tägliche Arbeitseffizienz unserer Nutzer zu steigern", sagte Simon, F&E-Leiter bei Huion. Er fügte hinzu: „Es bietet Kreativen eine neue Möglichkeit, Notizen zu machen, Inspiration festzuhalten und papierlos zu arbeiten."

Informationen zu Huion

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der digitalen Zeichenbranche stellt Huion digitalen Künstlern und Kreativen weltweit leistungsstarke und zugängliche Kreativtools bereit.

Das Huion Note E ist ab sofort auf der offiziellen Website von Huion im Vorverkauf erhältlich. Die neuesten Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf der Produktseite auf store.huion.com

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