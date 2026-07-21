HunterLab luncurkan Vista® L2 dengan rentang pengukuran yang diperluas menjadi 710 nm

Vista generasi terbaru ini memadukan Essentials L2, yakni perangkat lunak analisis warna tercanggih di kelasnya, dengan kemampuan komputasi internal yang jauh lebih besar tanpa mengubah metode atau aksesori yang ada

RESTON, Va., 21 Juli 2026 /PRNewswire/ -- HunterLab adalah tolok ukur sejati di dunia dalam hal pengukuran warna. Hari ini HunterLab mengumumkan tentang Vista® L2, yakni spektrofotometer transmisi bagi pengukuran warna dan haze generasi terbaru yang dirancang untuk cairan dan padatan transparan maupun translusen. Vista L2 memperluas rentang spektral menjadi 710 nm dan dilengkapi Essentials L2. Essentials L2 adalah perangkat lunak analisis warna tercanggih di industri ini dan meningkatkan kemampuan pemrosesan maupun kapasitas penyimpanan. Hasilnya adalah kemampuan lebih baik bagi tim pengendalian mutu di industri minuman, minyak pangan, bahan kimia cair, farmasi, preform plastik translusen, dan pengujian lingkungan.

HunterLab Vista L2

Rentang spektral yang lebih luas menghasilkan pemisahan yang lebih jelas antara warna sebenarnya, yang diukur berdasarkan absorbansi; dan haze, yang diukur berdasarkan hamburan cahaya. Kejelasan ini membantu produsen mendeteksi ketidakstabilan tahap awal pada produk cair dan menilai stabilitas warna dengan lebih percaya diri. Jangkauan hingga 710 nm ini juga memungkinkan pengukuran klorofil pada 630, 670, dan 710 nm yang selaras dengan AOCS Cc 13d-55, yakni metode yang digunakan untuk memantau oksidasi dan melindungi umur simpan minyak pangan.

"Tim pengendalian mutu dituntut untuk melakukan lebih banyak pengukuran dalam tenggat waktu yang semakin ketat tanpa menambah instrumen maupun personel," kata Bob Weaver, Presiden HunterLab. "Vista L2 dirancang untuk memenuhi tuntutan tersebut. Vista L2 memperluas pengukuran yang dapat dilakukan oleh satu instrumen namun tetap menggunakan metode dan aksesori yang sudah digunakan pelanggan kami. Jadi peningkatan ini meningkatkan kemampuan tanpa menimbulkan mengganggu."

Vista L2 dikembangkan berdasarkan platform Vista yang ada dan tetap mempertahankan geometri transmisi, pencahayaan LED spektrum penuh, dan antarmuka layar sentuhnya. Fitur-fitur baru dan yang ditingkatkan meliputi penyimpanan internal berkapasitas 32 GB yang cukup untuk menyimpan jutaan hasil pengukuran, output HDMI untuk menampilkan hasil pada layar eksternal, serta standar verifikasi panjang gelombang bawaan yang menjaga kinerja agar tetap konsisten. Essentials L2 dapat diperbarui melalui flash drive atau koneksi internet langsung.

Vista L2 merupakan satu-satunya instrumen transmisi yang menerapkan Hukum Beer-Lambert dengan tingkat presisi yang diperlukan untuk melaporkan warna absolut dari sel dan vial standar. Instrumen ini otomatis melaporkan minyak pangan pada panjang lintasan optik 5,25 inci atau 1 inci dan mengukur warna APHA pada yang sel lebih kecil daripada yang diperlukan oleh sistem pesaing, sehingga mengurangi ketergantungan pada sel khusus yang mahal. Dudukan dan pelat dasar yang dapat dipertukarkan - tersedia dalam pilihan Multi-Functional, Precision, dan Self-Centering - dirancang untuk penempatan cairan, vial, kuvet, preform plastik translusen, film, dan sampel flow-through dengan menggunakan pengikat magnetik dan pin pemosisi, sehingga memberikan hasil yang dapat diulang.

Vista L2 telah tersedia. Informasi lain dan permintaan demonstrasi terdapat di https://www.hunterlab.com/en/contact.

Tentang HunterLab

Didirikan pada tahun 1952, HunterLab adalah perusahaan terdepan di dunia dalam hal solusi pengukuran warna dan pengukuran penampilan untuk berbagai industri seperti makanan dan minuman, plastik, bahan kimia, dan farmasi. Instrumen-instrumen HunterLab dipercaya di lebih dari 75 negara. HunterLab terus memajukan ilmu pengetahuan tentang warna melalui inovasi, presisi, dan kemitraan dengan pelanggan.

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