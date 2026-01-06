HunterLab anuncia o Agera® L2, um espectrofotômetro de referência projetado para conformidade visual e tolerâncias rigorosas

HunterLab

06 jan, 2026, 13:00 GMT

RESTON, Virgínia, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A HunterLab ®, líder global em inovação na medição de cores, anunciou hoje o lançamento do Espectrofotômetro/Colorímetro Agera® L2 , uma solução de referência projetada para fornecer medição de cores alinhada visualmente nas aplicações mais exigentes.

Obtenha precisão nas cores de referência com o Agera L2. Construído para tolerâncias rigorosas e confiabilidade a longo prazo, o Agera L2 combina iluminação de fonte CIE D65 de Grau 'A' certificada, desempenho superior em baixa refletância, a maior área de medição do setor e alimentação e armazenamento integrados no PC. O Agera L2 fornece medições confiáveis e alinhadas visualmente, independentemente da disponibilidade de um ambiente de visualização D65 controlado.

O Agera L2 é a solução de medição de cor ideal para plásticos, reciclagem de plástico, embalagens, materiais retrorrefletivos e de segurança, têxteis, revestimentos, produtos farmacêuticos, petroquímicos, papel e materiais relacionados e qualquer coisa com 20% de refletância ou menos.

Clique aqui para ver o vídeo do produto e saber mais: Assista ao Agera L2 em ação!

"Durante décadas, a HunterLab definiu o verdadeiro significado da medição precisa de cores. Com o Agera L2, estamos elevando esse nível novamente — estabelecendo um novo padrão de precisão de cores, alinhando os dados do instrumento à visão humana, mesmo nas aplicações mais exigentes", declarou Bob Weaver, presidente da HunterLab. "O Agera L2 oferece desempenho de referência em que as equipes de qualidade podem confiar — em laboratórios, linhas de produção e locais em todo o mundo."

O que diferencia o Agera L2?

Principais recursos e vantagens

  • Resistência específica para setores críticos
    Instrumento circunferencial de referência 0°/45° para medição precisa de cores, em que tolerâncias rigorosas e conformidade visual são essenciais.
  • Experiência simplificada para o operador
    O software Essentials L2 oferece uma interface clara e otimizada para o toque, apoiando decisões rápidas com treinamento mínimo.
  • Alimentação integrada para PC
    Estação de trabalho totalmente autônoma, com processamento e armazenamento integrados, para mais de 4 milhões de medições.
  • Iluminação natural True D65
    Fonte CIE D65, com classificação "A" certificada, fornece precisão visual consistente em laboratórios, linhas e locais.
  • Desempenho aprimorado em amostras escuras
    Melhoria de 6x na precisão e na correlação visual em amostras com refletância inferior a 20%.
  • Precisão em materiais fluorescentes
    A iluminação True D65 com calibração UV controlada garante uma medição confiável de materiais retrorrefletivos e opticamente iluminados.
  • Área de visão extragrande
    Maior área de medição única (de 4x a 16x maior do que os instrumentos típicos) em materiais texturizados, padronizados e direcionais.
  • Câmera de visualização de amostra integrada + gravação de tela
    Confirma o alinhamento da amostra, captura imagens e registra dados para rastreabilidade e treinamento.
  • Cor simultânea e medição de brilho de 60°
    Informa os dois valores em uma leitura para agilizar os fluxos de trabalho.
  • Construído para integridade e conformidade de dados
    Gerenciamento de usuários baseado em função, registro de auditoria e conformidade com a 21 CFR Parte 11.
  • Design robusto para confiabilidade no mundo real
    O motor óptico vedado protege contra poeira, fiapos, pós e derramamentos.
  • Exportação e comunicação de dados avançadas
    Conectividade Ethernet, USB e HDMI facilmente integrada aos sistemas LIMS e SPC.

O Agera L2 reforça a liderança da HunterLab na medição de cores, dando às equipes de controle de qualidade uma ferramenta poderosa para capturar, quantificar e interpretar dados de cores com maior precisão, ajudando-as a manter a consistência, atender aos padrões, reduzir desperdícios e melhorar a produção.

Para solicitar uma demonstração ou saber mais, acesse www.hunterlab.com ou entre em contato enviando um e-mail para [email protected].

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=SRbnTZensz0
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852596/HunterLab_AGRL2.jpg
Logotipo -  https://mma.prnewswire.com/media/2803250/5697605/HunterLab_Logo.jpg

