HunterLab anuncia o Agera® L2, um espectrofotômetro de referência projetado para conformidade visual e tolerâncias rigorosas
Notícias fornecidas porHunterLab
06 jan, 2026, 13:00 GMT
RESTON, Virgínia, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A HunterLab ®, líder global em inovação na medição de cores, anunciou hoje o lançamento do Espectrofotômetro/Colorímetro Agera® L2 , uma solução de referência projetada para fornecer medição de cores alinhada visualmente nas aplicações mais exigentes.
