HunterLab 推出 Vista® L2，測量範圍擴展至 710 nm

新一代 Vista 配合同類型最尖端的色彩分析軟件 Essentials L2 與更強勁的機載運算，完全無須改變現有方法或配件

維珍尼亞州里斯頓2026年7月21日 /美通社/ -- 全球色彩測量權威 HunterLab 今日宣佈推出 Vista® L2，是專為透明及半透明液體與固體所設透射色度與霧度光譜儀的新一代產品。 Vista L2 將光譜範圍拓展至 710 nm，加入業界最尖端的色彩分析軟件 Essentials L2，並擴大處理能力及儲存空間。 此為飲品、食用油、液體化學品、製藥、半透明塑膠瓶胚及環境檢測等行業的品質管制團隊，提供更強大的測量能力。

當光譜範圍更寬廣，就能令真實色彩（以吸光度計）與霧度（以光散射計）之間的界線更見分明。 這種清晰的區分能力，有助製造商及早發現液體產品的初期不穩跡象，並更有信心地判斷色彩穩定性。 710 nm 的測量範圍亦支援在 630、670 及 710 nm 波長下測量葉綠素，符合 AOCS Cc 13d-55 方法，用於監測食用油的氧化程度，以保障其保質期。

HunterLab Vista L2

HunterLab 總裁 Bob Weaver 表示：「品質團隊需要在更緊迫的時間內完成更多檢測，惟不能添置儀器或人手。 Vista L2 正正能夠滿足所需。 此擴展單一儀器可測量的範疇，同時沿用客戶現有的方法和配件，讓升級在不影響日常運作的情況下提升功能。」

Vista L2 建基於成熟的 Vista 平台，保留其穿透式幾何結構、全光譜 LED 照明及觸控螢幕介面。 新增及升級的功能包括：32 GB 機載儲存空間，足以容納數百萬筆測量數據；HDMI 輸出，可將結果投射至外接顯示器；以及內置波長驗證標準，確保性能持續一致。 Essentials L2 可經由隨身碟或直接網絡連線輕鬆更新。

Vista L2 是唯一能精準應用比爾-朗伯定律 (Beer-Lambert Law)，從標準樣品池及樣品瓶中讀取絕對色彩數據的穿透式儀器。 此可於 5.25 吋或 1 吋光徑下自動輸出食用油的測量結果，並能在較競爭對手系統所需更小的樣品池中讀取 APHA 顏色值，從而減少依賴昂貴的特殊樣品池。 可互換的樣品架和底座板，備有多功能型、精密型及自動對中型可供選擇，透過磁吸附件和定位銷來固定液體、樣品瓶、比色皿、半透明塑膠瓶胚、薄膜及流通式樣品，確保測量結果能一致重現。

Vista L2 現已發售。 如欲查詢詳情或預約產品示範，請瀏覽 https://www.hunterlab.com/en/contact/。

關於 HunterLab

HunterLab 於 1952 年創立，是全球色彩與外觀測量解決方案的領導品牌，服務食物與飲品、塑膠、化學品及製藥等行業。 憑藉獲超過 75 個國家信賴的儀器，HunterLab 持續透過創新、精準及客戶夥伴關係推動色彩科學的進展。

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