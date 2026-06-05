HYXI apresenta autonomia energética nativa em IA na SNEC 2026

XANGAI, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A HYXI (anteriormente "HYXiPOWER"), inovadora global em energia inteligente, apresentou seu mais recente ecossistema de energia inteligente nativo em IA na SNEC 2026, sob o tema "Smarter Energy for All" ("Energia mais inteligente para todos"), destacando sua visão de autonomia energética nativa em IA em aplicações residenciais, comerciais e industriais (C&I) e de grande escala.

A HYXI apresenta seu ecossistema de energia inteligente nativo de IA na SNEC 2026

Durante o evento, a HYXI também firmou acordos de cooperação estratégica com parceiros globais, entre eles BM Energy, Solarever, Vision Grid Solutions e Longshine Technology, fortalecendo sua rede de colaboração global.

Entre os principais destaques estiveram o HYXI Aura e o HYXI Halo, que ampliam o portfólio de energia residencial da HYXI, de sistemas de backup para toda a casa a aplicações cotidianas de energia mais flexíveis. Os dois produtos farão sua estreia oficial na Intersolar Europe 2026, de 23 a 25 de junho.

O HYXI Aura é um sistema residencial totalmente integrado de armazenamento de energia, projetado para simplificar o backup e o gerenciamento de energia para toda a casa. Com uma verdadeira arquitetura tudo-em-um, sem necessidade de gateway adicional, o sistema suporta comutação contínua on/off-grid, expansão flexível da bateria e coordenação inteligente de energia para toda a casa.

Projetado como um microssistema plug-in de armazenamento de energia acoplado em CA, o HYXI Halo leva a energia residencial inteligente a aplicações como sistemas fotovoltaicos de varanda, energia portátil e uso externo, por meio de um design modular leve. Com capacidade inicial de 3 kWh e expansível até 18 kWh, o sistema oferece saída bidirecional de 3.000 W e até 10.000 ciclos de bateria, proporcionando maior flexibilidade e confiabilidade de longo prazo para usuários residenciais.

Para aplicações comerciais e industriais (C&I), a HYXI apresentou o HYXI Atlas, sistema all-in-one de armazenamento de energia com resfriamento líquido, projetado para implantação compacta, alta eficiência operacional e otimização inteligente de energia. Com arquitetura de segurança de nível automotivo e gestão térmica assistida por IA, o sistema ajuda usuários comerciais a melhorar o aproveitamento de energia e maximizar o valor dos ativos no longo prazo.

A HYXI também apresentou sua série residencial de inversores string EcoSavvy e a solução de microinversor de 2.500 W. Os novos modelos de 2 a 3,6 kW alcançam eficiência de conversão de até 98,3% por meio de dispositivos de potência de SiC de próxima geração e de um projeto de topologia otimizado, com suporte a módulos fotovoltaicos de alta potência, instalação simplificada e coordenação inteligente de energia.

No centro do ecossistema está o HYXI Muse AI Native Energy OS, que integra recursos de IA em geração, armazenamento e consumo de energia, além da coordenação entre nuvem e borda. Baseado na HYXI Cloud, o sistema permite programação inteligente de energia, operação e manutenção apoiadas por IA, gestão preditiva de segurança e futura integração com VPP.

"O futuro dos sistemas de energia não será apenas conectado, mas cada vez mais autônomo", disse Liu Chao, gerente-geral da HYXI. "Ao integrar profundamente a IA às tecnologias de energia, a HYXI busca desenvolver sistemas energéticos mais inteligentes, adaptáveis e auto-otimizáveis, capazes de gerar valor de longo prazo para usuários em todo o mundo."

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FONTE HYXI