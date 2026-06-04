華昱欣在SNEC 2026上發布AI原生能源自治方案

其中的關鍵亮點是HYXI Aura和HYXI Halo兩款產品，它們將華昱欣的戶用能源產品線，從全屋備用電源擴展到更靈活的日常用能場景。這兩款產品將於2026年6月23日至25日在歐洲國際太陽能展(Intersolar Europe)上正式首發。

HYXI Aura是一款全面集成的戶用儲能系統，旨在簡化全屋備用電源與能源管理。該系統采用真正的一體化架構，無需額外網關，支持無縫的並網/離網切換、靈活的電池擴容，以及智能的全屋能源協同調度。

HYXI Halo是一款即插即用的交流耦合微型儲能系統，通過輕量化模塊化設計，將智慧家庭能源延伸至陽台光伏、便攜電源及戶外應用場景。該系統從3kWh起步，最高可擴展至18kWh，支持3000W雙向輸出，電池循環壽命高達10,000次，為戶用用戶提供更強的靈活性和長期可靠性。

在工商業應用方面，華昱欣展示了HYXI Atlas智冷工商業儲能櫃，專為緊湊部署、高效運行和智能能源優化而設計。該系統采用車規級安全架構和AI輔助熱管理，幫助商業用戶提升能源利用率，助力實現長期資產價值最大化。

華昱欣還推出了EcoSavvy戶用組串逆變器系列及2500W微型逆變器解決方案。新款2～3.6kW機型采用新一代碳化硅(SiC)功率器件和優化拓撲設計，轉換效率高達98.3%，支持大功率光伏組件、便捷安裝及智能能源協同調度。

整個生態系統的核心是HYXI Muse AI原生能源自治系統（AI-Native Energy OS），它將AI能力貫穿於發電、儲能、用電及雲邊協同的全鏈路。該系統由HYXI Cloud 2.0驅動，支持智能能源調度、基於AI的運維、預測性安全管理及未來虛擬電廠(VPP)整合。

華昱欣總經理劉超表示：「未來的能源系統不僅會互聯互通，更將日益自主化。通過將AI與能源技術深度融合，華昱欣致力於打造智能化、適應性、自我優化水平更高的能源系統，為全球用戶創造長期價值。」

SOURCE HYXI