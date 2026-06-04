HYXI onthult AI-Native Energy Autonomy op SNEC 2026

SHANGHAI, 4 juni 2026 /PRNewswire/ -- HYXI (voorheen "HYXiPOWER"), een wereldwijde innovator op het gebied van slimme energie, presenteerde tijdens SNEC 2026 onder het motto "Smarter Energy for All" zijn nieuwste, op AI gebaseerde ecosysteem voor slimme energie. Daarbij benadrukte het bedrijf zijn visie op AI-gebaseerde energie-autonomie voor zowel particuliere huishoudens, commerciële en industriële toepassingen als voor grootschalige energiecentrales.

HYXI presents its AI-native smart energy ecosystem at SNEC 2026

Tijdens het evenement bereikte HYXI ook strategische samenwerkingsovereenkomsten met wereldwijde partners, waaronder BM Energy, Solarever, Vision Grid Solutions en Longshine Technology, waardoor de wereldwijde samenwerking verder werd versterkt.

Tot de belangrijkste hoogtepunten behoorden HYXI Aura en HYXI Halo, waarmee HYXI zijn energieportfolio voor woningen uitbreidt van noodstroomvoorzieningen voor het hele huis naar flexibelere toepassingen voor dagelijks energiegebruik. Beide producten zullen hun officiële debuut maken op Intersolar Europe 2026 op 23-25 juni.

HYXI Aura is een volledig geïntegreerd energieopslagsysteem voor woningen dat ontworpen is om de noodstroomvoorziening en het energiebeheer voor het hele huis te vereenvoudigen. Met een echte alles-in-één-architectuur zonder extra gateway, ondersteunt het systeem naadloos aan- en uitschakelen van het net, flexibele uitbreiding van de batterij en intelligente energiecoördinatie voor het hele huis.

Ontworpen als een plug-in AC-gekoppelde micro ESS, breidt HYXI Halo slimme thuisenergie uit naar balkon-PV, draagbare stroom en buitentoepassingen via een lichtgewicht modulair ontwerp. Het systeem is verkrijgbaar vanaf 3 kWh en uitbreidbaar tot 18 kWh. Het ondersteunt een bi-directioneel vermogen van 3000 W en gaat tot 10.000 laad- en ontlaadcycli mee, waardoor het particuliere gebruikers meer flexibiliteit en betrouwbaarheid op de lange termijn biedt.

Voor C&I-toepassingen presenteerde HYXI de HYXI Atlas All-in-One Liquid Cooling ESS, ontworpen voor compacte inzet, hoge operationele efficiëntie en slimme energieoptimalisatie. Het systeem is gebouwd op basis van een veiligheidsarchitectuur van automobielkwaliteit en AI-gestuurd thermisch beheer, en helpt zakelijke gebruikers om het energieverbruik te verbeteren en de waarde van hun bedrijfsmiddelen op lange termijn te maximaliseren.

HYXI introduceerde ook zijn EcoSavvy-serie stringomvormers voor woningen en zijn 2500 W micro-omvormeroplossing. De nieuwe modellen van 2-3,6 kW leveren een conversie-efficiëntie tot 98,3 %, dankzij de volgende generatie SiC-voedingstoestellen en een geoptimaliseerd topologisch ontwerp met ondersteuning van hoogvermogende PV-modules, eenvoudige installatie en slimme energiecoördinatie.

De kern van het ecosysteem is HYXI Muse AI Native Energy OS, dat AI-mogelijkheden integreert in energieopwekking, opslag, verbruik en cloud-edge-coördinatie. Het systeem wordt mogelijk gemaakt door HYXI Cloud en maakt intelligente energieplanning, op AI gebaseerde O&M, voorspellend veiligheidsbeheer en toekomstige VPP-integratie mogelijk.

"De toekomst van energiesystemen zal niet alleen verbonden zijn, maar ook steeds autonomer", zei Liu Chao, algemeen directeur van HYXI. "Door AI diep te integreren met energietechnologieën, wil HYXI slimmere, meer adaptieve en zichzelf optimaliserende energiesystemen bouwen die wereldwijd langetermijnwaarde creëren voor gebruikers".

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