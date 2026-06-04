HYXI تكشف عن استقلالية الطاقة القائمة أصلاً على الذكاء الاصطناعي في SNEC 2026

شنغهاي، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- استعرضت HYXI، المعروفة سابقًا باسم هيكسي باور، وهي شركة عالمية مبتكرة في حلول الطاقة الذكية، أحدث منظومة طاقة ذكية قائمة أصلاً على الذكاء الاصطناعي لديها خلال SNEC 2026 تحت شعار «طاقة أذكى للجميع»، مسلطةً الضوء على رؤيتها في مجال استقلالية الطاقة القائمة أصلاً على الذكاء الاصطناعي عبر سيناريوهات الاستخدام السكنية والتجارية والصناعية وعلى مستوى المرافق.

وخلال الحدث، أبرمت HYXI أيضًا اتفاقيات تعاون استراتيجي مع شركاء عالميين، من بينهم BM Energy وSolarever وVision Grid Solutions وLongshine Technology، مما يعزز تعاونها على المستوى العالمي.

HYXI presents its AI-native smart energy ecosystem at SNEC 2026

وكان من أبرز ما شهدته الفعالية HYXI Aura وHYXI Halo، اللذان يوسّعان حلول HYXI للطاقة السكنية من الطاقة الاحتياطية للمنزل بالكامل إلى استخدامات أكثر مرونة للطاقة اليومية. وسيُكشف رسميًا عن المنتجين للمرة الأولى في إنترسولار أوروبا 2026 خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو.

HYXI Aura هو نظام تخزين طاقة سكني متكامل بالكامل، صُمم لتبسيط توفير الطاقة الاحتياطية للمنزل بالكامل وتسهيل إدارة الطاقة. ويتميّز النظام ببنية الكل في واحد حقيقية من دون الحاجة إلى أي بوابة إضافية، ويدعم التبديل السلس بين وضعي الاتصال بالشبكة والانفصال عنها، وتوسعة مرنة للبطارية، والتنسيق الذكي لطاقة المنزل بالكامل.

وصُمم HYXI Halo بوصفه نظام تخزين طاقة مصغّرًا مقترنًا بالتيار المتردد وقابلًا للتوصيل، ليوسّع نطاق استخدامات الطاقة المنزلية الذكية ليشمل الطاقة الكهروضوئية للشرفات، والطاقة المحمولة، والتطبيقات الخارجية، وذلك عبر تصميم معياري خفيف الوزن. وتبدأ سعة النظام من 3 كيلوواط ساعة مع إمكانية التوسعة حتى 18 كيلوواط ساعة، ويدعم خرجًا ثنائي الاتجاه بقدرة 3000 واط وما يصل إلى 10,000 دورة شحن للبطارية، بما يوفر مرونة أكبر وموثوقية طويلة الأجل للمستخدمين السكنيين.

وفي التطبيقات التجارية والصناعية، استعرضت HYXI نظام HYXI Atlas، وهو نظام تخزين طاقة بالتبريد السائل من نوع الكل في واحد، صُمم للتركيب في مساحات مدمجة، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية، ودعم التحسين الذكي للطاقة. ويعتمد النظام على بنية سلامة بمعايير قطاع السيارات وإدارة حرارية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بما يساعد المستخدمين التجاريين على تحسين استخدام الطاقة وتعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل.

كما قدمت HYXI سلسلة EcoSavvy من عواكس السلسلة للاستخدام السكني، إلى جانب حل ميكروإنفرتر بقدرة 2500 واط. وتحقق الطرازات الجديدة بقدرات من 2 إلى 3.6 كيلوواط كفاءة تحويل تصل إلى 98.3% بفضل أجهزة قدرة من كربيد السيليكون (SiC) من الجيل التالي وتصميم الطوبولوجيا المحسّن، كما تدعم وحدات كهروضوئية عالية القدرة، وتسهّل التركيب، وتدعم التنسيق الذكي للطاقة.

وفي صميم هذه المنظومة يأتي HYXI Muse AI Native Energy OS، الذي يدمج قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى توليد الطاقة وتخزينها واستهلاكها، إلى جانب التنسيق بين السحابة والحافة. وبدعم من HYXI Cloud، يتيح النظام الجدولة الذكية للطاقة، والتشغيل والصيانة المعتمدان على الذكاء الاصطناعي، وإدارة السلامة التنبؤية، وإمكانات التكامل المستقبلي مع محطة طاقة افتراضية (VPP).

وقال Liu Chao، المدير العام لشركة :HYXI «لن يقتصر مستقبل أنظمة الطاقة على كونها متصلة فحسب، بل ستصبح أكثر استقلالية أيضًا». وأضاف: «من خلال الدمج العميق للذكاء الاصطناعي في تقنيات الطاقة، تهدف HYXI إلى بناء أنظمة طاقة أكثر ذكاءً، وأكثر قدرة على التكيف، وذاتية التحسين، بما يحقق قيمة طويلة الأجل للمستخدمين حول العالم».

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2994283/image1.jpg