HYXI เปิดตัวระบบจัดการพลังงานอัตโนมัติแบบ AI-Native ที่งาน SNEC 2026

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HYXI

04 Jun, 2026, 17:24 CST

เซี่ยงไฮ้, 4 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- HYXI (เดิมใช้ชื่อว่า "HYXiPOWER") ผู้สร้างนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะระดับโลก ได้จัดแสดงระบบนิเวศพลังงานอัจฉริยะแบบ AI-Native รุ่นล่าสุดของบริษัทในงาน SNEC 2026 ภายใต้แนวคิด "Smarter Energy for All" โดยนำเสนอวิสัยทัศน์ด้าน AI-Native Energy Autonomy หรือระบบจัดการพลังงานอัตโนมัติแบบ AI-Native สำหรับการใช้งานในภาคที่อยู่อาศัย ภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (C&I) รวมถึงระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

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HYXI นำเสนอระบบนิเวศการจัดการพลังงานอัจฉริยะแบบ AI-Native ที่งาน SNEC 2026
HYXI นำเสนอระบบนิเวศการจัดการพลังงานอัจฉริยะแบบ AI-Native ที่งาน SNEC 2026

ภายในงาน HYXI ยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรระดับโลกหลายราย อาทิ BM Energy, Solarever, Vision Grid Solutions และ Longshine Technology ซึ่งช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในระดับสากลของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือการนำเสนอ HYXI Aura และ HYXI Halo ซึ่งช่วยขยายพอร์ตโฟลิโอด้านพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยของ HYXI จากเดิมที่มุ่งเน้นระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับบ้านทั้งหลัง ไปสู่การใช้พลังงานในชีวิตประจำวันที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองรุ่นจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Intersolar Europe 2026 ระหว่างวันที่ 23–25 มิถุนายน

HYXI Aura เป็นระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้การสำรองพลังงานสำหรับบ้านทั้งหลังและการจัดการพลังงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ all-in-one อย่างแท้จริงที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เกตเวย์เพิ่มเติม ระบบนี้สามารถรองรับการสลับการทำงานระหว่างโหมดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและนอกโครงข่ายไฟฟ้า (on/off-grid) ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังสามารถขยายความจุแบตเตอรี่ได้อย่างยืดหยุ่น และประสานการจัดการพลังงานสำหรับบ้านทั้งหลังได้อย่างชาญฉลาด

ส่วน HYXI Halo ได้รับการออกแบบในรูปแบบระบบกักเก็บพลังงานขนาดเล็กแบบไมโคร (Micro ESS) ที่เสียบใช้งานได้ พร้อมการเชื่อมต่อแบบ AC-coupled โดยขยายขอบเขตการใช้พลังงานอัจฉริยะภายในบ้านไปสู่ระบบแผงโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนระเบียง แหล่งจ่ายไฟแบบพกพา และการใช้งานกลางแจ้ง ผ่านการออกแบบโมดูลาร์ที่มีน้ำหนักเบา ระบบเริ่มต้นที่ความจุ 3 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และสามารถขยายได้สูงสุดถึง 18 กิโลวัตต์ชั่วโมง รองรับกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางขนาด 3000 วัตต์ และรองรับรอบการชาร์จแบตเตอรี่ได้สูงสุด 10,000 รอบ มอบความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ในระยะยาวสำหรับผู้ใช้งานในภาคที่อยู่อาศัย

สำหรับการใช้งานในภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม HYXI ได้นำเสนอระบบกักเก็บพลังงาน HYXI Atlas All-in-One Liquid Cooling ESS ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ใช้พื้นที่กะทัดรัด ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สูง และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด ระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรมความปลอดภัยระดับยานยนต์ และมีระบบจัดการความร้อนที่ได้รับการสนับสนุนด้วย AI ช่วยให้ผู้ใช้งานในภาคการพาณิชย์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะยาวได้สูงสุด

HYXI ยังได้เปิดตัวสตริงอินเวอร์เตอร์ (string inverter) สำหรับที่อยู่อาศัยซีรีส์ EcoSavvy และโซลูชันไมโครอินเวอร์เตอร์กำลังไฟ 2500 วัตต์ โดยรุ่นใหม่ในช่วงกำลังไฟ 2–3.6 kW นี้สามารถให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงถึง 98.3% ด้วยการใช้อุปกรณ์กำลังซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) รุ่นใหม่ และการออกแบบโทโพโลยีที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ รองรับแผงโซลาร์เซลล์กำลังสูง ติดตั้งได้ง่าย และสามารถประสานการจัดการพลังงานได้อย่างชาญฉลาด

หัวใจสำคัญของระบบนิเวศนี้ คือ HYXI Muse AI Native Energy OS ซึ่งผสานขีดความสามารถของ AI เข้ากับทุกส่วนของห่วงโซ่พลังงาน ตั้งแต่การผลิตพลังงาน การกักเก็บ การใช้พลังงาน ไปจนถึงการประสานการทำงานระหว่างคลาวด์และอุปกรณ์ปลายทาง ด้วยการขับเคลื่อนโดย HYXI Cloud ระบบดังกล่าวสามารถรองรับการจัดตารางการใช้พลังงานอัจฉริยะ การดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ที่อาศัย AI การจัดการความปลอดภัยเชิงคาดการณ์ และรองรับการบูรณาการเข้ากับระบบโรงไฟฟ้าเสมือน (VPP) ในอนาคต

"อนาคตของระบบพลังงานจะไม่ได้เป็นเพียงระบบที่เชื่อมต่อถึงกันเท่านั้น แต่จะก้าวไปสู่ความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อย ๆ" Liu Chao ผู้จัดการทั่วไปของ HYXI กล่าว "ด้วยการบูรณาการ AI เข้ากับเทคโนโลยีพลังงานอย่างเต็มศักยภาพ HYXI มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบพลังงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ปรับตัวได้ดีขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตนเองได้ เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก"

SOURCE HYXI

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