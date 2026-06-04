HYXI presenta la autonomía energética impulsada por IA en la SNEC 2026

SHANGHÁI, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- HYXI (antes "HYXiPOWER"), empresa innovadora en el ámbito de la energía inteligente a nivel mundial, presentó su último ecosistema de energía inteligente basado en IA en la feria SNEC 2026, con el tema "Smarter Energy for All" (Energía más inteligente para todos), que destaca su visión para la autonomía energética impulsada por IA en los ámbitos residencial, comercial e industrial y a gran escala.

HYXI presenta su ecosistema energético inteligente impulsado por IA en la SNEC 2026

Además, durante el evento, HYXI firmó acuerdos de cooperación estratégica con socios internacionales como BM Energy, Solarever, Vision Grid Solutions y Longshine Technology, lo que refuerza aún más su colaboración a nivel mundial.

Los productos más destacados fueron HYXI Aura y HYXI Halo, que amplía su cartera de soluciones energéticas para el hogar, desde sistemas de respaldo para toda la vivienda hasta usos energéticos más flexibles para el día a día. La presentación oficial de ambos productos se hará en el Intersolar Europe 2026 del 23 al 25 de junio.

HYXI Aura es un sistema de almacenamiento de energía residencial totalmente integrado, que ha sido diseñado para simplificar el suministro de energía de emergencia y la gestión energética en toda la vivienda. Con una auténtica arquitectura todo en uno que no requiere de ninguna puerta de enlace adicional, el sistema permite una conmutación fluida entre la red eléctrica y el modo autónomo, ampliación flexible de la batería y gestión energética inteligente de toda la vivienda.

Diseñado como un microsistema de almacenamiento de energía enchufable y acoplado en corriente alterna, HYXI Halo amplía las soluciones energéticas para el hogar inteligente a instalaciones de energía fotovoltaica en balcones, sistemas de energía portátiles y aplicaciones al aire libre gracias a un diseño modular y ligero. Con una capacidad inicial de 3 kWh y ampliable hasta 18 kWh, el sistema admite una potencia de salida bidireccional de 3.000 W y hasta 10.000 ciclos de batería, lo que ofrece una mayor flexibilidad y fiabilidad a largo plazo para los usuarios residenciales.

Para usos industriales y comerciales, HYXI presentó HYXI Atlas, el sistema de almacenamiento de energía con refrigeración líquida todo en uno, diseñado para una implementación compacta, alta eficiencia operativa y optimización energética inteligente. Diseñado con una arquitectura de seguridad de grado automovilístico y una gestión térmica asistida por IA, el sistema ayuda a usuarios comerciales a mejorar el uso de la energía y a maximizar el valor de sus activos a largo plazo.

Además, HYXI presentó su serie de inversores de cadena EcoSavvy para uso residencial y su solución de microinversores de 2.500 W. Los nuevos modelos de 2 a 3,6 kW ofrecen una eficiencia de conversión de hasta el 98,3 % gracias a los dispositivos de potencia SiC de última generación y a un diseño de topología optimizado, lo que permite el uso de módulos fotovoltaicos de alta potencia, facilita la instalación y permite una gestión inteligente de la energía.

El eje central del ecosistema es el HYXI Muse AI Native Energy OS, que integra capacidades de IA en la generación, el almacenamiento y el consumo de energía, así como en la coordinación entre nube y dispositivos periféricos. El sistema es impulsado por HYXI Cloud y permite gestionar de forma inteligente el consumo energético, las operaciones y el mantenimiento impulsados por IA, la gestión predictiva de seguridad y la futura integración de centrales eléctricas virtuales (VPP).

"El futuro de los sistemas energéticos no solo estará conectado, sino que será cada vez más autónomo", afirmó Liu Chao, gerente general de HYXI. "Mediante la integración profunda de IA con tecnologías energéticas, HYXI tiene como objetivo crear sistemas energéticos más inteligentes, adaptables y capaces de optimizarse por sí mismos, que generen valor a largo plazo para los usuarios de todo el mundo".

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FUENTE HYXI