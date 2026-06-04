HYXI dévoile l'autonomie énergétique fondée sur l'IA au SNEC 2026

SHANGHAI, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- HYXI (anciennement « HYXiPOWER »), innovateur mondial en matière d'énergie intelligente, a présenté son dernier écosystème d'énergie intelligente fondé sur l'IA au salon SNEC 2026 sous le thème « Une énergie plus intelligente pour tous » (Smarter Energy for All), soulignant sa vision d'une autonomie énergétique « native IA » pour les secteurs résidentiel, commercial et industriel (C&I), ainsi que pour les infrastructures à l'échelle des services publics.

Among the key highlights were HYXI Aura and HYXI Halo, expanding HYXI's residential energy portfolio from whole-home backup to more flexible everyday energy applications. Both products will make their official debut at Intersolar Europe 2026 on June 23-25. HYXI Aura is a fully integrated residential energy storage system designed to simplify whole-home backup and energy management. Featuring a true all-in-one architecture with no additional gateway required, the system supports seamless on/off-grid switching, flexible battery expansion, and intelligent whole-home energy coordination. Designed as a plug-in AC-coupled micro ESS, HYXI Halo

Au cours de l'événement, HYXI a également conclu des accords de coopération stratégique avec des partenaires mondiaux tels que BM Energy, Solarever, Vision Grid Solutions et Longshine Technology, renforçant ainsi ses collaborations à l'échelle mondiale.

Parmi les points forts, citons HYXI Aura et HYXI Halo, qui élargissent l'offre d'énergie résidentielle d'HYXI, passant de l'alimentation de secours de l'ensemble du foyer à des usages énergétiques quotidiens plus flexibles. Les deux produits seront présentés officiellement à Intersolar Europe 2026, du 23 au 25 juin.

HYXI Aura est un système de stockage d'énergie résidentiel entièrement intégré, conçu pour simplifier l'alimentation de secours et la gestion de l'énergie dans toute la maison. Doté d'une véritable architecture tout-en-un, sans passerelle supplémentaire, le système permet une commutation simplifiée entre réseau et hors réseau, une extension flexible de l'autonomie et une coordination intelligente de l'énergie dans l'ensemble de la maison.

Conçu comme un micro-système de stockage d'énergie (ESS) enfichable à couplage AC, HYXI Halo étend la gestion intelligente de l'énergie domestique aux installations photovoltaïques de balcon, à l'alimentation portable et aux applications extérieures grâce à une conception modulaire légère. D'une capacité de 3 kWh et extensible jusqu'à 18 kWh, le système prend en charge une puissance bidirectionnelle de 3 000 W et jusqu'à 10 000 cycles de batterie, offrant ainsi une flexibilité accrue et une fiabilité à long terme pour les utilisateurs résidentiels.

Pour les applications commerciales et industrielles (C&I), HYXI a présenté le système de stockage d'énergie (ESS) HYXI Atlas tout-en-un à refroidissement liquide, conçu pour un déploiement compact, une efficacité opérationnelle élevée et une optimisation intelligente de l'énergie. Doté d'une architecture de sécurité de niveau automobile et d'une gestion thermique assistée par l'IA, ce système aide les utilisateurs commerciaux à améliorer l'utilisation de l'énergie et à maximiser la valeur des actifs à long terme.

HYXI a également présenté sa série d'onduleurs résidentiels EcoSavvy et sa solution de micro-onduleurs 2 500 W. Les nouveaux modèles de 2–3,6 kW offrent un rendement de conversion allant jusqu'à 98,3 % grâce à des dispositifs de puissance SiC de nouvelle génération et à une conception topologique optimisée, prenant en charge des modules photovoltaïques de grande puissance, une installation facile et une coordination intelligente de l'énergie.

Au cœur de l'écosystème se trouve le système d'exploitation HYXI Muse AI Native Energy OS, qui intègre des capacités d'IA dans la production, le stockage et la consommation d'énergie, ainsi que dans la coordination entre le cloud et les systèmes périphériques. Alimenté par HYXI Cloud, le système permet une programmation intelligente de l'énergie, des opérations d'exploitation et de maintenance assistées par l'IA, une gestion prédictive de la sécurité et une future intégration aux centrales électriques virtuelles (VPP).

« L'avenir des systèmes énergétiques sera non seulement connecté, mais aussi de plus en plus autonome », a déclaré Liu Chao, directeur général de HYXI. « En intégrant étroitement l'IA aux technologies énergétiques, HYXI vise à développer des systèmes énergétiques plus intelligents, plus adaptatifs et auto-optimisés qui créent une valeur à long terme pour les utilisateurs du monde entier ».

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2994283/image1.jpg