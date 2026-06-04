HYXIが「SNEC 2026」にてAIネイティブなエネルギー自律性を発表

上海, 2026年6月4日 /PRNewswire/ -- 世界的なスマートエネルギーイノベーターであるHYXI（旧「HYXiPOWER」）は、「すべての人に、よりスマートなエネルギーを（Smarter Energy for All）」をテーマに「SNEC 2026」へ出展し、住宅、商業・産業（C&I）、および電力事業（ユーティリティ）スケールのシナリオにおけるAIネイティブなエネルギー自律性のビジョンを強調した、最新のAIネイティブ・スマートエネルギー・エコシステムを披露しました。

イベント期間中、HYXIはBM Energy、Solarever、Vision Grid Solutions、Longshine Technologyなどのグローバルパートナーと戦略的協力協定を締結し、グローバルな連携をさらに強化しました。

主なハイライトとしてはHYXI AuraやHYXI Haloが挙げられ、家庭全体のバックアップから、より柔軟な日常のエネルギー用途へとHYXIの住宅用エネルギーポートフォリオを拡大しました。両製品は、6月23日〜25日に開催される「インターソーラー・ヨーロッパ2026（Intersolar Europe 2026）」で正式にデビューする予定です。

HYXI Auraは、家庭全体のバックアップとエネルギー管理を簡素化するために設計された、完全に統合された住宅用蓄電システムです。追加のゲートウェイを必要としない真のオールインワン・アーキテクチャを特徴とするこのシステムは、シームレスなオン／オフグリッド切り替え、柔軟なバッテリー拡張、およびインテリジェントな家庭全体のエネルギー調整をサポートしています。

プラグイン式AC結合マイクロESSとして設計されたHYXI Haloは、軽量なモジュール式デザインにより、スマートホームエネルギーをバルコニー用PV、ポータブル電源、および屋外アプリケーションへと拡張します。3kWhから開始して最大18kWhまで拡張可能なこのシステムは、3000Wの双方向出力と最大10,000回のバッテリーサイクルをサポートし、住宅ユーザーに優れた柔軟性と長期的な信頼性を提供します。

C&I用途向けに、HYXIはコンパクトな配置、高い運用効率、およびインテリジェントなエネルギー最適化を実現するよう設計されたHYXI Atlas All-in-One Liquid Cooling ESSを展示しました。自動車グレードの安全アーキテクチャとAI支援による熱管理で構築されたこのシステムは、商業ユーザーがエネルギー利用を改善し、長期的な資産価値を最大化するのを支援します。

HYXIはまた、EcoSavvy住宅用ストリングインバータシリーズと2500Wマイクロインバーターソリューションを発表しました。新しい2〜3.6kWモデルは、次世代のSiCパワーデバイスと最適化されたトポロジー設計により最大98.3%の変換効率を実現し、高出力のPVモジュール、容易な設置、およびインテリジェントなエネルギー調整をサポートします。

エコシステムの中核となるのはHYXI Muse AI Native Energy OSであり、発電、蓄電、消費、およびクラウド・エッジの連携にわたってAI機能を統合しています。HYXI Cloudを原動力とするこのシステムは、インテリジェントなエネルギースケジューリング、AIベースのO&M、予測的な安全管理、および将来的なVPPへの統合を可能にします。

HYXIの総経理であるLiu Chao氏は述べています。「エネルギーシステムの未来は、コネクテッド化されるだけでなく、ますます自律化が進むでしょう。AIとエネルギー技術を深く融合させることで、HYXIは世界中のユーザーに長期的な価値をもたらす、よりスマートで適応性が高く、自己最適化可能なエネルギーシステムの構築を目指しています。」

SOURCE HYXI