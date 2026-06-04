HYXI Memperkenalkan Autonomi Tenaga Natif AI di SNEC 2026

SHANGHAI, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- HYXI (dahulunya dikenali sebagai HYXiPOWER), penginovasi tenaga pintar global, mempamerkan ekosistem tenaga pintar natif AI terkininya di SNEC 2026 di bawah tema "Smarter Energy for All"(Tenaga Lebih Pintar untuk Semua), sambil mengetengahkan visinya terhadap Autonomi Tenaga Natif AI merentasi senario kediaman, komersial dan perindustrian (C&I), serta utiliti berskala besar.

HYXI mempamerkan ekosistem tenaga pintar natif AI pada SNEC 2026

Semasa acara tersebut, HYXI turut memeterai perjanjian kerjasama strategik dengan rakan kongsi global termasuk BM Energy, Solarever, Vision Grid Solutions dan Longshine Technology, sekali gus memperkukuh lagi kerjasama global syarikat.

Antara sorotan utama ialah HYXI Aura dan HYXI Halo, yang memperluaskan portfolio tenaga kediaman HYXI daripada penyelesaian bekalan kuasa sandaran seluruh rumah kepada aplikasi tenaga harian yang lebih fleksibel. Kedua-dua produk tersebut akan membuat penampilan rasmi pada Intersolar Europe 2026 yang berlangsung dari 23 hingga 25 Jun.

HYXI Aura ialah sistem penyimpanan tenaga kediaman bersepadu sepenuhnya yang direka untuk memudahkan bekalan kuasa sandaran seluruh rumah dan pengurusan tenaga. Dengan seni bina sebenar semua-dalam-satu tanpa memerlukan gerbang tambahan, sistem ini menyokong pertukaran lancar antara mod dalam grid dan luar grid, pengembangan bateri yang fleksibel serta penyelarasan pintar tenaga seluruh rumah.

Direka sebagai mikro ESS bergandingan AC jenis pemalam, HYXI Halo memperluaskan penggunaan tenaga pintar kediaman kepada sistem PV balkoni, bekalan kuasa mudah alih dan aplikasi luar melalui reka bentuk modular yang ringan. Bermula dengan kapasiti 3kWh dan boleh diperluaskan sehingga 18kWh, sistem ini menyokong output dua hala 3000W serta sehingga 10,000 kitaran bateri, menawarkan fleksibiliti yang lebih tinggi dan kebolehpercayaan jangka panjang kepada pengguna kediaman.

Bagi aplikasi komersial dan perindustrian, HYXI mempamerkan HYXI Atlas ESS Penyejukan Cecair Semua-dalam-Satu, yang direka untuk pemasangan padat, kecekapan operasi yang tinggi dan pengoptimuman tenaga secara pintar. Dibangunkan dengan seni bina keselamatan bertaraf automotif serta pengurusan haba berbantukan AI, sistem ini membantu pengguna komersial meningkatkan penggunaan tenaga dan memaksimumkan nilai aset untuk jangka panjang.

HYXI turut memperkenalkan siri penyongsang rentetan kediaman EcoSavvy dan penyelesaian penyongsang mikro 2500W. Model baharu berkapasiti 2–3.6kW ini menawarkan kecekapan penukaran sehingga 98.3% menerusi penggunaan peranti kuasa SiC generasi baharu dan reka bentuk topologi yang dioptimumkan. Ia menyokong modul PV berkuasa tinggi, pemasangan yang mudah dan penyelarasan tenaga secara pintar.

Di teras ekosistem tersebut ialah HYXI Muse AI Native Energy OS, yang mengintegrasikan keupayaan AI merentasi penjanaan tenaga, penyimpanan tenaga, penggunaan tenaga serta penyelarasan awan-pinggir. Dikuasakan oleh HYXI Cloud, sistem ini membolehkan penjadualan tenaga pintar, operasi dan penyelenggaraan (O&M) berasaskan AI, pengurusan keselamatan ramalan serta integrasi Loji Kuasa Maya (VPP) pada masa hadapan.

"Masa depan sistem tenaga bukan sahaja akan saling berhubung, malah semakin bersifat autonomi," kata Liu Chao, Pengurus Besar HYXI. "Dengan mengintegrasikan AI secara mendalam dengan teknologi tenaga, HYXI berhasrat membangunkan sistem tenaga yang lebih pintar, lebih adaptif dan mampu mengoptimumkannya sendiri, sekali gus mewujudkan nilai jangka panjang kepada pengguna di seluruh dunia."

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