HYXI, SNEC 2026에서 AI 네이티브 에너지 자율성 공개

상하이, 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 글로벌 스마트 에너지 혁신기업 HYXI(이전 명칭 'HYXiPOWER')가 SNEC 2026에서 '모두를 위한 더 스마트한 에너지(Smarter Energy for All)'를 주제로 최신 AI 네이티브 스마트 에너지 생태계를 선보이며 주거, 상업 및 산업(C&I), 유틸리티 규모 시나리오 전반에 걸친 AI 네이티브 에너지 자율성에 대한 비전을 강조했다.

행사 기간 동안 HYXI는 BM 에너지(BM Energy), 솔라에버(Solarever), 비전 그리드 솔루션스(Vision Grid Solutions), 롱샤인 테크놀로지(Longshine Technology) 등 글로벌 파트너들과 전략적 협력 협약을 체결하여 글로벌 협력을 더욱 강화했다.

HYXI가 SNEC 2026에서 자사의 AI 네이티브 스마트 에너지 생태계 선보인다

주요 하이라이트 중에는 HYXI 아우라(HYXI Aura)와 HYXI 헤일로(HYXI Halo)가 있었으며, 이는 HYXI의 주거용 에너지 포트폴리오를 전체 가정 백업에서 더 유연한 일상 에너지 응용 분야로 확장한다. 두 제품 모두 6월 23일부터 25일까지 열리는 인터솔라 유럽 2026(Intersolar Europe 2026)에서 공식 데뷔를 앞두고 있다.

HYXI 아우라는 전체 가정 백업과 에너지 관리를 간소화하도록 설계된 완전 통합 주거용 에너지 저장 시스템이다. 추가 게이트웨이가 필요 없는 진정한 올인원 아키텍처를 갖춘 이 시스템은 원활한 온/오프 그리드 전환, 유연한 배터리 확장, 지능형 전체 가정 에너지 조정을 지원한다.

플러그인 AC 결합 마이크로 ESS로 설계된 HYXI 헤일로는 경량 모듈식 설계를 통해 스마트홈 에너지를 발코니 PV, 휴대용 전원 및 야외 응용 분야로 확장한다. 3kWh에서 시작하여 최대 18kWh까지 확장 가능한 이 시스템은 3000W 양방향 출력과 최대 1만 회의 배터리 사이클을 지원하여 주거 사용자에게 향상된 유연성과 장기적인 신뢰성을 제공한다.

상업 및 산업 응용 분야를 위해 HYXI는 소형 배포, 높은 운영 효율성, 지능형 에너지 최적화를 위해 설계된 HYXI 아틀라스 올인원 액체 냉각 ESS(HYXI Atlas All-in-One Liquid Cooling ESS)를 선보였다. 자동차 등급 안전 아키텍처와 AI 지원 열 관리로 구축된 이 시스템은 상업적 사용자들이 에너지 활용도를 향상하고 장기적인 자산 가치를 극대화하는 데 도움이 된다.

HYXI는 또한 에코세이비(EcoSavvy) 주거용 스트링 인버터 시리즈와 2500W 마이크로인버터 솔루션을 소개했다. 새로운 2~3.6kW 모델은 차세대 SiC 전력 소자와 최적화된 토폴로지 설계를 통해 최대 98.3%의 변환 효율을 제공하여 고출력 PV 모듈, 간편한 설치, 지능형 에너지 조정을 지원한다.

생태계의 핵심은 에너지 생성, 저장, 소비, 클라우드-엣지 조정 전반에 걸쳐 AI 역량을 통합하는 HYXI 뮤즈 AI 네이티브 에너지 OS(HYXI Muse AI Native Energy OS)이다. HYXI 클라우드(HYXI Cloud)로 구동되는 이 시스템은 지능형 에너지 스케줄링, AI 기반 O&M, 예측적 안전 관리, 미래 VPP 통합을 구현한다.

HYXI의 류 차오(Liu Chao) 총괄 매니저는 "에너지 시스템의 미래는 연결될 뿐만 아니라 점점 더 자율적인 형태가 될 것이다"라고 말했다. 이어 "AI와 에너지 기술을 깊이 통합함으로써 HYXI는 전 세계 사용자들에게 장기적인 가치를 창출하는 더 스마트하고, 더 적응적이며, 자기 최적화 에너지 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다"고 덧붙였다.

SOURCE HYXI