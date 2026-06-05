HYXI presenta su sistema de autonomía energética basado en IA en SNEC 2026

SHANGHAI, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- HYXI (antes "HYXiPOWER"), un innovador global en energía inteligente, presentó su último ecosistema de energía inteligente nativo de IA en SNEC 2026 bajo el lema "Energía más inteligente para todos", destacando su visión de autonomía energética nativa de IA en escenarios residenciales, comerciales e industriales, y a gran escala.

Durante el evento, HYXI también alcanzó acuerdos de cooperación estratégica con socios globales como BM Energy, Solarever, Vision Grid Solutions y Longshine Technology, fortaleciendo así su colaboración internacional.

HYXI presents its AI-native smart energy ecosystem at SNEC 2026

Entre los aspectos más destacados se encontraban HYXI Aura y HYXI Halo, que amplían la cartera de soluciones energéticas residenciales de HYXI, desde el respaldo de energía para toda la casa hasta aplicaciones energéticas cotidianas más flexibles. Ambos productos se presentarán oficialmente en Intersolar Europe 2026, del 23 al 25 de junio.

HYXI Aura es un sistema de almacenamiento de energía residencial totalmente integrado, diseñado para simplificar el respaldo de energía y la gestión energética de toda la casa. Con una arquitectura integral que no requiere puerta de enlace adicional, el sistema permite la conexión y desconexión sin interrupciones, una expansión flexible de la batería y una coordinación energética inteligente para toda la casa.

Diseñado como un micro ESS acoplado a CA y enchufable, HYXI Halo extiende la energía del hogar inteligente a sistemas fotovoltaicos en balcones, energía portátil y aplicaciones exteriores gracias a un diseño modular ligero. Con una capacidad inicial de 3 kWh y ampliable hasta 18 kWh, el sistema admite una salida bidireccional de 3000 W y hasta 10.000 ciclos de batería, ofreciendo mayor flexibilidad y fiabilidad a largo plazo para usuarios residenciales.

Para aplicaciones comerciales e industriales, HYXI presentó el HYXI Atlas All-in-One Liquid Cooling ESS, diseñado para una instalación compacta, alta eficiencia operativa y optimización inteligente de la energía. Construido con una arquitectura de seguridad de grado automotriz y gestión térmica asistida por IA, el sistema ayuda a los usuarios comerciales a mejorar el uso de la energía y maximizar el valor de sus activos a largo plazo.

HYXI también presentó su serie de inversores de cadena residenciales EcoSavvy y su solución de microinversores de 2500 W. Los nuevos modelos de 2–3,6kW ofrecen una eficiencia de conversión de hasta el 98,3 % gracias a dispositivos de potencia SiC de última generación y un diseño de topología optimizado, compatibles con módulos fotovoltaicos de alta potencia, de fácil instalación y con una coordinación energética inteligente.

El núcleo del ecosistema es HYXI Muse AI Native Energy OS, que integra capacidades de IA en la generación, el almacenamiento, el consumo y la coordinación entre la nube y el borde de la red energética. Impulsado por HYXI Cloud, el sistema permite la programación inteligente de la energía, la operación y el mantenimiento basados en IA, la gestión predictiva de la seguridad y la futura integración con VPP.

"El futuro de los sistemas energéticos no solo estará conectado, sino que será cada vez más autónomo", afirmó Liu Chao, director general de HYXI. "Al integrar profundamente la IA con las tecnologías energéticas, HYXI aspira a construir sistemas energéticos más inteligentes, adaptables y autooptimizables que generen valor a largo plazo para los usuarios de todo el mundo".

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