- A nomeação reflete o compromisso da JINRO em fortalecer a relevância da marca e construir conexões mais próximas com os consumidores.

SEUL, Coreia do Sul, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A JINRO, a marca de soju nº 1 do mundo, anunciou hoje a nomeação de V, do fenômeno pop BTS, como seu novo embaixador global. A nomeação faz parte da estratégia de expansão global da marca JINRO para fortalecer sua competitividade e construir uma conexão mais próxima e familiar com consumidores em todo o mundo.

JINRO, a marca número 1 do mundo em soju, faz parceria com V do BTS

Reconhecido por sua ampla influência cultural, charme marcante e capacidade de ditar tendências, V personifica o espírito jovem e inovador que a JINRO busca transmitir. Espera-se que seu apelo autêntico ajude a marca a criar uma identificação significativa com os consumidores.

A JINRO planeja lançar uma ampla variedade de iniciativas de marketing da marca em colaboração com V, com o objetivo de ampliar os pontos de contato com os consumidores e fortalecer ainda mais sua influência e originalidade como a marca de soju nº 1 do mundo.

Jung-ho Hwang, diretor de Negócios Internacionais da HiteJinro, afirmou: "V é um artista excepcional que representa naturalmente os valores e a identidade que a JINRO busca transmitir. Por meio das nossas próximas atividades com V, pretendemos nos comunicar de forma ainda mais próxima com consumidores de todo o mundo e continuar expandindo a marca JINRO, com base na liderança e na tradição que ela construiu."

Sobre a JINRO

Lançada pela primeira vez em 1924, a JINRO é a principal marca de soju da Coreia, a marca de soju nº 1 do mundo e a marca de destilados mais vendida do mundo. A JINRO se conecta com consumidores em todo o mundo por meio de um portfólio diversificado de produtos, incluindo suas principais linhas — JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL e JINRO IS BACK — além de uma ampla linha de sojus saborizados, com os sabores UVA VERDE, PÊSSEGO, MORANGO, TORANJA, AMEIXA e LIMÃO.

Sobre a BTS

BTS, sigla para Bangtan Sonyeondan ou "Beyond the Scene", é um grupo sul-coreano indicado ao GRAMMY que vem conquistando o coração de milhões de fãs em todo o mundo desde sua estreia, em junho de 2013. Os integrantes do BTS são RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Reconhecido por sua música autêntica e autoral, performances de alto nível e profunda conexão com os fãs, o grupo consolidou seu legado como ícone do pop do século XXI, quebrando inúmeros recordes mundiais. Além de exercer uma influência positiva por meio de iniciativas como a campanha LOVE MYSELF e o discurso "Speak Yourself" na ONU, o grupo mobilizou milhões de fãs em todo o mundo (conhecidos como ARMY), conquistou seis singles nº 1 na Billboard Hot 100 desde 2020 e realizou diversos shows com ingressos esgotados em estádios ao redor do mundo. O grupo também foi eleito o Artista do Ano pela TIME em 2020. O BTS foi indicado cinco vezes ao GRAMMY (63ª à 65ª edições do GRAMMY Awards) e recebeu diversos prêmios de prestígio, como o Billboard Music Awards, o American Music Awards (Artista do Ano de 2021) e o MTV Video Music Awards. Lançado em março de 2026, o quinto álbum de estúdio de enorme sucesso do BTS, ARIRANG, estreou em primeiro lugar na Billboard 200, enquanto seu single principal, "SWIM", também estreou na primeira posição. O grupo deu início, desde então, à turnê "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'', marcando um poderoso novo capítulo que continua a conquistar públicos em todo o mundo, atraindo multidões em diversas regiões e gerando ampla repercussão global.

Canais oficiais globais da JINRO

Site oficial: jinro-soju.com

YouTube: youtube.com/@JINROGlobal

Instagram: instagram.com/jinro_global

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FONTE hitejinro