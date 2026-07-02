JINRO, la marca de soju número 1 del mundo, se asocia con V de BTS

- Este nombramiento refleja el compromiso de JINRO de fortalecer la relevancia de su marca y de establecer vínculos más estrechos con los consumidores.

SEÚL, Corea del Sur, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, la marca de soju número uno del mundo, anunció hoy el nombramiento de V de BTS, la banda de la realeza del pop, como su nuevo embajador global. Este nombramiento forma parte de la estrategia de expansión global de JINRO para fortalecer su competitividad y establecer una conexión más cercana y familiar con los consumidores de todo el mundo.

JINRO, the World’s No. 1 Soju Brand, Partners with V of BTS

Reconocido por su amplia influencia cultural, su encanto singular y su sensibilidad vanguardista, V encarna el espíritu juvenil y vanguardista que JINRO busca transmitir. Se espera que su autenticidad ayude a la marca a conectar de manera significativa con los consumidores.

JINRO planea lanzar diversas iniciativas de marketing en colaboración con V, con el objetivo de ampliar los puntos de contacto con el consumidor y fortalecer aún más su influencia y originalidad como la marca de soju número uno del mundo.

Jung-ho Hwang, director de Negocios Internacionales de HiteJinro, afirmó: "V es un artista excepcional que representa de forma natural los valores y la sensibilidad de la marca que JINRO persigue. A través de nuestras próximas actividades con V, buscamos comunicarnos más de cerca con los consumidores de todo el mundo y continuar expandiendo la marca JINRO, consolidando el liderazgo y el legado que ha establecido".

Acerca de JINRO

Presentada por primera vez en 1924, JINRO es la marca de soju más representativa de Corea, la número uno del mundo y la marca de bebidas espirituosas más vendida a nivel mundial. JINRO conecta con consumidores de todo el mundo a través de una diversa gama de productos, que incluye sus líneas principales: JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL y JINRO IS BACK, junto con una vibrante gama de soju con sabores como UVA VERDE, MELOCOTÓN, FRESA, POMELO, CIRUELA y LIMÓN.

Acerca de BTS

BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene", es una banda surcoreana nominada al GRAMMY que ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Los miembros de BTS son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Reconocidos por su música auténtica y autoproducida, sus actuaciones de primer nivel y su profunda conexión con los fans, la banda ha establecido un legado como iconos del pop del siglo XXI, rompiendo innumerables récords mundiales. Al mismo tiempo que ejercen una influencia positiva a través de actividades como la campaña LOVE MYSELF y el discurso "Speak Yourself" de la ONU, la banda ha movilizado a millones de fans en todo el mundo (llamados ARMY), ha obtenido seis sencillos número 1 en el Billboard Hot 100 desde 2020 y ha realizado múltiples conciertos con entradas agotadas en estadios de todo el mundo. También fueron nombrados Artista del Año 2020 por TIME. BTS ha sido nominado cinco veces a los premios GRAMMY (de la 63ª a la 65ª edición) y ha recibido numerosos premios prestigiosos como los Billboard Music Awards, los American Music Awards (Artista del Año 2021) y los MTV Video Music Awards. Lanzado en marzo de 2026, el exitoso quinto álbum de estudio de BTS, ARIRANG, debutó en el número 1 del Billboard 200, con su sencillo principal "SWIM" también debutando en el número 1. Desde entonces, el grupo ha lanzado su gira mundial "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'", marcando un nuevo y poderoso capítulo que continúa resonando con el público de todo el mundo, atrayendo multitudes masivas en múltiples regiones y generando una amplia atención global.

Canales oficiales globales de JINRO

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