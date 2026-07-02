JINRO, svetová jednotka v kategórii nápojov soju, ohlasuje partnerstvo s V zo skupiny BTS
News provided byhitejinro
Jul 02, 2026, 20:00 ET
– Táto spolupráca odráža záväzok spoločnosti JINRO upevňovať relevantnosť svojej značky a budovať užšie vzťahy so spotrebiteľmi
SOUL, Južná Kórea, 3. júl 2026 /PRNewswire/ – JINRO, svetová jednotka v oblasti nápojov soju, dnes oznámila, že za svojho nového globálneho ambasádora vymenovala V z hviezdnej popovej formácie BTS. Toto vymenovanie je súčasťou globálnej stratégie expanzie značky spoločnosti JINRO, ktorej cieľom je posilniť konkurencieschopnosť značky a rozvíjať užšie a dôvernejšie prepojenie so spotrebiteľmi po celom svete.
V, uznávaný pre svoj široký kultúrny vplyv, jedinečný šarm a vnímavosť voči trendom, stelesňuje mladistvého a trendového ducha, akého sa snaží komunikovať aj JINRO. Očakáva sa, že jeho autentická príťažlivosť pomôže značke zmysluplne osloviť spotrebiteľov.
JINRO plánuje v spolupráci s V spustiť širokú škálu iniciatív v oblasti marketingu značky. Zamerané budú najmä na rozšírenie kontaktných bodov so spotrebiteľmi a ďalšie upevnenie svojho vplyvu a originality ako svetovej jednotky v oblasti nápojov soju.
Jung-ho Hwang, vedúci zámorského obchodu spoločnosti HiteJinro, uviedol: „V je výnimočný umelec, ktorý prirodzene reprezentuje hodnoty a citlivosť značky, presadzované spoločnosťou JINRO." Prostredníctvom našich nadchádzajúcich aktivít s V sa snažíme užšie komunikovať so spotrebiteľmi po celom svete a ďalej rozširovať značku JINRO. V rámci toho budeme stavať na vedúcom postavení a dedičstve, ktoré si značka vybudovala.
O značke JINRO
Značka JINRO bola prvýkrát uvedená na trh v roku 1924. Ide o kórejskú reprezentatívnu značku nápojov soju, svetovú jednotku v oblasti soju a najpredávanejšiu značku liehovín na svete. JINRO oslovuje spotrebiteľov po celom svete prostredníctvom rozmanitého portfólia produktov vrátane svojich hlavných radov – JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL a JINRO IS BACK – spolu s pestrou ponukou soju s príchuťou ZELENÉHO HROZNA, BROSKYNE, JAHODY, GREPU, SLIVKY a CITRÓNU.
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O skupine BTS
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BTS, skratka pre Bangtan Sonyeondan alebo „Beyond the Scene" (V zákulisí), je juhokórejská kapela nominovaná na cenu GRAMMY, ktorá si od svojho debutu v júni 2013 získava srdcia miliónov fanúšikov na celom svete. Členmi BTS sú RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V a Jung Kook. Kapela si získala uznanie za autentickú hudbu z vlastnej tvorby, špičkové vystúpenia a hlboké puto s fanúšikmi, čím si vybudovala pozíciu popových ikon 21. storočia, ktoré prekonali nespočetné množstvo svetových rekordov. Kapela pôsobí pozitívne prostredníctvom aktivít, ako je kampaň LOVE MYSELF či prejav OSN „Speak Yourself", a zároveň zmobilizovala milióny fanúšikov po celom svete (nazývaných ARMY). Od roku 2020 sa šesť jej singlov umiestnilo na prvom mieste v rebríčku Billboard Hot 100 a odohrala množstvo vypredaných štadiónových koncertov po celom svete. Časopis TIME im tiež udelil titul Najlepší interpret v zábavnom priemysle roka 2020. Skupina BTS má na konte päť nominácií na cenu GRAMMY (63. až 65. ročník udeľovania cien GRAMMY) a získala množstvo prestížnych ocenení, ako napríklad Billboard Music Awards, American Music Awards (Umelec roka 2021) a MTV Video Music Awards. Mimoriadne úspešný piaty štúdiový album skupiny BTS pod názvom ARIRANG, vydaný v marci 2026, debutoval na 1. mieste v rebríčku Billboard 200 a jeho hlavný singel „SWIM" taktiež debutoval na 1. mieste. Kapela odvtedy otvorila svoje turné „BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'", ktoré predstavuje silnú novú kapitolu, naďalej oslovuje publikum po celom svete, priťahuje obrovské davy vo viacerých regiónoch a generuje širokú globálnu pozornosť.
Oficiálne globálne kanály JINRO
Oficiálna webová stránka: jinro-soju.com
YouTube: youtube.com/@JINROGlobal
Instagram: instagram.com/jinro_global
Facebook: facebook.com/jinro.global
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