JINRO, Jenama Soju No. 1 Dunia, Menjalin Kerjasama dengan V daripada BTS

- Pelantikan itu mencerminkan komitmen JINRO untuk memperkukuh relevansi jenamanya dan membina hubungan yang lebih rapat dengan pengguna.

SEOUL, Korea Selatan, 3 Julai 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, jenama soju No. 1 dunia, hari ini mengumumkan bahawa V daripada kumpulan Pop Bertaraf Dunia BTS telah dilantik sebagai duta global baharunya. Pelantikan itu merupakan sebahagian daripada strategi pengembangan jenama global JINRO untuk memperkukuh daya saing jenamanya dan membina hubungan yang lebih erat dan mesra dengan pengguna di seluruh dunia.

JINRO, the World’s No. 1 Soju Brand, Partners with V of BTS

Diiktiraf atas pengaruh budayanya yang meluas, daya tarikan yang tersendiri dan kepekaan terhadap trend semasa, V mencerminkan semangat muda dan berpandangan ke hadapan yang ingin disampaikan oleh JINRO. Daya tarikannya yang autentik dijangka membantu jenama ini mewujudkan hubungan yang lebih bermakna dengan para pengguna.

JINRO merancang untuk melaksanakan pelbagai inisiatif pemasaran jenama dengan kerjasama V, yang bertujuan memperluaskan titik sentuhan dengan pengguna dan terus memperkukuh pengaruh dan keunikan JINRO sebagai jenama soju No. 1 dunia.

Ketua Perniagaan Luar Negara HiteJinro, Jung-ho Hwang, berkata, "V ialah seorang artis luar biasa yang secara semula jadi mencerminkan nilai jenama dan sentimen yang menjadi pegangan JINRO. Melalui pelbagai aktiviti bersama V yang bakal dilaksanakan, kami berharap dapat berkomunikasi dengan lebih rapat bersama pengguna di seluruh dunia dan terus mengembangkan jenama JINRO dengan berasaskan kepimpinan dan legasi yang telah dibinanya."

Latar Belakang JINRO

Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1924, JINRO merupakan jenama soju yang mewakili Korea, jenama soju No. 1 dunia dan jenama minuman beralkohol paling laris di dunia. JINRO berhubung dengan pengguna di seluruh dunia menerusi portfolio produk yang pelbagai, termasuk rangkaian utamanya — JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL dan JINRO IS BACK — di samping rangkaian soju berperisa yang merangkumi GREEN GRAPE, PEACH, STRAWBERRY, GRAPEFRUIT, PLUM dan LEMON.

Latar Belakang BTS BTS, singkatan kepada Bangtan Sonyeondan atau "Beyond the Scene", ialah kumpulan muzik Korea Selatan yang pernah dicalonkan bagi Anugerah GRAMMY dan telah menawan hati jutaan peminat di seluruh dunia sejak penampilan sulung mereka pada Jun 2013. Ahli-ahli BTS terdiri daripada RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V dan Jung Kook. Dikenali menerusi muzik autentik yang dihasilkan sendiri, persembahan bertaraf tinggi serta hubungan yang erat dengan peminat, kumpulan itu telah membina legasi sebagai ikon pop abad ke-21 dengan memecahkan pelbagai rekod dunia. Selain memberi pengaruh positif melalui inisiatif seperti kempen LOVE MYSELF dan ucapan "Speak Yourself" di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), kumpulan itu berjaya menghimpunkan jutaan peminat di seluruh dunia (dikenali sebagai ARMY), memperoleh enam single yang menduduki tempat pertama dalam carta Billboard Hot 100 sejak tahun 2020, serta mengadakan pelbagai konsert stadium yang habis dijual di seluruh dunia. Mereka juga dinobatkan sebagai TIME's Entertainer of the Year 2020. BTS telah menerima pencalonan GRAMMY sebanyak lima kali (Anugerah GRAMMY Ke-63 hingga Ke-65) dan turut meraih pelbagai anugerah berprestij termasuk Billboard Music Awards, American Music Awards (Artist of the Year 2021) dan MTV Video Music Awards. Album studio kelima BTS yang mendapat sambutan luar biasa, ARIRANG, yang diterbitkan pada Mac 2026, membuat penampilan sulung di tempat pertama carta Billboard 200, manakala single utamanya "SWIM" turut memulakan kemunculan di tangga pertama. Kumpulan itu kemudiannya melancarkan BTS WORLD TOUR 'ARIRANG', sekali gus membuka lembaran baharu yang terus mendapat sambutan hebat daripada penonton di seluruh dunia, menarik kehadiran penonton yang besar di pelbagai rantau serta mencetuskan perhatian meluas di peringkat global.

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SOURCE hitejinro