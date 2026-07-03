- Este nombramiento refleja el compromiso de JINRO de reforzar la relevancia de su marca y consolidar conexiones más cercanas con los consumidores.

SEÚL, Corea del Sur, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, la marca de soju número uno del mundo, anunció hoy que ha nombrado a V, de la legendaria agrupación de K-pop BTS, como su nuevo embajador mundial. El nombramiento forma parte de la estrategia de expansión a nivel mundial de JINRO para fortalecer la competitividad de su marca y desarrollar un vínculo más cercano y familiar con los consumidores de todo el mundo.

JINRO, la marca de soju número uno del mundo, se asocia con V de BTS

Reconocido por su amplia influencia cultural, su encanto distintivo y su sensibilidad para imponer tendencias, V encarna el espíritu juvenil y vanguardista que JINRO busca transmitir. Se espera que su auténtico atractivo contribuya a que la marca logre una conexión significativa con el público.

JINRO tiene previsto lanzar una amplia variedad de iniciativas de marketing en colaboración con V, con el objetivo de ampliar los puntos de contacto con los clientes y consolidar aún más su influencia y originalidad como la marca de soju número uno del mundo.

Jung-ho Hwang, director de negocios internacionales de HiteJinro, señaló: "V es un artista excepcional que representa de manera natural los valores y la sensibilidad que JINRO busca transmitir. Mediante nuestras próximas actividades con V, aspiramos a comunicarnos más de cerca con las personas de todo el mundo y continuar con la expansión de la marca JINRO, con base en el liderazgo y la tradición que ha consolidado".

Acerca de JINRO

Lanzada por primera vez en 1924, JINRO es la marca de soju más representativa de Corea, la marca de soju número uno del mundo y la marca de licores más vendida del mundo. JINRO conecta con los consumidores de todo el planeta mediante una variada cartera de productos, que incluye sus líneas principales, JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL y JINRO IS BACK, junto con una dinámica gama de soju de sabores que abarca GREEN GRAPE, PEACH, STRAWBERRY, GRAPEFRUIT, PLUM y LEMON.

Acerca de BTS

BTS, el acrónimo de Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene" (Más allá de la escena), es una banda surcoreana nominada al GRAMMY que se ha ganado el corazón de millones de seguidores en todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Los integrantes de BTS son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Gracias al reconocimiento obtenido por su música auténtica y de producción propia, sus espectáculos de primer nivel y su profundo vínculo con los fanáticos, la banda ha construido un legado como íconos del K-pop del siglo XXI que superan innumerables récords mundiales. Al mismo tiempo que ejerce una influencia positiva mediante actividades como la campaña LOVE MYSELF (Ámate a ti mismo) y el discurso 'Speak Yourself' (Habla por ti mismo) en la Organización de Naciones Unidas, la agrupación ha movilizado a millones de seguidores en todo el mundo (llamados ARMY), ha posicionado seis sencillos en el número uno de la lista Billboard Hot 100 desde 2020 y ha ofrecido múltiples conciertos con entradas agotadas en estadios de todo el planeta. También recibieron el nombramiento de Artista del Año 2020 por la revista TIME. BTS cuenta con cinco nominaciones al GRAMMY (de las ediciones 63 a 65 de los premios GRAMMY) y ha recibido numerosos galardones prestigiosos, tales como los Billboard Music Awards, American Music Awards (Artista del Año 2021) y MTV Video Music Awards. Lanzado en marzo de 2026, el exitoso quinto álbum de estudio de BTS, ARIRANG, debutó en el número uno de la lista Billboard 200, mientras que su sencillo principal, "SWIM", también alcanzó el primer puesto. Desde entonces, la agrupación inició su gira mundial 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'', lo que marca un nuevo y poderoso capítulo que sigue teniendo eco en el público internacional, al atraer a multitudes masivas en múltiples regiones y generar una gran atención a nivel mundial.

Canales oficiales a nivel mundial de JINRO

Sitio web oficial: jinro-soju.com

YouTube: youtube.com/@JINROGlobal

Instagram: instagram.com/jinro_global

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FUENTE hitejinro