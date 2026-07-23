Estreia o vídeo principal da campanha, destacando o charme acessível de V e os valores da marca JINRO

A campanha celebra a alegria de compartilhar momentos do dia a dia com a JINRO

SEUL, Coreia do Sul, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A JINRO, marca número 1 de soju do mundo, estreou sua primeira campanha global, "Meu JINRO Favorito", com o embaixador global V, do grupo de kpop BTS. Depois de nomear V, do grupo BTS, uma das grandes estrelas do pop, como seu embaixador global, a JINRO criou a campanha para transmitir os valores da marca de uma forma mais acessível e compartilhar a alegria dos momentos do dia a dia com consumidores de todo o mundo.

JINRO lança sua primeira campanha global, "Meu JINRO Favorito", com o cantor V do grupo BTS

A partir da estreia do vídeo principal da campanha, "Meu JINRO Favorito" lançará uma série diversificada de iniciativas de marketing, incluindo conteúdo digital, eventos de engajamento com os consumidores e promoções presenciais, para se conectar com consumidores em todo o mundo.

O principal vídeo da campanha destaca o carisma imponente e o charme divertido de V por meio de uma cinematografia refinada. Depois de ser convidado para uma festa, V acaba indo por engano ao local errado, o que resulta em uma reviravolta inesperada em que os convidados das duas festas se reúnem com V para saborear o JINRO. Através desta história, o filme transmite a imagem jovem e moderna da marca JINRO, ao mesmo tempo em que reforça sua mensagem de aproximar as pessoas e criar momentos especiais.

O vídeo da campanha também incorpora elementos simbólicos que representam a estratégia de expansão global da JINRO. O "Quarto 306" refere-se aos três produtos de soju clássicos e às seis variedades de soju com sabores disponíveis atualmente nos mercados globais, enquanto o "Quarto 307" simboliza o plano da JINRO de ampliar sua linha de soju com sabores para sete ou mais variedades. Ao continuar a lançar produtos que refletem as diversas preferências dos consumidores em todo o mundo, a JINRO pretende fortalecer ainda mais a competitividade de sua marca.

O vídeo da campanha estará disponível no canal oficial global da JINRO no YouTube, além dos seus canais oficiais no Instagram e no Facebook.

Jung-ho Hwang, diretor de negócios internacionais da HiteJinro, afirmou: "A campanha 'Meu JINRO Favorito' é a primeira iniciativa internacional da JINRO com o embaixador global V, do BTS, apresentando a marca aos consumidores de todo o mundo de uma forma mais acessível e envolvente. Daqui para frente, continuaremos expandindo nossa presença no mercado mundial de bebidas alcoólicas de grande consumo, enquanto ampliamos os pontos de contato com os consumidores em todo o mundo para fortalecer ainda mais a competitividade da JINRO como marca representativa do soju da Coreia."

Juntamente com o vídeo da campanha, a JINRO apresentou "Aproveite o momento" como seu novo slogan global, que resume a filosofia da marca de trazer presença, calor humano e energia humana às experiências do dia a dia, ao mesmo tempo em que acompanha naturalmente momentos significativos de conexão e união.

Sobre a JINRO

Lançada pela primeira vez em 1924, a JINRO é a principal marca de soju da Coreia, a marca de soju nº 1 do mundo e a marca de destilados mais vendida do mundo. A JINRO se conecta com consumidores em todo o mundo por meio de um portfólio diversificado de produtos, incluindo suas principais linhas — JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL e JINRO IS BACK — além de uma ampla linha de sojus saborizados, com os sabores UVA VERDE, PÊSSEGO, MORANGO, TORANJA, AMEIXA e LIMÃO.

Sobre o BTS

O BTS, sigla para Bangtan Sonyeondan ou "Beyond the Scene", é uma banda sul-coreana indicada ao GRAMMY que vem conquistando os corações de milhões de fãs em todo o mundo desde sua estreia, em junho de 2013. Os integrantes do BTS são RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Reconhecido por sua música autêntica e autoral, performances de alto nível e profunda conexão com os fãs, o grupo consolidou seu legado como ícone do pop do século XXI, quebrando inúmeros recordes mundiais. Além de exercer uma influência positiva por meio de iniciativas como a campanha LOVE MYSELF e o discurso "Speak Yourself" na ONU, o grupo mobilizou milhões de fãs em todo o mundo (conhecidos como ARMY), conquistou seis singles nº 1 na Billboard Hot 100 desde 2020 e realizou diversos shows com ingressos esgotados em estádios ao redor do mundo. O grupo também foi eleito o Artista do Ano pela TIME em 2020. O BTS já foi indicado cinco vezes ao GRAMMY (da 63ª à 65ª edição do GRAMMY Awards) e recebeu inúmeros prêmios de prestígio, como o Billboard Music Awards e o American Music Awards (Artista do Ano em 2021 e 2026). Lançado em março de 2026, o quinto álbum de estúdio de enorme sucesso do BTS, ARIRANG, estreou em primeiro lugar na Billboard 200, enquanto seu single principal, "SWIM", também estreou na primeira posição. O grupo deu início, desde então, à turnê "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'", marcando um poderoso novo capítulo que continua a conquistar públicos em todo o mundo, atraindo multidões em diversas regiões e gerando ampla repercussão global.

Canais oficiais globais da JINRO

Site oficial: jinro-soju.com

YouTube: youtube.com/@JINROGlobal

Instagram: instagram.com/jinro_global

Facebook: facebook.com/jinro.global

FONTE hitejinro