JINRO, światowa marka nr 1 produkująca soju, nawiązuje współpracę z V z BTS

- Nominacja odzwierciedla zaangażowanie JINRO w umacnianie znaczenia swojej marki oraz budowanie bliższych relacji z konsumentami.

SEUL, Korea Południowa, 2 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- JINRO, światowa marka nr 1 produkująca soju, ogłosiła dziś, że mianowała V z legendarnego zespołu popowego BTS swoim nowym globalnym ambasadorem marki. Nominacja ta stanowi element globalnej strategii rozwoju marki JINRO, której celem jest zwiększenie jej konkurencyjności oraz budowanie bliższej i bardziej naturalnej więzi z konsumentami na całym świecie.

JINRO, the World’s No. 1 Soju Brand, Partners with V of BTS

Znany ze swojego szerokiego wpływu na kulturę, wyjątkowego uroku oraz wyczucia trendów, V uosabia młodzieńczego, nowoczesnego ducha, który wpisuje się w przekaz JINRO. Oczekuje się, że jego autentyczność pomoże marce nawiązać jeszcze bardziej znaczącą relację z konsumentami.

JINRO planuje uruchomić szeroką gamę działań marketingowych we współpracy z V, których celem będzie zwiększenie liczby punktów kontaktu z konsumentami oraz dalsze umacnianie pozycji i wyjątkowego charakteru marki jako światowego lidera w kategorii soju.

Jung-ho Hwang, dyrektor ds. działalności zagranicznej w HiteJinro, powiedział: „V jest wyjątkowym artystą, który w naturalny sposób odzwierciedla wartości i wrażliwość, do których dąży marka JINRO. Dzięki naszym nadchodzącym działaniom z udziałem V zamierzamy nawiązać jeszcze bliższą komunikację z konsumentami na całym świecie i kontynuować rozwój marki JINRO, opierając się na pozycji lidera i dziedzictwie, które wypracowała przez lata".

JINRO

JINRO, wprowadzona na rynek po raz pierwszy w 1924 roku, jest reprezentacyjną marką soju Korei, światową marką soju nr 1 oraz najlepiej sprzedającą się marką napojów spirytusowych na świecie. JINRO dociera do konsumentów na całym świecie dzięki zróżnicowanemu portfolio produktów obejmującemu jej flagowe linie - JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL oraz JINRO IS BACK - a także szeroką gamę smakowych wariantów soju, w tym o smakach: zielonych winogron, brzoskwini, truskawki, grejpfruta, śliwki i cytryny.

BTS BTS, skrót od Bangtan Sonyeondan lub „Beyond the Scene", to nominowany do nagrody GRAMMY południowokoreański zespół, który od swojego debiutu w czerwcu 2013 roku zdobywa serca milionów fanów na całym świecie. Członkami BTS są RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V oraz Jung Kook. Dzięki autentycznej twórczości, w dużej mierze tworzonej przez samych członków zespołu, najwyższej klasy występom scenicznym oraz wyjątkowej więzi z fanami grupa zbudowała trwałe dziedzictwo jako ikona popu XXI wieku, bijąc niezliczone światowe rekordy. Za sprawą inicjatyw takich jak kampania LOVE MYSELF oraz przemówienie „Speak Yourself" w Organizacji Narodów Zjednoczonych zespół wywiera pozytywny wpływ społeczny. BTS zgromadzili miliony fanów na całym świecie (znanych jako ARMY), od 2020 roku stworzyli sześć singli, które zajmowały 1. miejsce na liście Billboard Hot 100, oraz zagrali wiele całkowicie wyprzedanych koncertów stadionowych na całym świecie. W 2020 roku otrzymali również od magazynu TIME tytuł „Entertainer of the Year" dla artystów rozrywkowych. BTS pięciokrotnie otrzymali nominacje do nagrody GRAMMY (podczas 63., 64. i 65. ceremonii rozdania nagród) oraz zdobyli liczne prestiżowe wyróżnienia, takie jak Billboard Music Awards, American Music Awards (Artysta Roku 2021) oraz MTV Video Music Awards. Wydany w marcu 2026 roku piąty album studyjny BTS zatytułowany ARIRANG, który odniósł ogromny sukces, zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard 200, a promujący go singiel „SWIM" również zadebiutował na 1. miejscu. Następnie zespół rozpoczął trasę koncertową „BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'," otwierając nowy, dynamiczny rozdział swojej kariery. Twórczość zespołu nadal spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności na całym świecie, przyciągając ogromne tłumy w wielu regionach i wzbudzając szerokie zainteresowanie na arenie międzynarodowej.

Oficjalne globalne kanały JINRO

Oficjalna strona internetowa: jinro-soju.com

YouTube: youtube.com/@JINROGlobal

Instagram: instagram.com/jinro_global

Facebook: facebook.com/jinro.global