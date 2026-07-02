JINRO, la première marque mondiale de soju, s'associe à V du groupe BTS

- Cette nomination témoigne de la volonté de JINRO de renforcer la pertinence de sa marque et de tisser des liens plus étroits avec les consommateurs.

SÉOUL, Corée du Sud, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, la première marque mondiale de soju, a annoncé aujourd'hui avoir nommé V, membre du groupe BTS, en tant que nouvel ambassadeur mondial. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion mondiale de la marque JINRO, qui vise à renforcer sa compétitivité et à tisser des liens plus étroits et plus familiers avec les consommateurs du monde entier.

JINRO, the World’s No. 1 Soju Brand, Partners with V of BTS

Reconnu pour son influence culturelle considérable, son charme unique et son sens de la mode avant-gardiste, V incarne l'esprit jeune et novateur que JINRO souhaite incarner. Grâce à son charisme authentique, la marque devrait trouver un véritable écho auprès des consommateurs.

JINRO prévoit de lancer toute une série d'initiatives marketing en collaboration avec V, visant à multiplier les points de contact avec les consommateurs et à renforcer encore davantage son influence et son originalité en tant que première marque mondiale de soju.

Jung-ho Hwang, responsable des activités à l'international chez HiteJinro, a déclaré : « V est un artiste exceptionnel qui incarne avec naturel les valeurs et la sensibilité que JINRO s'efforce de promouvoir. Grâce aux prochaines initiatives que nous menons avec V, nous souhaitons renforcer notre dialogue avec les consommateurs du monde entier et poursuivre le développement de la marque JINRO, en nous appuyant sur le leadership et l'héritage qu'elle a su forger. »

À propos de JINRO

Lancée en 1924, JINRO est la marque de soju emblématique de la Corée, la première marque mondiale de soju et la marque de spiritueux la plus vendue au monde. JINRO séduit les consommateurs du monde entier grâce à une gamme de produits variée, comprenant ses gammes phares — JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL et JINRO IS BACK — ainsi qu'une gamme de soju aromatisé très variée comprenant les saveurs RAISIN VERT, PÊCHE, FRAISE, PAMPLEMOUSSE, PRUNE et CITRON.

À propos de BTS

BTS, acronyme de Bangtan Sonyeondan ou « Beyond the Scene », est un groupe sud-coréen nominé aux Grammy Awards qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde depuis ses débuts en juin 2013. Les membres de BTS sont RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook. Reconnu pour leur musique authentique qu'ils auto-produisent, leurs prestations exceptionnelles et le lien profond qui les unit à leurs fans, le groupe s'est imposé comme une véritable icône de la pop du XXIe siècle, battant d'innombrables records mondiaux. Tout en diffusant un message positif à travers des initiatives telles que la campagne « LOVE MYSELF » et le discours « Speak Yourself » prononcé devant l'ONU, le groupe a mobilisé des millions de fans à travers le monde (appelés « ARMY »), s'est classé six fois en tête du Billboard Hot 100 depuis 2020, et donné de nombreux concerts à guichets fermés dans des stades du monde entier. Ils ont également été élus « Artistes de l'année » par le magazine TIME en 2020. Le groupe BTS a été nommé à cinq reprises aux Grammy Awards (de la 63e à la 65e édition) et s'est vu décerner de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment aux Billboard Music Awards, aux American Music Awards (Artiste de l'année 2021) et aux MTV Video Music Awards. Sorti en mars 2026, le cinquième album studio de BTS, « ARIRANG », qui a connu un succès phénoménal, a fait son entrée à la première place du Billboard 200, tout comme son premier single « SWIM ». Depuis, le groupe a lancé sa tournée « BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' », marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre marquant qui continue de trouver un écho auprès du public du monde entier, attirant des foules immenses dans de nombreuses régions et suscitant un vif intérêt à l'échelle mondiale.

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