विश्व के नंबर 1 सोजु ब्रांड, JINRO ने BTS के V के साथ साझेदारी की

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hitejinro

03 Jul, 2026, 05:30 IST

- यह नामांकन ब्रांड की प्रासंगिकता को मजबूत करने और उपभोक्ताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के प्रति JINRO की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सियोल, दक्षिण कोरिया, 3 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- विश्व के नंबर 1 सोजु ब्रांड, JINRO ने आज Pop Royalty BTS के V को अपना नया वैश्विक ऐम्बैसडर नामित किए जाने की घोषणा की है। यह नामांकन JINRO की वैश्विक ब्रांड विस्तार कूटनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इसकी ब्रांड प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और पूरे विश्व के उपभोक्ताओं के साथ अधिक घनिष्ठ और परिचित संबंध बनाना है।

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JINRO, the World’s No. 1 Soju Brand, Partners with V of BTS
JINRO, the World’s No. 1 Soju Brand, Partners with V of BTS

अपने व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव, विशिष्ट आकर्षण और ट्रेंड-सेटिंग संवेदनशीलता के लिए पहचाने जाने वाले V, उस युवा, ट्रेंड-फॉरवर्ड भावना का प्रतीक हैं जिसे JINRO संप्रेषित करना चाहता है। उनके वास्तविक आकर्षण से उम्मीद है कि यह ब्रांड उपभोक्ताओं के साथ सार्थक रूप से जुड़ पाएगा।

उपभोक्ता संपर्क बिंदुओं के विस्तार और विश्व के नंबर 1 सोजु ब्रांड के रूप में अपने प्रभाव और मौलिकता को और मजबूत करने के उद्देश्य से JINRO ने V के सहयोग से विविध प्रकार की ब्रांड मार्केटिंग पहलें शुरू करने की योजना बनाई है।

HiteJinro के ओवरसीज़ बिज़नेस के प्रमुख, Jung-ho Hwang, ने कहा, "V, स्वाभाविक रूप से JINRO द्वारा अपनाए जाने वाले ब्रांड मूल्यों और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक असाधारण कलाकार है। V के साथ, हमारी आगामी गतिविधियों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य पूरे विश्व के उपभोक्ताओं के साथ अधिक निकटता से संवाद करना और JINRO ब्रांड का विस्तार जारी रखने के साथ-साथ इसके द्वारा स्थापित नेतृत्व और विरासत को आगे बढ़ाना है।"

JINRO का परिचय

1924 में पहली बार प्रस्तुत किया गया, JINRO कोरिया के प्रतिनिधि सोजु ब्रांड, विश्व का नंबर 1 सोजु ब्रांड, और विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली विचारधारा का ब्रांड है। JINRO एक विविध उत्पाद पोर्टफोलियो के माध्यम से पूरे विश्व के अपने उपभोक्ताओं से जुड़ता है, जिसमें इसके मुख्य उत्पाद - JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL, और JINRO IS BACK - के साथ-साथ GREEN GRAPE, PEACH, STRAWBERRY, GRAPEFRUIT, PLUM, और LEMON जैसे जीवंत स्वाद वाले सोजू की एक रेंज शामिल है।

BTS का परिचय 

जून 2013 में अपनी शुरुआत के बाद से ही विश्व स्तर पर कई मिलियन प्रशंसकों का दिल जीत रहे BTS, जिसका पूरा नाम Bangtan Sonyeondan है या जिसका अर्थ है "Beyond the Scene", एक GRAMMY पुरस्कार के लिए नामांकित दक्षिण कोरियाई बैंड है। BTS के सदस्यों में RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, और Jung Kook शामिल हैं। अपने प्रामाणिक और स्व-निर्मित संगीत, बेहतरीन प्रदर्शन और प्रशंसकों के साथ गहरे जुड़ाव के लिए पहचान बनाते हुए, बैंड ने अनगिनत विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 21वी सदी के पॉप आइकनों के रूप में एक विरासत स्थापित की है। इस बैंड ने LOVE MYSELF अभियान और UN के 'Speak Yourself' भाषण जैसी गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालते हुए, पूरे विश्व में ARMY नाम से प्रसिद्ध कई मिलियन प्रशंसकों को एकजुट किया है, 2020 से छह No.1 Billboard Hot 100 सिंगल हासिल किए हैं, और पूरे विश्व में कई हाउसफुल स्टेडियम शो किए हैं। उन्हें TIME's Entertainer of the Year 2020 भी नामित किया गया था। BTS को 5 बार GRAMMY के लिए नामांकित किया गया है (63वें से 65वें GRAMMY Awards तक) और उन्हें Billboard Music Awards, American Music Awards (Artist of the Year 2021) और MTV Video Music Awards जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। BTS द्वारा मार्च 2026 में जारी किए गए, अपने अग्रणी सिंगल "SWIM" को नंबर 1 पर डेब्यू करने के साथ, एक अत्यंत सफल पांचवे स्टूडियो एल्बम ARIRANG का Billboard 200 पर नंबर 1 पर डेब्यू किया गया था। आज भी पूरे विश्व के ऑडियंस को प्रभावित करने, कई क्षेत्रों में भारी भीड़ जुटाने और वैश्विक स्तर पर व्यापक ध्यान आकर्षित करने वाले एक दमदार नए अध्याय की शुरुआत करते हुए, ग्रुप ने अपने "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG,'' को लॉन्च किया है।

JINRO Global के आधिकारिक चैनल

आधिकारिक वेबसाइट: jinro-soju.com
YouTube: youtube.com/@JINROGlobal
Instagram: instagram.com/jinro_global
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