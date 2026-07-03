विश्व के नंबर 1 सोजु ब्रांड, JINRO ने BTS के V के साथ साझेदारी की

जून 2013 में अपनी शुरुआत के बाद से ही विश्व स्तर पर कई मिलियन प्रशंसकों का दिल जीत रहे BTS, जिसका पूरा नाम Bangtan Sonyeondan है या जिसका अर्थ है "Beyond the Scene", एक GRAMMY पुरस्कार के लिए नामांकित दक्षिण कोरियाई बैंड है। BTS के सदस्यों में RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, और Jung Kook शामिल हैं। अपने प्रामाणिक और स्व-निर्मित संगीत, बेहतरीन प्रदर्शन और प्रशंसकों के साथ गहरे जुड़ाव के लिए पहचान बनाते हुए, बैंड ने अनगिनत विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 21वी सदी के पॉप आइकनों के रूप में एक विरासत स्थापित की है। इस बैंड ने LOVE MYSELF अभियान और UN के 'Speak Yourself' भाषण जैसी गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालते हुए, पूरे विश्व में ARMY नाम से प्रसिद्ध कई मिलियन प्रशंसकों को एकजुट किया है, 2020 से छह No.1 Billboard Hot 100 सिंगल हासिल किए हैं, और पूरे विश्व में कई हाउसफुल स्टेडियम शो किए हैं। उन्हें TIME's Entertainer of the Year 2020 भी नामित किया गया था। BTS को 5 बार GRAMMY के लिए नामांकित किया गया है (63वें से 65वें GRAMMY Awards तक) और उन्हें Billboard Music Awards, American Music Awards (Artist of the Year 2021) और MTV Video Music Awards जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। BTS द्वारा मार्च 2026 में जारी किए गए, अपने अग्रणी सिंगल "SWIM" को नंबर 1 पर डेब्यू करने के साथ, एक अत्यंत सफल पांचवे स्टूडियो एल्बम ARIRANG का Billboard 200 पर नंबर 1 पर डेब्यू किया गया था। आज भी पूरे विश्व के ऑडियंस को प्रभावित करने, कई क्षेत्रों में भारी भीड़ जुटाने और वैश्विक स्तर पर व्यापक ध्यान आकर्षित करने वाले एक दमदार नए अध्याय की शुरुआत करते हुए, ग्रुप ने अपने "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG,'' को लॉन्च किया है।