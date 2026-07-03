JINRO, Merek Soju No.1 Dunia, Berkolaborasi dengan Personel BTS, V

BTS, singkatan dari Bangtan Sonyeondan atau "Beyond the Scene", merupakan grup musik asal Korea Selatan yang telah meraih nominasi GRAMMY dan memikat jutaan penggemar di seluruh dunia sejak debut pada Juni 2013. BTS beranggotakan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook. BTS dikenal melalui karya musik yang autentik dan diproduksi sendiri, penampilan panggung yang berkualitas tinggi, serta kedekatan mereka dengan para penggemar. Berkat berbagai pencapaiannya, BTS telah menjadi ikon pop abad ke-21 yang memecahkan banyak rekor dunia. Selain memberikan dampak positif melalui berbagai inisiatif, seperti kampanye LOVE MYSELF dan pidato "Speak Yourself" di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), BTS juga sukses menggerakkan jutaan penggemar di seluruh dunia yang dikenal sebagai ARMY. Sejak 2020, grup ini mencatatkan enam lagu yang menempati posisi puncak Billboard Hot 100, serta menggelar sejumlah konser stadion yang tiketnya terjual habis di berbagai negara. BTS juga dinobatkan sebagai "Entertainer of the Year 2020" versi majalah TIME. BTS telah menerima lima nominasi GRAMMY berturut-turut dalam ajang Grammy Awards ke-63 hingga ke-65, serta meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Billboard Music Awards, American Music Awards (Artist of the Year 2021), dan MTV Video Music Awards. Album studio kelima BTS yang dirilis pada Maret 2026, ARIRANG, berhasil menempati posisi pertama dalam tangga album Billboard 200. Lagu utamanya, SWIM, juga langsung debut di posisi pertama. Setelah itu, BTS memulai rangkaian konser dunia BTS WORLD TOUR "ARIRANG", yang menandai babak baru dalam perjalanan grup tersebut dan terus mendapat sambutan besar dari penggemar di berbagai belahan dunia.