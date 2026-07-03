JINRO, Merek Soju No.1 Dunia, Berkolaborasi dengan Personel BTS, V
Berita ini disediakan olehhitejinro
03 Jul, 2026, 07:00 WIB
- Kolaborasi ini mencerminkan komitmen JINRO untuk memperkuat relevansi merek dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan konsumen.
SEOUL, Korea Selatan, 3 Juli 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, merek soju No.1 dunia, menunjuk anggota BTS, V, sebagai global ambassador terbaru. Langkah ini merupakan bagian dari strategi ekspansi global JINRO untuk memperkuat daya saing, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen di berbagai negara.
V dikenal sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dalam budaya populer global. Dengan karakter yang kuat, gaya yang khas, serta kemampuannya menciptakan tren, V merepresentasikan semangat muda dan modern yang menjadi identitas JINRO. Kehadiran V juga diharapkan dapat membantu JINRO membangun kedekatan yang lebih kuat dengan konsumen di berbagai negara.
JINRO berencana meluncurkan berbagai aktivitas pemasaran bersama V guna memperluas titik interaksi dengan konsumen, serta semakin memperkuat pengaruh dan karakter khasnya sebagai merek soju No. 1 satu dunia.
Head, Overseas Business, HiteJinro, Jung-ho Hwang, mengatakan, "V merupakan artis istimewa yang merepresentasikan nilai dan karakter yang ingin diwujudkan JINRO. Melalui berbagai aktivitas mendatang bersama V, kami ingin berkomunikasi lebih dekat dengan konsumen di seluruh dunia, serta terus memperluas jangkauan merek JINRO dengan dukungan dominasi pasar dan reputasi yang telah terbangun selama ini."
Tentang JINRO
Diluncurkan pertama kali pada 1924, JINRO merupakan merek soju terkemuka asal Korea Selatan, serta merek soju No. 1 dunia dan merek minuman beralkohol terlaris di dunia. JINRO menjangkau konsumen global melalui portofolio produk yang beragam, termasuk lini utama JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL, dan JINRO IS BACK, serta berbagai varian soju berperisa seperti GREEN GRAPE, PEACH, STRAWBERRY, GRAPEFRUIT, PLUM, dan LEMON.
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Tentang BTS
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BTS, singkatan dari Bangtan Sonyeondan atau "Beyond the Scene", merupakan grup musik asal Korea Selatan yang telah meraih nominasi GRAMMY dan memikat jutaan penggemar di seluruh dunia sejak debut pada Juni 2013. BTS beranggotakan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook. BTS dikenal melalui karya musik yang autentik dan diproduksi sendiri, penampilan panggung yang berkualitas tinggi, serta kedekatan mereka dengan para penggemar. Berkat berbagai pencapaiannya, BTS telah menjadi ikon pop abad ke-21 yang memecahkan banyak rekor dunia. Selain memberikan dampak positif melalui berbagai inisiatif, seperti kampanye LOVE MYSELF dan pidato "Speak Yourself" di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), BTS juga sukses menggerakkan jutaan penggemar di seluruh dunia yang dikenal sebagai ARMY. Sejak 2020, grup ini mencatatkan enam lagu yang menempati posisi puncak Billboard Hot 100, serta menggelar sejumlah konser stadion yang tiketnya terjual habis di berbagai negara. BTS juga dinobatkan sebagai "Entertainer of the Year 2020" versi majalah TIME. BTS telah menerima lima nominasi GRAMMY berturut-turut dalam ajang Grammy Awards ke-63 hingga ke-65, serta meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Billboard Music Awards, American Music Awards (Artist of the Year 2021), dan MTV Video Music Awards. Album studio kelima BTS yang dirilis pada Maret 2026, ARIRANG, berhasil menempati posisi pertama dalam tangga album Billboard 200. Lagu utamanya, SWIM, juga langsung debut di posisi pertama. Setelah itu, BTS memulai rangkaian konser dunia BTS WORLD TOUR "ARIRANG", yang menandai babak baru dalam perjalanan grup tersebut dan terus mendapat sambutan besar dari penggemar di berbagai belahan dunia.
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SOURCE hitejinro
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