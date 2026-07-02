JINRO -- самый продаваемый в мире бренд соджу -- объявил о начале сотрудничества с Ви (V) из BTS

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hitejinro

Jul 02, 2026, 20:00 ET

- Выбор глобального амбассадора отражает стремление JINRO к укреплению актуальности бренда и налаживанию более тесных связей с потребителями.

СЕУЛ, Южная Корея, 3 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- JINRO — самый продаваемый в мире бренд соджу — сегодня объявил о назначении Ви (V), участника всемирно известной группы BTS, своим новым глобальным амбассадором. Это назначение является частью глобальной стратегии развития бренда JINRO, направленной на укрепление его конкурентоспособности и формирование более тесной и доверительной связи с потребителями во всем мире.

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JINRO, the World’s No. 1 Soju Brand, Partners with V of BTS
JINRO, the World’s No. 1 Soju Brand, Partners with V of BTS

Благодаря своему широкому культурному влиянию, неповторимому обаянию и чувству стиля, задающему модные тенденции, Ви олицетворяет тот молодежный, прогрессивный образ бренда, который стремится транслировать JINRO. Ожидается, что его естественная харизма поможет бренду установить более глубокий эмоциональный контакт с потребителями.

Совместно с Ви компания JINRO планирует реализовать широкий спектр маркетинговых инициатив, направленных на расширение числа точек взаимодействия с потребителями и дальнейшее укрепление своего влияния и уникальности как ведущего мирового бренда соджу.

Хван Чон Хо (Jung-ho Hwang), руководитель отдела зарубежного бизнеса компании HiteJinro, отметил: «Ви — выдающийся артист, который естественным образом воплощает ценности бренда и ту эмоциональную эстетику, к которой стремится JINRO. В рамках предстоящих совместных проектов с Ви мы намерены стать еще ближе к потребителями во всем мире и продолжать развитие бренда JINRO, опираясь на его лидерские позиции и богатое наследие».

О компании JINRO

Бренд JINRO, впервые представленный в 1924 году, является главным брендом соджу в Корее, ведущим брендом соджу в мире и самым продаваемым брендом крепких спиртных напитков в мире. JINRO привлекает потребителей во всем мире благодаря обширному ассортименту продукции, включающему основные линейки JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL и JINRO IS BACK, а также разнообразную линейку ароматизированного соджу со вкусами зеленого винограда (GREEN GRAPE), персика (PEACH), клубники (STRAWBERRY), грейпфрута (GRAPEFRUIT), сливы (PLUM) и лимона (LEMON).

О BTS


BTS (аббревиатура от Bangtan Sonyeondan, или Beyond the Scene) — южнокорейская группа, номинированная на премию GRAMMY, которая с момента своего дебюта в июне 2013 года завоевала сердца миллионов поклонников во всем мире. Участниками BTS являются RM, Джин (Jin), Шуга (SUGA), Джей-Хоуп (j-hope), Чимин (Jimin), Ви (V) и Джонгук (Jung Kook). Получив признание за оригинальную, самостоятельно создаваемую музыку, выдающиеся сценические выступления и глубокое взаимодействие с поклонниками, группа стала одной из главных икон поп-музыки 21-го века, побив множество мировых рекордов. Продвигая позитивные ценности посредством таких инициатив, как кампания LOVE MYSELF и выступление в ООН под девизом «Speak Yourself», группа смогла мобилизовать миллионы поклонников по всему миру (известных как ARMY), с 2020 года шесть раз возглавляла чарт Billboard Hot 100 и провела серию аншлаговых концертов на стадионах разных городов мира. В 2020 году журнал TIME назвал BTS «Артистом года». BTS является 5-кратным номинантом на премию GRAMMY (с 63-й по 65-ю церемонию вручения премии) и отмечена многочисленными престижными наградами, включая Billboard Music Awards, American Music Awards (в номинации «Артист года — 2021») и MTV Video Music Awards. Выпущенный в марте 2026 года пятый студийный альбом BTS ARIRANG, ставший огромным коммерческим успехом, дебютировал на первой строчке чата Billboard 200, а его ведущий сингл «SWIM» также сразу занял первое место. После этого группа отправилась в мировое турне BTS WORLD TOUR "ARIRANG", открыв новую яркую главу своей творческой деятельности, которая продолжает находить отклик у зрителей во всем мире, собирая многотысячную аудиторию в разных регионах и вызывая широкий международный резонанс.

Глобальные официальные каналы JINRO

Официальный веб-сайт: jinro-soju.com
YouTube: youtube.com/@JINROGlobal
Instagram: instagram.com/jinro_global
Facebook: facebook.com/jinro.global

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