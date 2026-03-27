JOY GROUP divulga resultados financeiros de 2025; receita ultrapassa US$ 620 milhões

XANGAI, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O JOY GROUP divulgou seus resultados financeiros para o ano fiscal de 2025, registrando vendas no varejo anuais superiores a US$ 730 milhões (RMB 5,1 bilhões) e receita total superior a US$ 620 milhões (RMB 4,3 bilhões), representando um aumento de 22% em relação ao ano anterior. O Grupo manteve uma rentabilidade sólida, ao mesmo tempo em que registrou mais um ano de forte crescimento.

Produtos do JOY GROUP

Em 2025, o JOY GROUP ampliou ainda mais sua linha de produtos de beleza, abrangendo diversas categorias e faixas de preço. Sua linha de produtos conta agora com as marcas principais JUDYDOLL, JOOCYEE e René Furterer, mas também com marcas em crescimento como Biophyto-genesis e Foltène, no segmento de maquiagem, cuidados com os cabelos e cuidados com a pele.

No segmento de maquiagem, a JUDYDOLL continuou sendo um importante vetor de crescimento, com vendas globais no varejo que ultrapassaram US$ 430 milhões (3,0 bilhões de RMB), um aumento de mais de 18% em relação ao ano anterior. A marca foi líder em vendas entre as marcas de maquiagem na China pelo terceiro ano consecutivo. Ela também fortaleceu sua presença omnicanal, operando 118 lojas próprias e chegando a mais de 30.000 pontos de venda ao redor do mundo.

A JOOCYEE também alcançou um recorde de vendas no varejo global em 2025, com um aumento na receita de mais de 15%. Os produtos para os lábios da marca alcançaram vendas globais de mais de 18 milhões de unidades, consolidando ainda mais a liderança do JOY GROUP no segmento de maquiagem.

No segmento de cuidados com os cabelos e o couro cabeludo, a René Furterer manteve seu forte ritmo de crescimento na China, com um aumento de mais de 30% na receita. A JOY também concluiu a aquisição da Foltène, uma marca italiana de cuidados para o cabelo e o couro cabeludo, respaldada pela ciência clínica desde 1963, reforçando ainda mais o seu conhecimento na área da ciência do couro cabeludo e do cabelo.

O JOY GROUP também adquiriu a Biophyto-genesis, uma marca de cuidados com a pele desenvolvida por dermatologistas e baseada em 14 anos de pesquisa clínica , estabelecendo as bases para o crescimento futuro no segmento de cuidados com a pele.

Partindo de seu sólido negócio no mercado interno, a JOY continuou avançando em sua estratégia de globalização. Em 2025, as vendas no varejo do Grupo no exterior ultrapassaram US$ 87 milhões (RMB 600 milhões). A empresa ampliou ainda mais sua presença global com o desenvolvimento do comércio eletrônico e do varejo local, incluindo a inauguração de três lojas próprias em Singapura.

O JOY GROUP também continuou investindo em P&D, tendo lançado mais de 600 novos SKUs e registrado 20 novas patentes. Com dupla presença em pesquisa e desenvolvimento em Xangai e Milão, o Grupo reforçou ainda mais sua capacidade de inovação.

Allan Liu, presidente e diretor executivo do JOY GROUP, observou: "Em 2025, o JOY registrou mais um ano de forte crescimento. "Com um portfólio multimarcas mais sólido e uma globalização cada vez mais acelerada, acreditamos que a JOY está bem posicionada para alcançar um crescimento sustentável a longo prazo."

Para saber mais sobre o JOY GROUP, acesse www.joy-group.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943135/Image.jpg

FONTE JOY GROUP