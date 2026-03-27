JOY GROUP divulga resultados financeiros de 2025; receita ultrapassa US$ 620 milhões

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JOY GROUP

27 mar, 2026, 12:52 GMT

XANGAI, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O JOY GROUP divulgou seus resultados financeiros para o ano fiscal de 2025, registrando vendas no varejo anuais superiores a US$ 730 milhões (RMB 5,1 bilhões) e receita total superior a US$ 620 milhões (RMB 4,3 bilhões), representando um aumento de 22% em relação ao ano anterior. O Grupo manteve uma rentabilidade sólida, ao mesmo tempo em que registrou mais um ano de forte crescimento.

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Produtos do JOY GROUP
Produtos do JOY GROUP

Em 2025, o JOY GROUP ampliou ainda mais sua linha de produtos de beleza, abrangendo diversas categorias e faixas de preço. Sua linha de produtos conta agora com as marcas principais JUDYDOLL, JOOCYEE e René Furterer, mas também com marcas em crescimento como Biophyto-genesis e Foltène, no segmento de maquiagem, cuidados com os cabelos e cuidados com a pele.

No segmento de maquiagem, a JUDYDOLL continuou sendo um importante vetor de crescimento, com vendas globais no varejo que ultrapassaram US$ 430 milhões (3,0 bilhões de RMB), um aumento de mais de 18% em relação ao ano anterior. A marca foi líder em vendas entre as marcas de maquiagem na China pelo terceiro ano consecutivo. Ela também fortaleceu sua presença omnicanal, operando 118 lojas próprias e chegando a mais de 30.000 pontos de venda ao redor do mundo.

JOOCYEE também alcançou um recorde de vendas no varejo global em 2025, com um aumento na receita de mais de 15%. Os produtos para os lábios da marca alcançaram vendas globais de mais de 18 milhões de unidades, consolidando ainda mais a liderança do JOY GROUP no segmento de maquiagem.

No segmento de cuidados com os cabelos e o couro cabeludo, a René Furterer manteve seu forte ritmo de crescimento na China, com um aumento de mais de 30% na receita. A JOY também concluiu a aquisição da Foltène, uma marca italiana de cuidados para o cabelo e o couro cabeludo, respaldada pela ciência clínica desde 1963, reforçando ainda mais o seu conhecimento na área da ciência do couro cabeludo e do cabelo.

O JOY GROUP também adquiriu a Biophyto-genesis, uma marca de cuidados com a pele desenvolvida por dermatologistas e baseada em 14 anos de pesquisa clínica , estabelecendo as bases para o crescimento futuro no segmento de cuidados com a pele.

Partindo de seu sólido negócio no mercado interno, a JOY continuou avançando em sua estratégia de globalização. Em 2025, as vendas no varejo do Grupo no exterior ultrapassaram US$ 87 milhões (RMB 600 milhões). A empresa ampliou ainda mais sua presença global com o desenvolvimento do comércio eletrônico e do varejo local, incluindo a inauguração de três lojas próprias em Singapura.

O JOY GROUP também continuou investindo em P&D, tendo lançado mais de 600 novos SKUs e registrado 20 novas patentes. Com dupla presença em pesquisa e desenvolvimento em Xangai e Milão, o Grupo reforçou ainda mais sua capacidade de inovação.

Allan Liu, presidente e diretor executivo do JOY GROUP, observou: "Em 2025, o JOY registrou mais um ano de forte crescimento. "Com um portfólio multimarcas mais sólido e uma globalização cada vez mais acelerada, acreditamos que a JOY está bem posicionada para alcançar um crescimento sustentável a longo prazo."

Para saber mais sobre o JOY GROUP, acesse www.joy-group.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943135/Image.jpg

FONTE JOY GROUP