JOY GROUP ogłasza wyniki finansowe za 2025 r., przychody przekraczają 620 mln USD

SZANGHAJ, 26 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- JOY GROUP ogłosiła wyniki finansowe za rok obrotowy 2025, osiągając roczną sprzedaż detaliczną przekraczającą 730 mln USD (5,1 mld RMB) oraz całkowite przychody przekraczające 620 mln USD (4,3 mld RMB), co oznacza wzrost o 22% rok do roku. Grupa utrzymała zdrową rentowność, jednocześnie notując kolejny rok dynamicznego wzrostu.

Products of JOY GROUP

W 2025 r. JOY GROUP dalej rozwijała swoje portfolio w segmencie kosmetycznym w wielu kategoriach oraz przedziałach cenowych. Obecnie obejmuje ono kluczowe marki JUDYDOLL, JOOCYEE i René Furterer, a także marki rozwojowe Biophyto-genesis i Foltène, obejmujące kosmetyki do makijażu, pielęgnacji włosów oraz pielęgnacji skóry.

W segmencie makijażu JUDYDOLL pozostała głównym motorem wzrostu, osiągając roczną globalną sprzedaż detaliczną przekraczającą 430 mln USD (3,0 mld RMB), co oznacza wzrost o ponad 18% rok do roku. Marka zajęła pierwsze miejsce pod względem wolumenu sprzedaży wśród marek produktów do makijażu w Chinach trzeci rok z rzędu. Wzmocniła również sprzedaż wielokanałową, prowadząc 118 samodzielnych sklepów i docierając do ponad 30 000 punktów sprzedaży detalicznej na całym świecie.

JOOCYEE również osiągnęła rekordowy poziom globalnej sprzedaży detalicznej w 2025 r., ze wzrostem przychodów o ponad 15%. Produkty do ust tej marki odnotowały globalną sprzedaż przekraczającą 18 milionów sztuk, co dodatkowo umocniło pozycję JOY GROUP jako lidera w segmencie makijażu.

W obszarze pielęgnacji włosów i skóry głowy marka René Furterer kontynuowała dynamiczny rozwój w Chinach, osiągając wzrost przychodów przekraczający 30%. JOY zakończyła również przejęcie marki Foltène - włoskiej marki produktów do pielęgnacji włosów i skóry głowy, opartej na badaniach klinicznych od 1963 r. - co dodatkowo wzmocniło kompetencje firmy w zakresie nauki o włosach i skórze głowy.

JOY GROUP przejęła także markę Biophyto-genesis, dermatologiczną markę kosmetyków do pielęgnacji skóry, która powstała w oparciu o 14 lat współpracy klinicznej, co stworzyło podstawy do przyszłego wzrostu w segmencie pielęgnacji skóry.

Bazując na silnej pozycji na rynku krajowym, JOY kontynuowała realizację strategii globalizacji. W 2025 r. sprzedaż detaliczna Grupy na rynkach zagranicznych przekroczyła 87 mln USD (600 mln RMB). Firma dalej rozszerzała swoją obecność na świecie zarówno poprzez handel elektroniczny, jak i rozwój lokalnej sprzedaży detalicznej, w tym otwarcie trzech samodzielnych sklepów w Singapurze.

JOY GROUP kontynuowała także inwestycje w badania i rozwój, wprowadzając ponad 600 nowych jednostek magazynowych oraz uzyskując 20 nowych patentów. Dzięki dwóm ośrodkom badawczo-rozwojowym w Szanghaju i Mediolanie Grupa dodatkowo wzmocniła swoje zdolności innowacyjne.

Allan Liu, przewodniczący i dyrektor generalny JOY GROUP, powiedział: „W 2025 r. JOY odnotowała kolejny rok silnego wzrostu. Dzięki wzmocnionej ofercie złożonej z wielu marek i przyspieszającej globalizacji wierzymy, że JOY jest dobrze przygotowana do długoterminowego zrównoważonego rozwoju".

