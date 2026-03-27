조이 그룹, 2025년 실적 발표… 매출 미화 6억 2000만 달러 돌파

상하이, 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- 조이 그룹(JOY GROUP)이 2025 회계연도 실적을 발표했다. 연간 소매 판매액은 미화 7억 3000만 달러(51억 위안)를 초과했으며, 총매출은 미화 6억 2000만 달러(43억 위안)를 돌파해 전년 대비 22% 성장을 기록했다. 그룹은 또 한 해 강력한 성장을 이루면서 건전한 수익성을 유지했다.

2025년 조이 그룹은 여러 카테고리와 가격대에 걸쳐 뷰티 포트폴리오를 더 확장했다. 현재 포트폴리오에는 메이크업, 헤어케어, 스킨케어를 아우르는 핵심 브랜드 주디돌(JUDYDOLL), 쥬시(JOOCYEE), 르네휘테르(René Furterer)와 성장 브랜드 바이오파이토제네시스(Biophyto-genesis), 폴텐(Foltène)이 포함된다.

Products of JOY GROUP

메이크업 부문에서 주디돌은 연간 글로벌 소매 판매액 미화 4억 3000만 달러(30억 위안)를 초과해 전년 대비 18% 이상 성장하며 핵심 성장 동력으로 자리를 유지했다. 브랜드는 3년 연속 중국 메이크업 브랜드 판매량 1위를 기록했다. 또한 118개의 단독 매장을 운영하고 전 세계 3만 개 이상의 소매 채널에 진출하며 옴니채널 입지를 강화했다.

쥬시도 2025년 글로벌 소매 판매액 사상 최고치를 달성했으며, 매출은 15% 이상 증가했다. 브랜드의 립 제품은 전 세계 1800만 개 이상의 판매량을 기록하며 메이크업 분야에서 조이 그룹의 리더십을 더 강화했다.

헤어 및 두피 케어 부문에서 르네휘테르는 중국에서 강력한 모멘텀을 이어가며 30% 이상의 매출 성장을 달성했다. 조이는 또한 1963년부터 임상 과학을 기반으로 한 이탈리아 헤어 및 두피 케어 브랜드 폴텐의 인수를 완료하며 두피 및 모발 과학 분야의 역량을 강화했다.

조이 그룹은 또한 14년간의 임상 공동 개발을 기반으로 구축된 피부과학 기반 스킨케어 브랜드 바이오파이토제네시스를 인수해 스킨케어 분야의 미래 성장 기반을 마련했다.

탄탄한 국내 사업을 바탕으로 조이는 글로벌화 전략을 지속적으로 추진했다. 2025년 그룹의 해외 소매 판매액은 미화 8700만 달러(6억 위안)를 초과했다. 싱가포르에서의 3개 단독 매장 개점을 포함해 이커머스와 현지 소매 개발을 통해 글로벌 입지를 확장했다.

조이 그룹은 또한 R&D에 지속적으로 투자해 600개 이상의 새로운 SKU를 출시하고 20개의 신규 특허를 추가했다. 상하이와 밀라노에 걸친 이중 R&D 거점을 통해 혁신 역량을 강화했다.

조이 그룹의 앨런 류(Allan Liu) 회장 겸 최고경영자는 "2025년 조이는 또 한 해 강력한 성장을 달성했다. 강화된 멀티 브랜드 포트폴리오와 가속화되는 글로벌화를 바탕으로 조이가 장기적이고 지속 가능한 성장을 위한 좋은 위치에 있다고 믿는다"고 말했다.

조이 그룹에 관한 자세한 내용은 www.joy-group.com을 방문하면 된다.

SOURCE JOY GROUP