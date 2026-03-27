JOY GROUP объявляет финансовые результаты за 2025 год: выручка превысила 620 млн долларов США

ШАНХАЙ, 27 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- JOY GROUP объявила о своих финансовых результатах за 2025 финансовый год, продемонстрировав годовой объем розничных продаж, превысивший 730 млн долларов США (5,1 млрд юаней), и совокупную выручку, превысившую 620 млн долларов США (4,3 млрд юаней), что соответствует росту на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Группа сохранила устойчивую прибыльность, обеспечив при этом еще один год уверенного роста.

В 2025 году JOY GROUP продолжила расширение своего портфеля косметических брендов в различных категориях и ценовых сегментах. Теперь в ее портфель входят ключевые бренды JUDYDOLL, JOOCYEE и René Furterer, а также развивающиеся бренды Biophyto-genesis и Foltène, охватывающие декоративную косметику и средства для ухода за волосами и кожей.

В сегменте декоративной косметики бренд JUDYDOLL оставался ключевым фактором роста: его годовой объем глобальных розничных продаж превысил 430 млн долларов США (3,0 млрд юаней), увеличившись более чем на 18% в годовом исчислении. Бренд третий год подряд занимает первое место по объему продаж среди брендов декоративной косметики в Китае. Также укрепились позиции бренда и в сфере омниканальной торговли: он управляет 118 автономными магазинами и представлен более чем в 30.000 торговых точках по всему миру.

Бренд JOOCYEE также достиг рекордного уровня глобальных розничных продаж в 2025 году, увеличив выручку более чем на 15%. Продажи бренда по товарам для губ во всем мире превысили 18 млн единиц, что еще больше укрепило лидерские позиции JOY GROUP в сегменте декоративной косметики.

В области товаров для ухода за волосами и кожей головы бренд René Furterer продолжил демонстрировать уверенную динамику продаж в Китае, достигнув роста выручки более чем на 30%. JOY GROUP также завершила приобретение бренда Foltène — итальянского производителя средств по уходу за волосами и кожей головы, работающего с 1963 года в тесном контакте с клинической наукой, что позволило укрепить компетенции компании в области трихологии.

Кроме того, JOY GROUP приобрела бренд Biophyto-genesis — производителя средств для ухода за кожей, уже 14 лет разрабатывающего свои продукты на основе клинических достижений в области дерматологии, что заложило основу для дальнейшего роста в сегменте продукции для ухода за кожей.

Опираясь на свои сильные позиции на внутреннем рынке, JOY GROUP продолжила реализацию стратегии глобализации. В 2025 году объем зарубежных розничных продаж группы превысил 87 млн долларов США (600 млн юаней). Компания расширила свое международное присутствие за счет развития электронной коммерции и локальных розничных сетей, включая открытие трех самостоятельных магазинов в Сингапуре.

JOY GROUP также продолжала инвестировать в исследования и разработки, выпустив более 600 новых SKU и зарегистрировав 20 новых патентов. Наличие двух центров исследований и разработок — в Шанхае и Милане — позволило группе дополнительно укрепить свой инновационный потенциал.

Аллан Лю (Allan Liu), председатель правления и генеральный директор JOY GROUP, заявил: «В 2025 году JOY вновь продемонстрировала уверенный рост. Благодаря сильному мультибрендовому портфелю и ускоряющейся глобализации мы уверены, что JOY имеет хорошие возможности для долгосрочного устойчивого роста».

