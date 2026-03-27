Spoločnosť JOY GROUP oznamuje finančné výsledky za rok 2025, tržby prekročili 620 miliónov USD
Mar 27, 2026, 08:35 ET
ŠANGHAJ, 27. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JOY GROUP oznámila svoje finančné výsledky za fiškálny rok 2025, v ktorom dosiahla ročný maloobchodný predaj presahujúci 730 miliónov USD (5,1 miliardy RMB) a celkové príjmy prekročili 620 miliónov USD (4,3 miliardy RMB), čo predstavuje medziročný nárast o 22 %. Skupina si udržala zdravú ziskovosť a zároveň zaznamenala ďalší rok silného rastu.
V roku 2025 spoločnosť JOY GROUP ďalej rozšírila svoje portfólio kozmetiky do viacerých kategórií a cenových segmentov. Jej portfólio teraz zahŕňa kľúčové značky JUDYDOLL, JOOCYEE a René Furterer, ako aj rastúce značky Biophyto-genesis a Foltène, ktoré zahŕňajú make-up, starostlivosť o vlasy a pleť.
V rámci líčenia zostala kľúčovým motorom rastu značka JUDYDOLL s ročným globálnym maloobchodným predajom presahujúcim 430 miliónov USD (3,0 miliardy RMB), čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 18 %. Značka sa už tretí rok po sebe umiestnila na 1. mieste v objeme predaja medzi značkami make-upu v Číne. Taktiež posilnila svoju omnikanálovú prítomnosť, prevádzkuje 118 samostatných predajní a obsluhuje viac ako 30 000 maloobchodných predajní na celom svete.
Spoločnosť JOOCYEE tiež dosiahla v roku 2025 rekordne vysoké globálne maloobchodné tržby, pričom sa príjmy zvýšili o viac ako 15 %. Produkty na pery tejto značky zaznamenali celosvetový predaj na úrovni viac ako 18 miliónov kusov, čím sa ďalej posilnila vedúca pozícia spoločnosti JOY GROUP v oblasti líčenia.
V oblasti starostlivosti o vlasy a pokožku hlavy si René Furterer udržal silný rast v Číne a dosiahol rast tržieb o viac ako 30 %. Spoločnosť JOY tiež dokončila akvizíciu spoločnosti Foltène, talianskej značky starostlivosti o vlasy a pokožku hlavy, ktorá je od roku 1963 podporovaná klinickou vedou, čím ďalej posilnila svoje schopnosti v oblasti vedy o pokožke hlavy a vlasoch.
Spoločnosť JOY GROUP tiež získala Biophyto-genesis, značku starostlivosti o pleť zameranú na dermatológiu, ktorá je vybudovaná na 14-ročnej klinickej spolupráci a položila tak základy pre budúci rast v oblasti starostlivosti o pleť.
Spoločnosť JOY, stavajúc na svojom silnom domácom podnikaní, pokračovala v presadzovaní svojej globalizačnej stratégie. V roku 2025 prekročil maloobchodný predaj skupiny v zahraničí 87 miliónov USD (600 miliónov RMB). Svoju globálnu prítomnosť ďalej rozšírila prostredníctvom elektronického obchodu aj rozvoja lokálneho maloobchodu vrátane otvorenia troch samostatných predajní v Singapure.
Spoločnosť JOY GROUP tiež pokračovala v investíciách do výskumu a vývoja, uviedla na trh viac ako 600 nových skladových jednotiek (SKU) a pridala 20 nových patentov. Vďaka dvojitej stope v oblasti výskumu a vývoja v Šanghaji a Miláne skupina ďalej posilnila svoje inovačné schopnosti.
Allan Liu, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JOY GROUP, uviedol: „V roku 2025 spoločnosť JOY zaznamenala ďalší silný rok rastu. Vďaka silnejšiemu portfóliu viacerých značiek a zrýchľujúcej sa globalizácii veríme, že JOY má dobrú pozíciu na dlhodobý a udržateľný rast."
