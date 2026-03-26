JOY GROUP oznamuje finanční výsledky za rok 2025, tržby přesáhly 620 milionů USD

JOY GROUP

Mar 26, 2026, 14:21 ET

ŠANGHAJ, 26. března 2026 /PRNewswire/ -- JOY GROUP oznámila své finanční výsledky za fiskální rok 2025, přičemž dosáhla ročního maloobchodního obratu přesahujícího 730 milionů USD (5,1 mld. jüanů) a celkových tržeb přesahujících 620 milionů USD (4,3 mld. jüanů), což představuje meziroční nárůst o 22 %. Skupina si udržela zdravou ziskovost a zároveň zaznamenala další rok silného růstu.

Products of JOY GROUP
V roce 2025 společnost JOY GROUP dále rozšířila své portfolio kosmetických produktů napříč několika kategoriemi a cenovými segmenty. Její portfolio nyní zahrnuje klíčové značky JUDYDOLL, JOOCYEE a René Furterer, stejně jako rostoucí značky Biophyto-genesis a Foltène, které pokrývají oblasti líčidel, péče o vlasy a péče o pleť.

U líčidel zůstala klíčovým motorem růstu značka JUDYDOLL, jejíž celosvětový maloobchodní obrat přesáhl 430 milionů USD (3,0 mld. jüanů), což představuje meziroční nárůst o více než 18 %. Značka se již třetí rok po sobě umístila na prvním místě v objemu prodeje mezi značkami líčidel v Číně. Posílila také svou přítomnost v rámci všesměrového prodeje, kdy provozuje 118 samostatných prodejen a je zastoupena ve více než 30 000 maloobchodních prodejnách na celém světě.

JOOCYEE rovněž dosáhla v roce 2025 rekordně vysokého globálního maloobchodního obratu, přičemž tržby vzrostly o více než 15 %. Produkty na rty této značky zaznamenaly globální prodej přesahující 18 milionů kusů, čímž se dále posílilo vedoucí postavení JOY GROUP v oblasti make-upu.

V oblasti péče o vlasy a vlasovou pokožku si René Furterer udržel svou silnou dynamiku v Číně a dosáhl růstu tržeb o více než 30 %. JOY také dokončila akvizici italské značky péče o vlasy a vlasovou pokožku Foltène, která se opírá o klinickou vědu již od roku 1963, čímž dále posílila své kapacity v oblasti vědy o vlasové pokožce a vlasech.

JOY GROUP rovněž získala Biophyto-genesis, dermatologickou značku péče o pleť založenou na 14 letech klinické spolupráce, čímž položila základ pro budoucí růst v oblasti péče o pleť.

Na základě svého silného domácího podnikání pokračovala JOY v rozvoji své globalizační strategie. V roce 2025 překročil zahraniční maloobchodní obrat skupiny 87 milionů USD (600 milionů jüanů). Svou globální přítomnost dále rozšířila rozvojem elektronického obchodování i místního maloobchodu, včetně otevření tří samostatných prodejen v Singapuru.

Skupina JOY GROUP také pokračovala v investicích do výzkumu a vývoje, uvedla na trh více než 600 nových produktových položek a získala 20 nových patentů. Díky dvojímu výzkumnému a vývojovému zázemí v Šanghaji a Miláně skupina dále posílila své inovační schopnosti.

Allan Liu, předseda představenstva a generální ředitel JOY GROUP, uvedl: „V roce 2025 zaznamenala společnost JOY další rok silného růstu. Díky silnějšímu portfoliu více značek a zrychlující se globalizaci věříme, že je JOY dobře připravena na dlouhodobý a udržitelný růst."

Více informací o JOY GROUP najdete na www.joy-group.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2943135/Image.jpg

JOY GROUP gibt Finanzergebnisse für 2025 bekannt: Erlös übersteigt 620 Mio. USD

Die JOY GROUP hat ihre Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben und dabei einen jährlichen Einzelhandelsumsatz von mehr als 730...
JOY GROUP ogłasza wyniki finansowe za 2025 r., przychody przekraczają 620 mln USD

JOY GROUP ogłosiła wyniki finansowe za rok obrotowy 2025, osiągając roczną sprzedaż detaliczną przekraczającą 730 mln USD (5,1 mld RMB) oraz...
