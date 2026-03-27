JOY GROUP Umumkan Laporan Keuangan Periode 2025 dengan Pendapatan yang Menembus US$620 Juta

Pada 2025, JOY GROUP semakin memperluas portofolio produknya di kategori kecantikan dengan berbagai segmen harga. Portofolio JOY GROUP kini mencakup merek unggulan JUDYDOLL, JOOCYEE, dan René Furterer, serta merek yang tengah berkembang seperti Biophyto-genesis dan Foltène, mencakup produk kosmetik, perawatan rambut, dan perawatan kulit.

Untuk kategori produk kosmetik, JUDYDOLL tetap menjadi penggerak pertumbuhan dengan nilai penjualan ritel tahunan di pasar global yang melampaui US$430 juta (RMB 3,0 miliar), meningkat lebih dari 18% dari tahun sebelumnya. JUDYDOLL juga sukses menempati peringkat No.1 dalam volume penjualan di antara merek kosmetik di Tiongkok selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, JUDYDOLL juga memperkuat jangkauan omnichannel dengan mengelola 118 gerai mandiri (standalone) dan menjangkau lebih dari 30.000 gerai ritel di seluruh dunia.

JOOCYEE juga mencatat penjualan ritel global tertinggi sepanjang sejarah pada 2025 dengan nilai pendapatan yang meningkat lebih dari 15%. Produk lipstik dari merek ini juga terjual lebih dari 18 juta unit secara global sehingga semakin memperkuat posisi JOY GROUP sebagai pemimpin di kategori produk kosmetik.

Di kategori produk perawatan rambut dan kulit kepala, René Furterer terus menunjukkan pertumbuhan positif di Tiongkok dengan peningkatan pendapatan lebih dari 30%. JOY juga menyelesaikan akuisisi Foltène, merek perawatan rambut dan kulit kepala asal Italia yang didukung ilmu klinis sejak 1963. Kehadiran Foltène terus memperkuat kemampuan JOY dalam ilmu kesehatan rambut dan kulit kepala.

JOY GROUP juga mengakuisisi Biophyto-genesis, merek perawatan kulit berbasiskan dermatologi yang menjalin kolaborasi klinis selama 14 tahun sebagai dasar pertumbuhan masa depan dalam kategori produk perawatan kulit.

Berangkat dari keunggulan bisnis di pasar domestik, JOY terus mengembangkan strategi globalisasi. Pada 2025, penjualan ritel JOY di pasar luar negeri melampaui US$87 juta (RMB 600 juta). JOY juga memperluas jangkauan global melalui e-commerce dan pengembangan jaringan ritel lokal, termasuk tiga gerai mandiri di Singapura.

JOY GROUP juga terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) dengan meluncurkan lebih dari 600 SKU baru, serta menambah 20 paten baru. Dengan dua pusat R&D di Shanghai dan Milan, JOY GROUP semakin memperkuat kemampuan inovasinya.

Allan Liu, Chairman & CEO, JOY GROUP, mengatakan: "JOY kembali mencatat pertumbuhan positif. Dengan portofolio multimerek yang semakin solid, serta globalisasi yang kian gencar, kami optimis bahwa JOY siap mencapai pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan."

