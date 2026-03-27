JOY GROUP anuncia los resultados financieros de 2025, donde los ingresos superan los 620 millones de dólares

SHANGHÁI, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- JOY GROUP anunció sus resultados financieros para el año fiscal 2025, en el que logró ventas minoristas anuales que superan los 730 millones de dólares (5.100 millones de renminbis) e ingresos totales que superan los 620 millones de dólares (4.300 millones de renminbis), lo que representa un aumento interanual del 22 %. El Grupo mantuvo una rentabilidad saludable y registró otro año de fuerte crecimiento.

Productos de JOY GROUP

En 2025, JOY GROUP amplió aún más su cartera de productos de belleza en múltiples categorías y segmentos de precios. Su cartera ahora incluye las marcas principales JUDYDOLL, JOOCYEE y René Furterer, así como marcas en crecimiento como Biophyto-genesis y Foltène, que abarcan maquillaje, cuidado del cabello y cuidado de la piel.

Dentro del sector del maquillaje, JUDYDOLL siguió siendo un motor clave de crecimiento, con ventas minoristas anuales a nivel mundial que superaron los 430 millones de dólares (3.000 millones de renminbis), un aumento de más del 18 % interanual. La marca se clasificó como n.° 1 en volumen de ventas entre las marcas de maquillaje en China por tercer año consecutivo. También reforzó su presencia omnicanal al operar 118 tiendas independientes y llegar a más de 30.000 puntos de venta minoristas a nivel mundial.

JOOCYEE también alcanzó ventas minoristas globales récord en 2025, con un aumento en sus ingresos de más del 15 %. Los productos labiales de la marca registraron ventas globales de más de 18 millones de unidades, lo que refuerza aún más el liderazgo de JOY GROUP en maquillaje.

En el cuidado del cabello y el cuero cabelludo, René Furterer continuó su fuerte impulso en China, logrando aumentar sus ingresos en más del 30 %. JOY también completó la adquisición de Foltène, una marca italiana de cuidado del cabello y el cuero cabelludo respaldada por la ciencia clínica desde 1963, fortaleciendo aún más sus capacidades en la ciencia del cuero cabelludo y el cabello.

JOY GROUP también adquirió Biophyto-genesis, una marca de cuidado de la piel liderada por la dermatología construida sobre 14 años de cocreación clínica, sentando las bases para el crecimiento futuro en el cuidado de la piel.

Partiendo de su sólida posición en el mercado nacional, JOY continuó impulsando su estrategia de globalización. En 2025, las ventas minoristas en el extranjero del Grupo superaron los 87 millones de dólares (600 millones de renminbis). Además, amplió su presencia mundial a través del comercio electrónico y el desarrollo minorista local, incluyendo la apertura de tres tiendas independientes en Singapur.

JOY GROUP también continuó invirtiendo en investigación y desarrollo (I+D), y lanzó más de 600 nuevos SKU y agregó 20 nuevas patentes. Con una doble presencia en I+D en Shanghái y Milán, el Grupo reforzó aún más sus capacidades de innovación.

Allan Liu, presidente y director ejecutivo de JOY GROUP, declaró: "En 2025, JOY logró otro año de fuerte crecimiento. Con una cartera de marcas más sólida y una globalización acelerada, creemos que JOY está bien posicionada para un crecimiento sostenible a largo plazo".

Para obtener más información sobre JOY GROUP, visite www.joy-group.com

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FUENTE JOY GROUP