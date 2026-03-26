JOY GROUP anuncia sus resultados financieros de 2025: los ingresos superan los 620 millones de dólares

SHANGHAI, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- JOY GROUP ha anunciado sus resultados financieros para el ejercicio fiscal 2025, alcanzando unas ventas minoristas anuales superiores a los 730 millones de dólares estadounidenses (5.100 millones de yuanes) y unos ingresos totales que superan los 620 millones de dólares estadounidenses (4.300 millones de yuanes), lo que representa un incremento interanual del 22 %. El Grupo mantuvo una sólida rentabilidad y registró otro año de fuerte crecimiento.

Products of JOY GROUP

En 2025, JOY GROUP amplió aún más su cartera de productos de belleza en múltiples categorías y segmentos de precios. Su cartera ahora incluye marcas principales como JUDYDOLL, JOOCYEE y René Furterer, así como marcas en crecimiento como Biophyto-genesis y Foltène, que abarcan maquillaje, cuidado del cabello y cuidado de la piel.

En el sector del maquillaje, JUDYDOLL se mantuvo como un motor clave de crecimiento, con ventas minoristas globales anuales que superaron los 430 millones de dólares (3.000 millones de yuanes), lo que representa un aumento de más del 18 % interanual. La marca se posicionó como líder en volumen de ventas entre las marcas de maquillaje en China por tercer año consecutivo. Asimismo, fortaleció su presencia omnicanal, operando 118 tiendas propias y llegando a más de 30.000 puntos de venta en todo el mundo.

JOOCYEE también alcanzó cifras récord de ventas minoristas globales en 2025, con un aumento de ingresos superior al 15 %. Los productos labiales de la marca registraron ventas globales de más de 18 millones de unidades, lo que refuerza aún más el liderazgo de JOY GROUP en el sector del maquillaje.

En el sector del cuidado del cabello y el cuero cabelludo, René Furterer mantuvo su fuerte impulso en China, logrando un crecimiento de ingresos superior al 30 %. JOY también completó la adquisición de Foltène, una marca italiana de cuidado del cabello y el cuero cabelludo respaldada por la ciencia clínica desde 1963, fortaleciendo aún más sus capacidades en el campo de la ciencia capilar y del cuero cabelludo.

JOY GROUP también adquirió Biophyto-genesis, una marca de cuidado de la piel basada en la dermatología y desarrollada a partir de 14 años de colaboración clínica, sentando así las bases para el crecimiento futuro en el sector del cuidado de la piel.

Aprovechando su sólida posición en el mercado nacional, JOY continuó impulsando su estrategia de globalización. En 2025, las ventas minoristas internacionales del Grupo superaron los 87 millones de dólares estadounidenses (600 millones de yuanes). Además, amplió su presencia global mediante el comercio electrónico y el desarrollo de tiendas locales, incluyendo la apertura de tres establecimientos independientes en Singapur.

JOY GROUP también continuó invirtiendo en I+D, lanzando más de 600 nuevas referencias y sumando 20 nuevas patentes. Con una doble presencia en I+D en Shanghái y Milán, el Grupo reforzó aún más su capacidad de innovación.

Allan Liu, presidente y consejero delegado de JOY GROUP, declaró: "En 2025, JOY registró otro año de fuerte crecimiento. Con una cartera de marcas más sólida y una globalización acelerada, creemos que JOY está bien posicionada para un crecimiento sostenible a largo plazo".

Para más información sobre JOY GROUP, visite www.joy-group.com

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