مجموعة JOY تُعلن عن نتائجها المالية لعام 2025، والإيرادات تتجاوز 620 مليون دولار أمريكي

شانغهاي، 27 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة JOY عن نتائجها المالية للسنة المالية 2025، حيث تجاوزت مبيعات التجزئة السنوية 730 مليون دولار أمريكي (5.1 مليار يوان صيني) وتخطّت الإيرادات الإجمالية 620 مليون دولار أمريكي (4.3 مليار يوان صيني)، محققةً زيادةً على أساس سنوي بنسبة 22%. وحافظت المجموعة على مستوى ربحية صحي، مع تحقيق عام جديد من النمو القوي.

Products of JOY GROUP

في عام 2025، واصلت مجموعة JOY توسيع محفظتها في مجال التجميل عبر عدة فئات ومستويات سعرية. حيث تضم محفظتها حاليًا العلامات الأساسية JUDYDOLL وJOOCYEE وRené Furterer، إلى جانب العلامتين الناميتين Biophyto-genesis وFoltène، والتي تغطي مجالات المكياج والعناية بالشعر والعناية بالبشرة.

في قطاع المكياج، ظلت علامة JUDYDOLL المحرك الرئيسي للنمو، حيث تجاوزت مبيعات التجزئة العالمية السنوية 430 مليون دولار أمريكي (3.0 مليار يوان صيني)، بزيادة تزيد على 18% على أساس سنوي. كما احتلت العلامة التجارية المركز الأول في حجم المبيعات بين علامات المكياج في الصين للعام الثالث على التوالي. عزّزت المجموعة أيضًا حضورها عبر قنوات البيع المتعددة، حيث تدير 118 متجرًا مستقلاً وتصل منتجاتها إلى أكثر من 30,000 منفذ بيع بالتجزئة حول العالم.

حققت علامة JOOCYEE أيضًا أعلى مستوى مبيعات تجزئة عالمي في عام 2025، مع زيادة في الإيرادات تجاوزت 15%. فيما سجّلت منتجات الشفاه الخاصة بالعلامة مبيعات عالمية تجاوزت 18 مليون وحدة، مما عزّز مكانة مجموعة JOY الريادية في مجال مستحضرات التجميل.

في مجال العناية بالشعر وفروة الرأس، واصلت علامة René Furterer تحقيق أداء قوي في الصين، مسجلةً نموًا في الإيرادات تجاوز 30%. كما أتمّت مجموعة JOY أيضًا الاستحواذ على علامة Foltène، وهي علامة تجارية إيطالية للعناية بالشعر وفروة الرأس، مدعومة بالعلوم السريرية منذ عام 1963، مما عزّز قدرات المجموعة في علوم فروة الرأس والشعر.

استحوذت مجموعة JOY أيضًا على علامة Biophyto-genesis، وهي علامة تجارية للعناية بالبشرة بقيادة أطباء الجلدية وتم تطويرها عبر 14 عامًا من التعاون السريري، مما يضع أساسًا قويًا للنمو المستقبلي في مجال العناية بالبشرة.

وبالاعتماد على قوة أعمالها في السوق المحلية، واصلت JOY تنفيذ إستراتيجية التوسع العالمي. في عام 2025، تجاوزت مبيعات التجزئة الخارجية للمجموعة 87 مليون دولار أمريكي (600 مليون يوان صيني). كما وسّعت حضورها الدولي عبر التجارة الإلكترونية وتطوير البيع بالتجزئة المحلي، بما في ذلك افتتاح ثلاثة متاجر مستقلة في سنغافورة.

وواصلت مجموعة JOY أيضًا الاستثمار في البحث والتطوير، حيث أطلقت أكثر من 600 وحدة جديدة لحفظ المخزون (SKUs) وأضافت 20 براءة اختراع جديدة. مع وجود مركزين للبحث والتطوير في شانغهاي وميلانو، عزّزت المجموعة قدراتها في مجال الابتكار بشكلٍ أكبر.

صرّح Allan Liu، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة JOY: "في عام 2025، قدمت JOY عامًا آخر قويًا من النمو. بفضل محفظةٍ أقوى ومتعددةِ العلامات التجارية والعولمة المتسارعة، نعتقد أن JOY في وضع جيد للنمو المستدام على المدى الطويل".

