JOY GROUP annonce ses résultats financiers pour 2025, avec un chiffre d'affaires supérieur à 620 millions de dollars US

SHANGHAI, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- JOY GROUP a annoncé ses résultats financiers pour l'exercice 2025, avec un chiffre d'affaires annuel au détail dépassant les 730 millions de dollars américains (5,1 milliards de yuans) et un chiffre d'affaires total dépassant les 620 millions de dollars américains (4,3 milliards de yuans), soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. Le groupe a maintenu une rentabilité saine tout en enregistrant une nouvelle année de forte croissance.

Products of JOY GROUP

En 2025, JOY GROUP a encore élargi son portefeuille de produits de beauté dans plusieurs catégories et segments de prix. Son portefeuille comprend désormais les marques principales JUDYDOLL, JOOCYEE et René Furterer, ainsi que les marques de croissance Biophyto-genesis et Foltène, qui couvrent le maquillage, les soins capillaires et les soins de la peau.

Dans le secteur des cosmétiques, JUDYDOLL est restée un moteur de croissance essentiel, avec des ventes mondiales au détail dépassant les 430 millions de dollars américains (3 milliards de yuans), soit une hausse de plus de 18 % par rapport à l'année précédente. La marque s'est classée n° 1 en volume de ventes parmi les marques de maquillage en Chine pour la troisième année consécutive. Elle a également renforcé sa présence omnicanale, en exploitant 118 magasins autonomes et en atteignant plus de 30 000 points de vente dans le monde.

JOOCYEE a également atteint un niveau record de ventes au détail dans le monde en 2025, avec une augmentation des recettes de plus de 15%. Les produits pour les lèvres de la marque ont enregistré des ventes mondiales de plus de 18 millions d'unités, renforçant ainsi le leadership de JOY GROUP dans le domaine du maquillage.

Dans le domaine des soins des cheveux et du cuir chevelu, René Furterer a poursuivi sa forte dynamique en Chine, enregistrant une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 30%. JOY a également finalisé l'acquisition de Foltène, une marque italienne de soins pour les cheveux et le cuir chevelu qui s'appuie sur la science clinique depuis 1963, renforçant ainsi ses capacités dans le domaine de la science du cuir chevelu et des cheveux.

JOY GROUP a également acquis Biophyto-genesis, une marque de soins de la peau axée sur la dermatologie et fondée sur 14 années de co-création clinique, jetant les bases d'une croissance future dans le domaine des soins de la peau.

S'appuyant sur ses solides activités nationales, JOY a continué à faire progresser sa stratégie de mondialisation. En 2025, le chiffre d'affaires à l'exportation du groupe a dépassé les 87 millions de dollars américains (600 millions de yuans). Elle a continué à étendre sa présence mondiale par le biais du commerce électronique et du développement du commerce de détail local, avec notamment l'ouverture de trois magasins autonomes à Singapour.

JOY GROUP a également continué à investir dans la R&D, en lançant plus de 600 nouvelles UGS et en ajoutant 20 nouveaux brevets. Avec une double empreinte R&D à Shanghai et Milan, le groupe a encore renforcé ses capacités d'innovation.

Allan Liu, président du CA et président-directeur général de JOY GROUP, a déclaré : « En 2025, JOY a connu une nouvelle année de forte croissance. Avec un portefeuille multimarque plus solide et une mondialisation accélérée, nous pensons que JOY est bien positionnée pour une croissance durable à long terme. »

Pour apprendre davantage sur JOY GROUP, veuillez consulter www.joy-group.com

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