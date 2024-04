Kohler Co. Selecionado para o prêmio FuoriSalone da Milan Design Week por sua instalação com o artista/designer Samuel Ross

O estande da Kohler na feira global de design recebeu mais de 10.000 visitantes nos primeiros dois dias, e sua instalação Fuorisalone foi selecionada para o Prêmio Fuorisalone.it 2024. A votação para o "melhor projeto" está aberta até sábado, 20 de abril. Clique aqui para votar em Kohler x SR_A.

Instalação, Terminal 02, e vaso sanitário inteligente de edição limitada, Formação 02

Kohler revela uma instalação em grande escala, o Terminal 02, e um novo banheiro inteligente de edição limitada, o Formation 02, em parceria com o designer-artista Dr. Samuel Ross MBE e seu design industrial studio, SR_A, marcando a segunda iteração da parceria plurianual Kohler x SR_A.

A expressiva forma escultural brutalista da Formation 02 convida os visitantes a reconsiderar a materialidade do banheiro, ao mesmo tempo que integra as mais recentes tecnologias de ponta da Kohler. A nova peça é exibida no centro do Terminal 02, uma instalação imersiva no Palazzo del Senato.

O Terminal 02 é uma rede labiríntica de tubulações industriais que leva à Formação 02. A experiência permite aos visitantes presenciar o fluxo da água em diversas formas e níveis, mesclando conceitos de fluxo e controle com descoberta e diversão, utilizando elementos da paisagem natural justapostos à engenharia industrial. Situados dentro dos grandes pilares do histórico Palazzo del Senato, os produtos e instalações industriais e brutalistas refletem seus elementos arquitetônicos clássicos contra o céu. Honrando o artesanato tradicional e ao mesmo tempo ultrapassando limites para redefinir as perspectivas sobre a água, a instalação incorpora a filosofia compartilhada entre Kohler e SR_A.

Kohler Co. Estande na Feira Salone del Mobile

apresenta uma vitrine de tirar o fôlego com suas marcas Kohler, Kallista, Kast e Klafs na Exposição Internacional de Banheiros (Hall 06, espaços A38 e A40) no Salone del Mobile.

O estande, projetado pelo estúdio de design internacional Yabu Pushelberg, convida os visitantes a uma jornada cativante onde arte, design, tecnologia e bem-estar se cruzam e elevam a noção de experiência personalizada e bem-estar imersivo a um novo nível.

O design do estande baseia-se na rica herança de Kohler, evocando a água em movimento e levando os visitantes a uma exploração fascinante de forma, textura e luz. As marcas da Kohler Co. são apresentadas através de uma série de espaços curvos interconectados, apresentando as mais recentes inovações em design e bem-estar – desde torneiras e acessórios elegantes até banheiras luxuosas, chuveiros futuristas e saunas intransigentes. Cada vinheta é cuidadosamente coreografada para destacar a integração perfeita de forma e função, demonstrando o compromisso inabalável da Kohler Co. com o artesanato e a qualidade.

Kohler também fez parceria com DS & Durga para adicionar um elemento olfativo à exposição. A fragrância selecionada, intitulada "Concrete After Lightning", é um perfume limpo e nítido que complementa a apresentação marcante imaginada por Kohler e Yabu Pushelberg. Além disso, Myndstream fez a curadoria de uma paisagem sonora que aprimora a experiência sensorial do estande da Kohler Co. no Salone del Mobile, diferenciando-o do ambiente movimentado da feira.

O estande também inclui uma escultura de tirar o fôlego intitulada Scuola di Pesci Milan do artista David Franklin. A obra exemplifica o potencial transformador da criatividade e da imaginação, convidando os transeuntes a participar numa experiência artística partilhada, apresentando temas cativantes retirados do mundo natural.

Sobre a Kohler Co.

Por mais de 150 anos, a Kohler Co. tem sido líder global em design e inovação, dedicada a proporcionar uma vida agradável por meio de produtos de cozinha e banheiro; armários, azulejos e iluminação luxuosos; soluções de energia distribuída e experiências de hospitalidade de luxo e grandes campeonatos de golfe. A Kohler Co., de propriedade privada, foi fundada em 1873 e está sediada em Kohler, Wisconsin. A empresa também desenvolve soluções para tratar de questões urgentes, como água potável e saneamento, para comunidades carentes no mundo inteiro, a fim de melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras.

Palácio do Senado Salão do Móvel Via Senado 10 Fiera Milano Rho - S.S. del Sempione 28 - Rho Terça-feira, 16 de abril, até domingo, 21 de abril Terça-feira, 16 de abril, até domingo, 21 de abril Aberto diariamente das 12h00 às 22h00 Aberto diariamente para imprensa: 8:30 am – 6:30 pm



