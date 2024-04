Kohler Co. preseleccionado para el premio FuoriSalone de la Semana del Diseño de Milán

El stand de Kohler en la feria mundial de diseño recibió más de 10.000 visitantes en los dos primeros días, y su instalación Fuorisalone ha sido preseleccionada para el Premio Fuorisalone.it 2024. La votación para el "mejor proyecto" está abierta desde ahora hasta el sábado 20 de abril. Haga clic aquí para votar para Kohler x SR_A.

Instalación, Terminal 02 y WC inteligente de edición limitada, Formation 02

Kohler presenta una instalación a gran escala, Terminal 02, y un nuevo inodoro inteligente de edición limitada, Formation 02, en asociación con el artista y diseñador el doctor Samuel Ross MBE y su estudio de diseño industrial, SR_A, marcando la segunda versión de la asociación plurianual Kohler x SR_A.

La expresiva forma escultórica brutalista de Formation 02 invita a los visitantes a reconsiderar la materialidad del inodoro, al tiempo que integra las últimas tecnologías de vanguardia de Kohler. La nueva pieza se exhibe en el corazón de la Terminal 02, una instalación inmersiva en el Palazzo del Senato.

Terminal 02 es una red laberíntica de tuberías industriales que conducen a Formation 02. La experiencia permite a los visitantes presenciar el flujo de agua en varias formas y niveles, fusionando conceptos de flujo y control con descubrimiento y juego, utilizando elementos del paisaje natural yuxtapuestos con ingeniería industrial. Situado dentro de los grandes pilares del histórico Palazzo del Senato, los productos e instalaciones industriales y brutalistas reflejan sus elementos arquitectónicos clásicos contra el cielo. La instalación, que rinde homenaje a la artesanía tradicional y al mismo tiempo traspasa los límites para redefinir las perspectivas sobre el agua, encarna la filosofía compartida entre Kohler y SR_A.

Stand de Kohler Co. en la feria Salone del Mobile

Kohler Co. presenta una impresionante exhibición de sus marcas Kohler, Kallista, Kast y Klafs en la Exposición Internacional del Baño (Pabellón 06, espacios A38 y A40) en el Salone del Mobile.

El stand, diseñado por el estudio de diseño internacional Yabu Pushelberg, invita a los visitantes a un viaje cautivador donde el arte, el diseño, la tecnología y el bienestar se cruzan y llevan la noción de experiencia personalizada y bienestar inmersivo a un nuevo nivel.

El diseño del stand se basa en la rica herencia de Kohler, evocando el agua en movimiento y llevando a los visitantes a una fascinante exploración de formas, texturas y luces. Las marcas de Kohler Co. se presentan a través de una serie de espacios curvos interconectados, que muestran las últimas innovaciones en diseño y bienestar, desde elegantes grifos y accesorios hasta lujosas bañeras, duchas futuristas y saunas sin concesiones. Cada viñeta está cuidadosamente coreografiada para resaltar la perfecta integración de forma y función, lo que demuestra el compromiso inquebrantable de Kohler Co. con la artesanía y la calidad.

Kohler también se ha asociado con DS & Durga para añadir un elemento olfativo a la exposición. La fragancia seleccionada, titulada "Concrete After Lightning", es una fragancia limpia y fresca que complementa la sorprendente presentación imaginada por Kohler y Yabu Pushelberg. Además, Myndstream ha seleccionado de manera experta un paisaje sonoro que mejora la experiencia sensorial del stand de Kohler Co. en el Salone del Mobile, distinguiéndolo del bullicioso entorno de la feria.

El stand también incluye una impresionante escultura titulada Scuola di Pesci Milan del artista David Franklin. La obra ejemplifica el potencial transformador de la creatividad y la imaginación, invitando a los transeúntes a participar en una experiencia artística compartida presentando temas fascinantes extraídos del mundo natural.

Acerca de Kohler Co.

Durante más de 150 años, Kohler Co. ha sido líder mundial en diseño e innovación, dedicado a brindar una vida elegante a través de productos de cocina y baño; armarios, azulejos e iluminación de lujo; soluciones de energía distribuida y experiencias de hospitalidad de lujo y grandes campeonatos de golf. Kohler Co., de propiedad privada, fue fundada en 1873 y tiene su sede en Kohler, Wisconsin. La compañía también desarrolla soluciones para abordar problemas urgentes, como agua potable y saneamiento, para comunidades desatendidas en todo el mundo para mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

Palazzo del Senato Salone del Mobile Via Senato 10 Fiera Milano Rho - S.S. del Sempione 28 - Rho Del martes 16 de abril al domingo 21 de abril Del martes 16 de abril al domingo 21 de abril Abierto todos los días de 12:00 pm a 10:00 pm Abierto todos los días a la prensa, de 8:30 am – 6:30 pm



