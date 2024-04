Instalace společnosti Kohler Co. s umělcem a designérem Samuelem Rossem zařazena do užšího výběru ceny FuoriSalone na Milan Design Weeku

Stánek společnosti Kohler na celosvětovém veletrhu designu navštívilo během prvních dvou dnů více než 10.000 návštěvníků a její instalace na Fuorisalone se dostala do užšího výběru na cenu Fuorisalone.it Award 2024. Až do soboty 20. dubna přitom probíhá hlasování o nejlepší projekt. Pro instalaci Kohler x SR_A můžete hlasovat kliknutím na tento odkaz .

Instalace Terminal 02, a limitovaná edice chytré toalety Formation 02

Společnost Kohler představuje ve spolupráci s umělcem a designérem Dr. Samuelem Rossem MBE a jeho studiem průmyslového designu SR_A velkoplošnou instalaci Terminal 02 a novou limitovanou edici chytré toalety Formation 02, které představují již druhou generaci několikaletého partnerství Kohler x SR_A.

Expresivní, brutalistní sochařská forma Formation 02 vybízí návštěvníky k přehodnocení materiálnosti toalety a zároveň využívá nejnovější špičkové technologie společnosti Kohler. Novinku lze spatřit v srdci imerzivní instalace Terminal 02, která se nachází v Palazzo del Senato.

Terminal 02 tvoří industriální labyrint trubek, směřující k objektu Formation 02. Zážitek průchodu expozicí umožňuje návštěvníkům sledovat proudění vody v různých tvarech a úrovních, spojuje koncepty proudění a kontroly s objevováním a hrou a zároveň využívá prvky přírodní krajiny v konfrontaci s průmyslovým inženýrstvím. Industriální, brutalistní výrobky a instalace, umístěné ve velkolepých pilířích historického Palazzo del Senato, odrážejí jeho klasické architektonické prvky na pozadí volné oblohy nad ním. Instalace, která ctí tradiční řemeslné umění a zároveň posouvá hranice a nově definuje pohled na vodu, ztělesňuje společnou filozofii společností Kohler a SR_A.

Stánek Kohler Co. na veletrhu Salone del Mobile

Společnost Kohler Co. představuje na mezinárodní výstavě koupelen (hala 06, prostory A38 a A40) na veletrhu Salone del Mobile fascinující prezentaci svých značek Kohler, Kallista, Kast a Klafs.

Stánek, který navrhlo mezinárodní designérské studio Yabu Pushelberg, zve návštěvníky na strhující výpravu, na níž se prolínají umění, design, technologie a duševní pohoda, a posouvá pojem osobitého zážitku a pohlcujícího wellness na novou úroveň.

Design stánku vychází z bohatého dědictví společnosti Kohler, evokuje vodu v pohybu a zve návštěvníky na fascinující průzkum formy, textury a světla. Značky společnosti Kohler Co. se představují prostřednictvím řady vzájemně propojených zakřivených prostorů, které předvádějí nejmodernější inovace v oblasti designu a wellness - od elegantních vodovodních baterií a armatur po luxusní vany, futuristické sprchy a nekompromisní sauny. Každá viněta je pečlivě sestavena tak, aby zdůrazňovala hladké spojení formy a funkce, což dokazuje neochvějný závazek společnosti Kohler Co. vůči řemeslnému zpracování a kvalitě.

Společnost Kohler také navázala spolupráci s firmou DS & Durga, která expozici obohatila o čichové vjemy. Působivou prezentaci vytvořenou společnostmi Kohler a Yabu Pushelberg tak doplňuje čistá a svěží vůně s názvem „Concrete After Lightning". Zvukovou kulisu, která umocňuje smyslový zážitek ze stánku společnosti Kohler Co. na Salone del Mobile a odlišuje jej od rušného prostředí veletrhu, odborně sestavila společnost Myndstream.

Součástí stánku je také ohromující sochařské dílo s názvem Scuola di Pesci Milan od umělce Davida Franklina. Objekt, který symbolizuje transformační potenciálu tvořivosti a představivosti, představuje poutavé náměty vytržené ze světa přírody a zve tak kolemjdoucí k zapojení do společného uměleckého zážitku.

O společnosti Kohler Co.

Společnost Kohler Co. je již po více než 150 let světovým lídrem v oblasti designu a inovací. Prostřednictvím svých produktů pro kuchyně a koupelny, luxusních truhlářských výrobků, obkladů a osvětlení, řešení pro distribuovanou energii napomáhá vytvářet elegantní bydlení. Poskytuje také luxusní zážitky v oblasti pohostinství a významných golfových turnajů. Soukromá společnost Kohler Co. byla založena v roce 1873 a sídlí ve městě Kohler ve státě Wisconsin. Společnost rovněž vyvíjí prostředky pro řešení naléhavých problémů komunit s nedostatečnou úrovní péče po celém světě, jako je dostupnost nezávadné vody a základní hygieny. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života současných i budoucích generací.

Palazzo del Senato Salone del Mobile Via Senato 10 Fiera Milano Rho - S.S. del Sempione 28 - Rho Úterý 16. dubna - neděle 21. dubna Úterý 16. dubna - neděle 21. dubna Otevřeno denně od 12:00 do 22:00 hod. Pro média otevřeno denně: 8:30 - 18:30 hod.



