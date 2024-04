Kohler Co. est finaliste pour le prix FuoriSalone de la Semaine du design de Milan pour son installation avec l'artiste/concepteur Samuel Ross

Le kiosque de Kohler au salon mondial du design a accueilli plus de 10 000 visiteurs au cours des deux premiers jours, et son installation Fuorisalone a été présélectionnée pour le prix Fuorisalone 2024. Le vote pour le meilleur projet est ouvert jusqu'au samedi 20 avril. Cliquez ici pour voter pour Kohler x SR_A.

Installation, Terminal 02, et toilette intelligente en édition limitée, Formation 02

Kohler dévoile une installation à grande échelle, Terminal 02, et une nouvelle toilette intelligente en édition limitée, Formation 02, en partenariat avec l'artiste-designer Samuel Ross MBE et son studio de conception industrielle, SR_A, marquant la deuxième itération du partenariat pluriannuel Kohler x SR_A.

La forme sculpturale expressive et brutaliste de la formation 02 invite les visiteurs à reconsidérer l'importance des toilettes, tout en intégrant les dernières technologies de pointe de Kohler. La nouvelle pièce est présentée au cœur du Terminal 02, une installation immersive au Palazzo del Senato.

Le terminal 02 est un réseau de tuyaux industriels ressemblant à un labyrinthe menant à la formation 02. L'expérience permet aux visiteurs d'être témoins du débit d'eau sous diverses formes et à divers niveaux, en fusionnant les concepts de débit et de contrôle avec la découverte et le jeu, en utilisant des éléments du paysage naturel juxtaposés à l'ingénierie industrielle. Situés dans les grands piliers du Palazzo del Senato historique, les produits et installations industriels et brutalistes reflètent ses éléments architecturaux classiques contre le ciel. Honorant le savoir-faire traditionnel tout en repoussant les limites pour redéfinir les perspectives sur l'eau, l'installation incarne la philosophie commune de Kohler et de SR_A.

Kiosque de Kohler Co. à la Salone del Mobile Fair

Kohler Co. présente une vitrine époustouflante de ses marques Kohler, Kallista, Kast et Klafs dans l'exposition internationale de salle de bain (hall 06, espaces A38 et A40) à Salone del Mobile.

Le kiosque, qui a été conçu par le studio de design international Yabu Pushelberg, invite les visiteurs à un voyage captivant où l'art, le design, la technologie et le bien-être se recoupent et font passer la notion d'expérience personnalisée et de bien-être immersif à un nouveau niveau.

La conception du kiosque s'inspire du riche patrimoine de Kohler, évoquant le mouvement de l'eau et proposant aux invités une exploration fascinante de la forme, de la texture et de la lumière. Les marques de Kohler Co. sont présentées dans une série d'espaces incurvés interconnectés, mettant en valeur les dernières innovations en matière de conception et de bien-être, des robinets et des luminaires élégants aux baignoires luxueuses, en passant par les douches futuristes et les saunas sans compromis. Chaque vignette est soigneusement chorégraphiée pour souligner l'intégration transparente de la forme et de la fonction, ce qui démontre l'engagement inébranlable de Kohler Co. envers le savoir-faire et la qualité.

Kohler s'est également associée à DS & Durga pour ajouter un élément olfactif à l'exposition. Le parfum choisi, intitulé Concrete After Lightning, est un parfum propre et vif qui complète la présentation saisissante imaginée par Kohler et Yabu Pushelberg. De plus, Myndstream a organisé avec expertise un paysage sonore qui améliore l'expérience sensorielle du kiosque de Kohler Co. au Salone del Mobile, le distinguant de l'environnement animé de la foire.

Le kiosque comprend également une sculpture époustouflante intitulée Scuola di Pesci Milan de l'artiste David Franklin. L'œuvre illustre le potentiel de transformation de la créativité et de l'imagination, invitant les passants à participer à une expérience artistique commune en présentant des sujets captivants tirés du monde naturel.

À propos de Kohler Co.

Depuis plus de 150 ans, Kohler Co. est un leader mondial de la conception et de l'innovation, qui se consacre à offrir un mode de vie gracieux grâce à des produits de cuisine et de salle de bain, des armoires de luxe, des carreaux et de l'éclairage, des solutions énergétiques distribuées et des expériences hôtelières de luxe, ainsi qu'un grand golf de championnat. La société privée Kohler Co. a été fondée en 1873 et son siège social est situé à Kohler, au Wisconsin. L'entreprise élabore également des solutions pour résoudre des problèmes urgents, comme l'eau potable et l'assainissement, pour les collectivités mal desservies du monde entier afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures.

Palazzo del Senato Salone del Mobile Via Senato 10 Fiera Milano Rho - S.S. del Sempione 28 - Rho Du mardi 16 avril au dimanche 21 avril Du mardi 16 avril au dimanche 21 avril Ouvert tous les jours de 12 h à 22 h Ouvert tous les jours pour la presse : de 8 h 30 à 18 h 30



