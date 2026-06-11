Receita de Lockton no ano fiscal de 2026 aumenta para $ 4,5 bilhões

Seis anos consecutivos de crescimento orgânico de dois dígitos impulsionam o desempenho global

KANSAS CITY, Missouri, 11 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, a maior corretora de seguros independente de capital fechado do mundo, divulgou hoje fortes resultados financeiros para o ano fiscal de 2026, com a receita global aumentando 12% ano a ano para aproximadamente $ 4,5 bilhões, incluindo 11% de crescimento orgânico, refletindo o ímpeto sustentado em toda a empresa e o investimento contínuo em talentos, tecnologia e capacidades globais.

Esse desempenho marca o sexto ano consecutivo de crescimento orgânico dedois dígitos da Lockton, destacando a força de seus relacionamentos com clientes, modelo de negócios diversificado e estratégia de investimento de longo prazo.

"O ano fiscal de 2026 foi outro ano excepcional para Lockton", disse Ron Lockton, presidente e diretor executivo. "Nossos resultados refletem a confiança que nossos clientes depositam em nós, a qualidade de nossas pessoas e as vantagens de nosso modelo privado e independente. Nossa estrutura nos permite investir com um horizonte de longo prazo, adaptar-nos rapidamente às necessidades emergentes do cliente e do mercado e reinvestir continuamente nas capacidades, insights e inovações que ajudam os clientes a navegar em um ambiente de risco cada vez mais complexo."

Atuação resiliente em um mercado desafiador

Os resultados da Lockton foram particularmente fortes, dadas as condições de mercado durante o ano fiscal de 2026, que terminou em 30 de abril. As taxas globais de propriedade diminuíram à medida que a capacidade melhorou e a concorrência aumentou, enquanto as linhas de acidentes nos EUA continuaram a sofrer pressão de preços e tendências elevadas de custo de perda. Nesse contexto, a plataforma diversificada da Lockton proporcionou um crescimento equilibrado em todas as regiões e empresas.

A Lockton International e a Lockton Re entregaram, cada uma, um crescimento de aproximadamente 15%.

As operações dos EUA apresentaram um oitavo ano de crescimento de dois dígitos, apesar das condições irregulares entre regiões e linhas de produtos.

Destaques dos EUA

Os negócios da Lockton nos EUA apresentaram outro ano forte, continuando um padrão de impulso sustentado em todo o mercado. A receita dos EUA terminou em pouco menos de $ 3 bilhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, marcando o oitavo ano consecutivo de crescimento de dois dígitos nos negócios dos EUA.

Esse desempenho foi apoiado por uma forte retenção de clientes e crescimento contínuo em partes importantes do negócio. Com o apoio de um dos grupos de produtores mais fortes do setor e de equipes de serviços altamente colaborativas, a Lockton alcançou uma taxa de retenção de receita de 94% para os clientes.

A empresa também continuou a fortalecer sua plataforma nos EUA, expandindo as verticais da indústria nacional e as práticas especializadas em Soluções de Risco e Pessoas. Em People Solutions, a receita ultrapassou $ 1 bilhão pela primeira vez, refletindo a demanda sustentada por benefícios integrados, bem-estar e serviços de consultoria. Juntos, esses investimentos concentram experiência, melhoram a consistência e tornam os recursos avançados mais acessíveis aos clientes em todos os mercados.

Destaques Internacionais

Os negócios internacionais da Lockton também tiveram um ano forte, continuando a ganhar impulso nos principais mercados. Apesar das condições irregulares em todas as regiões, o negócio alcançou um crescimento de 15%, impulsionado em parte pelo crescimento de 27% da People Solutions e pela força contínua nas linhas de varejo e especializadas.

A Lockton também continuou a fortalecer sua plataforma internacional durante o ano, expandindo as operações na Suíça, Arábia Saudita e Itália, ao mesmo tempo em que investiu ainda mais em seu modelo operacional, liderança e equipes de atendimento ao cliente na Europa, América Latina, Oriente Médio, Ásia e Pacífico. Juntos, esses investimentos refletem uma estratégia deliberada para estar mais perto dos clientes, operar com maior relevância local e fornecer experiência integrada além das fronteiras, à medida que o risco se torna mais global e interconectado.

Lockton Re

A Lockton Re, o negócio global de resseguros da empresa, continuou sua forte trajetória, proporcionando um crescimento significativo apoiado por relacionamentos expandidos com clientes, expansão geográfica e investimentos direcionados a pessoas, liderança e capacidade. O negócio se beneficiou do aumento da demanda por suporte consultivo sofisticado, à medida que as seguradoras enfrentavam dinâmicas de mercado em evolução, restrições de capital e desafios de otimização de portfólio.

A Lockton Re continuou a desenvolver seus mercados de capitais e recursos de consultoria de capital, aprimorando as soluções de portfólio global e investindo em ofertas relacionadas a crédito e cibernéticas, posicionando o negócio para apoiar os clientes em uma variedade mais ampla de soluções de transferência de risco e capital. Esses investimentos reforçam o papel da Lockton Re como parceira de longoprazo para os clientes em meio a mudanças nas condições dos mercados de resseguros e de capitais.

Tecnologia, IA e Inovação

No último ano, a Lockton fez investimentos significativos em dados, análises e inteligência artificial para aprimorar o atendimento ao cliente, melhorar a percepção e capacitar os Associados em sua plataforma global. Esses esforços são fundamentais para a estratégia da empresa de liderar por meio de experiência em consultoria, reduzindo o atrito e aumentando a consistência na forma como os clientes são atendidos.

No centro deste trabalho está o Lockton SAGE, um ecossistema de tecnologia proprietário e habilitado para IA, projetado para conectar dados, análises e conhecimentos para fornecer insights mais inteligentes, decisões mais rápidas e maior confiança em decisões críticas de negócios. A implantação mais ampla da plataforma começará no ano fiscal de 2027, com investimentos contínuos planejados em recursos digitais, analíticos e de dados.

"A inteligência artificial remodelará todos os aspectos do risco e do seguro", disse Ron Lockton. "Vemos a IA como um acelerador da experiência humana, não como um substituto para ela. Nosso foco é usar a tecnologia para aprimorar o julgamento, a percepção e o valor que entregamos aos clientes."

Cultura e talento

O desempenho da Lockton continua a ser sustentado por sua cultura e pessoas únicas. A empresa emprega quase 15.000 Associados em todo o mundo e é frequentemente reconhecida como uma empregadora preferida. Durante o ano fiscal de 2026, a Lockton recebeu vários elogios no local de trabalho e no setor em todo o mundo, incluindo os Melhores Locais para Trabalhar em Seguros da Business Insurance, os Prêmios de Escolha dos Funcionários da Glassdoor, as Melhores Empresas Gerenciadas dos EUA da Deloitte Private e do Wall Street Journal e a Corretora Global do Ano da Axco, entre outros.

Sobre a Lockton

O que faz Lockton se destacar também é o que o torna melhor: a independência. A propriedade privada da Lockton permite que seus quase 15.000 associados, que atuam em mais de 160 países, se concentrem exclusivamente nas necessidades de risco e seguro dos clientes. Com experiência que alcança o mundo todo, a Lockton oferece o profundo conhecimento necessário para alcançar resultados notáveis. Para mais informações, acesse www.lockton.com.

FONTE Lockton