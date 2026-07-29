Lockton spúšťa globálnu divíziu pre dátové centrá a digitálnu infraštruktúru

News provided by

Lockton

Jul 29, 2026, 15:59 ET

Poradenská divízia prináša integrované riešenia riadenia rizík pre infraštruktúru podporujúcu umelú inteligenciu, cloud computing a digitálnu konektivitu

KANSAS CITY, Missouri., 29. júl 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, najväčšia súkromná a nezávislá poisťovacia maklérska spoločnosť na svete, dnes spustila svoju globálnu divíziu v oblasti dátových centrier a digitálnej infraštruktúry, ktorá pomáha organizáciám orientovať sa v zložitých rizikách spojených s infraštruktúrou zameranou na ukladanie, spracovávanie a presúvanie informácií po celom svete. Táto špecializovaná divízia vychádza z rozsiahlych skúseností spoločnosti Lockton s podporou komplexných rizík digitálnej infraštruktúry po celom svete, vrátane rozsiahlych areálov, developerských projektov zložených z viacerých budov, stavebných programov v etapách, prevádzkových portfólií a infraštruktúry súvisiacej s energetikou.

„Dátové centrá tvoria jadro fungovania moderného sveta a rizikové prostredie tejto infraštruktúry je čoraz viac prepojené, kapitálovo náročné a časovo citlivejšie," povedal Tim Ryan, prezident spoločnosti Lockton pre USA. „Organizácie potrebujú poradcov, ktorí rozumejú celému životnému cyklu od plánovania a výberu lokality až po prebiehajúcu prevádzku a škálovanie. Naša poradenská divízia je zameraná na to, aby sme klientom pomohli s istotou sa orientovať v tomto zložitom prostredí."

Táto divízia zlučuje stratégiu riadenia rizík, analytiku, technické poznatky a trhové znalosti do jediného poradenského modelu a poskytuje služby celému ekosystému vrátane vlastníkov, prevádzkovateľov, developerov, investorov, poskytovateľov rozsiahlych dátových centier a poskytovateľov technológií. Tím podporuje klientov od plánovania projektu – kde sa prijímajú základné rozhodnutia o rizikách – cez výstavbu, spustenie do prevádzky, rozširovanie portfólia až po priebežné riadenie rizík.

Hoci riešenia sa budú prispôsobovať na mieru pre každého klienta, nová prax poskytuje súbor inovatívnych produktov a vlastných riešení, ktoré zahŕňajú stavebné a majetkové riziká, chyby a opomenutia, zmluvy o úrovni služieb, environmentálne riziká, kybernetické poistenie, ručenie a ďalšie.

„Globálny trh s dátovými centrami a digitálnou infraštruktúrou sa vyvíja mimoriadnou rýchlosťou," uviedol Chris Brown, generálny riaditeľ spoločnosti Lockton International. „Vďaka nezávislému modelu spoločnosti Lockton môžeme prepojiť globálne odborné znalosti z regiónov po celom svete, prispôsobiť riešenia podnikaniu každého klienta a poskytovať poradenstvo, ktoré ďaleko presahuje rámec tradičného sprostredkovania poistenia."

Divíziu pre dátové centrá a digitálnu infraštruktúru povedú James Nelson v Spojených štátoch a Sam Baker v Spojenom kráľovstve. Obaja budú s vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti Lockton po celom svete spolupracovať na presadzovaní zastrešujúcej stratégie. Nelson má bohaté skúsenosti v oblasti poradenstva z hľadiska rizík, konzultácií a poisťovníctva. Naposledy pôsobil ako globálny vedúci oddelenia pre vzťahy s klientmi v spoločnosti Eldin Risk a predtým zastával pozície v spoločnostiach Marsh, Cerberus Capital a Alvarez & Marsal, kde radil klientom ohľadom komplexných stratégií riadenia rizík. Baker pôsobí v spoločnosti Lockton už 13 rokov a poskytuje poradenstvo v oblasti inovatívnych poistných riešení pre klientov po celom svete. Posledných niekoľko rokov stál v popredí tvorby vlastných produktov spoločnosti Lockton pre dátové centrá.

„Našou úlohou je pomáhať klientom budovať a prevádzkovať kritickú infraštruktúru, od projektu až po portfólio, s väčšou odolnosťou, istotou a dôverou," povedal Ryan. „Pri proaktívnom riadení rizík môžu organizácie stráviť menej času zvládaním zložitosti a viac času sústrediť sa na rast a inovácie."

Získajte viac informácií o divízii dátových centier a digitálnej infraštruktúry spoločnosti Lockton.

O spoločnosti Lockton 

To, čím sa spoločnosť Lockton odlišuje, nás zároveň robí lepšími: nezávislosť. Súkromné vlastníctvo spoločnosti Lockton umožňuje jej takmer 15 000 spolupracovníkom pôsobiacim vo viac ako 180 krajinách sústrediť sa výlučne na potreby klientov v oblasti rizík a poistenia. S odbornými znalosťami, ktoré siahajú do celého sveta, Lockton poskytuje hlboké porozumenie potrebné na dosiahnutie pozoruhodných výsledkov. Viac informácií nájdete na stránke www.lockton.com.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Lockton lanza su práctica global de centros de datos e infraestructura digital

Lockton lanza su práctica global de centros de datos e infraestructura digital

Lockton, la correduría de seguros independiente de propiedad privada más grande del mundo, ha puesto en marcha hoy su Práctica Global de Centros de...
Lockton uruchamia globalną praktykę Data Centers & Digital Infrastructure

Lockton uruchamia globalną praktykę Data Centers & Digital Infrastructure

Firma Lockton, największy na świecie niezależny prywatny broker ubezpieczeniowy, ogłosiła dziś uruchomienie globalnej praktyki Data Centers & Digital ...
More Releases From This Source

Explore

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Insurance

Insurance

News Releases in Similar Topics