Lockton spúšťa globálnu divíziu pre dátové centrá a digitálnu infraštruktúru
News provided byLockton
Jul 29, 2026, 15:59 ET
Poradenská divízia prináša integrované riešenia riadenia rizík pre infraštruktúru podporujúcu umelú inteligenciu, cloud computing a digitálnu konektivitu
KANSAS CITY, Missouri., 29. júl 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, najväčšia súkromná a nezávislá poisťovacia maklérska spoločnosť na svete, dnes spustila svoju globálnu divíziu v oblasti dátových centrier a digitálnej infraštruktúry, ktorá pomáha organizáciám orientovať sa v zložitých rizikách spojených s infraštruktúrou zameranou na ukladanie, spracovávanie a presúvanie informácií po celom svete. Táto špecializovaná divízia vychádza z rozsiahlych skúseností spoločnosti Lockton s podporou komplexných rizík digitálnej infraštruktúry po celom svete, vrátane rozsiahlych areálov, developerských projektov zložených z viacerých budov, stavebných programov v etapách, prevádzkových portfólií a infraštruktúry súvisiacej s energetikou.
„Dátové centrá tvoria jadro fungovania moderného sveta a rizikové prostredie tejto infraštruktúry je čoraz viac prepojené, kapitálovo náročné a časovo citlivejšie," povedal Tim Ryan, prezident spoločnosti Lockton pre USA. „Organizácie potrebujú poradcov, ktorí rozumejú celému životnému cyklu od plánovania a výberu lokality až po prebiehajúcu prevádzku a škálovanie. Naša poradenská divízia je zameraná na to, aby sme klientom pomohli s istotou sa orientovať v tomto zložitom prostredí."
Táto divízia zlučuje stratégiu riadenia rizík, analytiku, technické poznatky a trhové znalosti do jediného poradenského modelu a poskytuje služby celému ekosystému vrátane vlastníkov, prevádzkovateľov, developerov, investorov, poskytovateľov rozsiahlych dátových centier a poskytovateľov technológií. Tím podporuje klientov od plánovania projektu – kde sa prijímajú základné rozhodnutia o rizikách – cez výstavbu, spustenie do prevádzky, rozširovanie portfólia až po priebežné riadenie rizík.
Hoci riešenia sa budú prispôsobovať na mieru pre každého klienta, nová prax poskytuje súbor inovatívnych produktov a vlastných riešení, ktoré zahŕňajú stavebné a majetkové riziká, chyby a opomenutia, zmluvy o úrovni služieb, environmentálne riziká, kybernetické poistenie, ručenie a ďalšie.
„Globálny trh s dátovými centrami a digitálnou infraštruktúrou sa vyvíja mimoriadnou rýchlosťou," uviedol Chris Brown, generálny riaditeľ spoločnosti Lockton International. „Vďaka nezávislému modelu spoločnosti Lockton môžeme prepojiť globálne odborné znalosti z regiónov po celom svete, prispôsobiť riešenia podnikaniu každého klienta a poskytovať poradenstvo, ktoré ďaleko presahuje rámec tradičného sprostredkovania poistenia."
Divíziu pre dátové centrá a digitálnu infraštruktúru povedú James Nelson v Spojených štátoch a Sam Baker v Spojenom kráľovstve. Obaja budú s vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti Lockton po celom svete spolupracovať na presadzovaní zastrešujúcej stratégie. Nelson má bohaté skúsenosti v oblasti poradenstva z hľadiska rizík, konzultácií a poisťovníctva. Naposledy pôsobil ako globálny vedúci oddelenia pre vzťahy s klientmi v spoločnosti Eldin Risk a predtým zastával pozície v spoločnostiach Marsh, Cerberus Capital a Alvarez & Marsal, kde radil klientom ohľadom komplexných stratégií riadenia rizík. Baker pôsobí v spoločnosti Lockton už 13 rokov a poskytuje poradenstvo v oblasti inovatívnych poistných riešení pre klientov po celom svete. Posledných niekoľko rokov stál v popredí tvorby vlastných produktov spoločnosti Lockton pre dátové centrá.
„Našou úlohou je pomáhať klientom budovať a prevádzkovať kritickú infraštruktúru, od projektu až po portfólio, s väčšou odolnosťou, istotou a dôverou," povedal Ryan. „Pri proaktívnom riadení rizík môžu organizácie stráviť menej času zvládaním zložitosti a viac času sústrediť sa na rast a inovácie."
Získajte viac informácií o divízii dátových centier a digitálnej infraštruktúry spoločnosti Lockton.
O spoločnosti Lockton
To, čím sa spoločnosť Lockton odlišuje, nás zároveň robí lepšími: nezávislosť. Súkromné vlastníctvo spoločnosti Lockton umožňuje jej takmer 15 000 spolupracovníkom pôsobiacim vo viac ako 180 krajinách sústrediť sa výlučne na potreby klientov v oblasti rizík a poistenia. S odbornými znalosťami, ktoré siahajú do celého sveta, Lockton poskytuje hlboké porozumenie potrebné na dosiahnutie pozoruhodných výsledkov. Viac informácií nájdete na stránke www.lockton.com.
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