Meiyume di Cosmopack Asia 2025: SEEDED -- Berakar pada Kecerdasan, Terhubung Melalui Unsur Kecantikan

Sebagai perusahaan global terkemuka di bidang kemasan, pengembangan produk jadi, dan manufaktur, Meiyume memanfaatkan Beauty Intelligence Platform (BIP) miliknya—yang menganalisis lebih dari 10 juta titik data setiap bulan—untuk menghadirkan inovasi produk kecantikan yang dirancang secara khusus sesuai dengan preferensi konsumen di seluruh dunia.

Memperkenalkan SEEDED

Setiap inovasi bermula dari sebuah benih—sebuah ide yang siap tumbuh dan berkembang. Konsep SEEDED menggambarkan bagaimana kecerdasan, sumber bahan yang beretika, formulasi inovatif, serta kemasan berkelanjutan saling terhubung di Meiyume dan membentuk ekosistem yang memungkinkan inovasi tumbuh menjadi produk global yang membawa nilai nyata bagi pelanggan dan mitra.

Memperkenalkan SEEDED TO LAST: Membawakan Unsur Inovasi (3-D07)

SEEDED TO LAST menegaskan komitmen Meiyume terhadap keberlanjutan, inovasi, dan keunggulan dalam kemasan.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, fasilitas berteknologi tinggi, serta jaringan pasokan global, Meiyume menghadirkan solusi kemasan yang ramah lingkungan, fungsional, dan elegan. Didukung dengan sertifikasi industri dan paten aktif, para insinyur Meiyume terus melampaui batas dalam menciptakan kemasan inovatif baik untuk ODM maupun OEM.

Pengunjung dapat merasakan langsung bagaimana desain kemasan Meiyume yang telah meraih berbagai penghargaan mampu menghadirkan solusi kecantikan yang abadi—setiap detailnya membawa unsur inovasi dan keberlanjutan.

Memperkenalkan Cosmolab – SEEDED FOR BEAUTY: Kecerdasan sebagai Akar, Fungsi pada Setiap Cabang, dan Hasil yang Dapat Anda Lihat (Booth 3-D05)

SEEDED FOR BEAUTY by Cosmolab: Meiyume x Intercos merupakan wujud dari benih inovasi di mana kecerdasan dan multifungsi tumbuh menjadi solusi perawatan kulit, perawatan diri, dan kosmetik yang canggih.

Layaknya cabang yang saling terhubung, Cosmolab menyatukan para pemimpin industri dan kecerdasan buatan (AI) untuk menghadirkan produk siap pakai yang relevan dan diinginkan pasar. Ditenagai oleh Beauty Intelligence Platform (BIP), Cosmolab mendorong terciptanya inovasi berbasis data dan personalisasi produk, mengubah ide menjadi kenyataan yang bernilai bagi konsumen modern.

Pengunjung juga dapat menjelajahi empat tren utama kecantikan yang telah diidentifikasi melalui koleksi produk siap pakai yang dikurasi bersama oleh Meiyume dan Intercos — siap untuk dilokalisasi dan dikomersialisasikan.

Selain itu, pengalaman interaktif disediakan bagi pengunjung untuk memilih bunga yang mewakili masing-masing tren dan menempelkannya pada pohon kolaboratif — melambangkan pertumbuhan dan transformasi ide inovatif menjadi kenyataan.

Kunjungi Kami

Melalui SEEDED, Meiyume menanamkan visi masa depan kecantikan yang lebih cerdas, berkelanjutan dan saling terhubung.

11-13 November 2025

AsiaWorld-Expo, Hong Kong

Cosmolab (Meiyume bersama Intercos): 3-D05

Cosmopack (Meiyume): 3-D07

Latar Belakang Meiyume

Sebelumnya dikenal sebagai LF Beauty, Meiyume menawarkan solusi kecantikan menyeluruh yang mencakup kemasan, rekayasa, manufaktur, ODM, OEM, formulasi, serta inovasi berbasis kecerdasan dan keberlanjutan.

Ditenagai oleh Beauty Intelligence Platform (BIP) dan jaringan pasokan global, Meiyume mewujudkan visinya melalui kelincahan, kecerdasan, dan tanggung jawab—memberdayakan merek-merek kecantikan di seluruh dunia untuk terus berkembang.

Pertanyaan media:

Kenneth Chia

Manajer Pemasaran

[email protected]

SOURCE Meiyume