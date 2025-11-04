利妍攜SEEDED項目亮相2025年亞太區美容供應鏈展：以智慧為根基，沿美麗脈絡相連

每一項創新的核心，皆蘊藏一粒種子——一個蓄勢待發的想法。SEEDED項目體現了智能科技、道德採購、創新配方與可持續包裝如何在利妍相互連結，構建出一個創新生態系統，助力客戶與合作夥伴將創意孵化為成功的全球性產品。

「SEEDED TO LAST」計劃發佈：延續創新脈絡（展位3-D07）

「SEEDED TO LAST」計劃彰顯了利妍對可持續發展、創新及卓越包裝的承諾。憑借逾30年的專業經驗、先進設施及全球採購網絡，利妍匠心打造兼具環保理念、實用功能與優雅設計的包裝解決方案。依托行業認證與活躍專利，其工程師團隊持續突破包裝、ODM與OEM的界限。

參觀者將體驗到利妍屢獲殊榮的雋永設計如何為美妝解決方案注入生機——每一件產品都躍動著創新與可持續發展的脈搏。

「Cosmolab」—美麗育成計劃：智能深植根基，功能綻放枝椏，成效顯而易見（展位3-D05）

由利妍聯合Intercos在Cosmolab呈現的「SEEDED FOR BEAUTY」（美麗育成計劃），凝聚了創新的種子，讓智能與多功能性在此孕育出前沿的護膚、個護及美妝解決方案。

如同樹木展枝，Cosmolab串聯起行業領袖與人工智能，提供理想的一站式產品，並在美妝智慧平台的驅動下，推動個性化、數據導向的產品創造——將想法轉化為實實在在的契合消費者需求的創新成果。

參觀者可探索利妍與Intercos通過基於市場洞察的精選一站式產品系列所確定的四大關鍵美妝趨勢。這些產品系列已具備本地化與商業化運作的條件。

現場互動體驗邀請參觀者選取代表這些趨勢的花朵，並將其添加到協作之樹上——象徵著創新想法成長並轉化為現實。

參觀信息

通過SEEDED項目，利妍正培育一個更智能、更可持續、相互連結的美妝未來。

2025年11月11日至13日

香港亞洲國際博覽館

Cosmolab（利妍與Intercos合作展位）：3-D05

Cosmopack（利妍展位）：3-D07

關於利妍

利妍的前身為LF Beauty，致力於提供端到端美妝解決方案——涵蓋包裝、工程、製造、ODM、OEM、配方及智能創新——始終以可持續發展為基石。依托美妝智慧平台及全球採購網絡，利妍以敏捷、智慧與負責任的態度，將願景變為現實。

